Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 28., szombat

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

5 jel, amiről az emberek 90%-a azt hiszi, a jó kémiát mutatja, pedig hatalmas red flagek

Simon Benedek
2026.03.28.
Dr. Amy Tran klinikai szakpszichológus szerint az intenzív érzelmek nem feltétlenül jelentik azt, hogy összeilletek.

Mindenki szeretné, ha már az első találkán jó kémia lenne közte és a randipartnere között. Nos, az erős kémia két ember között izgalmasnak tűnhet, de nem mindig alapozza meg az egészséges kötődést. Dr. Amy Tran pszichológus szerint sokszor azok az érzések, amelyket szenvedélynek vélünk, valójában inkább red flagek, azaz figyelmeztető jelek lehetnek, amelyekre érdemes tudatosan odafigyelni a párválasztás során.

Mutatjuk a red flageket, amiket összekeverhetsz a jó kémiával.
Forrás: 123.rf.com
Első randi: jó kémia vagy red flagek?

A már az első randin fellángoló intenzív érzések könnyen összekeverhetők a valódi kémia jeleivel. Ha azonban tudatosan választasz párt, fontos, hogy felismerd, amikor vonzódsz ugyan, de a tested megálljt jelez.  A szakemberek szerint a korábbi kapcsolati minták, gyermekkorból hozott sebek vagy akár gyerekkori traumák könnyen torzíthatják az első benyomásokat. 

Íme 5 jel, amit ne hagyj figyelmen kívül! 

  1. Mindig idegesnek érzed magad, amikor találkoztok: az első randi kémiája nagyon fontos. Ha a leendő partnered mellett állandóan egyfajta készenléti állapotot, feszültséget, vagy akár szorongást érzel, akkor az nem szenvedély, hanem bizonytalanság. Figyeld a tested jelzéseit: ha nem tudsz ellazulni mellette, az nagy red flag.
  2. Hullámvasút-szerű érzelmek: az intenzív fent-lent érzés egyfajta hormonális függőséget válthat ki. Ha odavagy a drámáért, az nem kémia, hanem stresszaddikció, amit jó, ha időben felismersz, ugyanis ellenkező esetben nem tudtok majd egészséges kötődést kialakítani egymással. 
  3. Túlzott kötődés alakul ki: ha görcsösen keresed a partnered társaságát, az nem egészséges vonzalom. A tudatos párválasztás azt jelenti, hogy önvizsgálatot tartasz: mi a jó neked? 
  4. Izgalmasnak tűnő féltékenység: ha a féltékenység szikraként hat, az a saját bizonytalanságod tükröződése. Ne keverd össze az erős kémia jeleivel azt, ha félsz, hogy elveszíted az illetőt. Az elvesztéstől való félelem önmagában kevés egy jó párkapcsolathoz. 
  5. Soha nincs nyugalom: a folyamatos dráma és konfliktuskeresés azt jelzi, hogy a kapcsolat nem ad biztonságot . Az erős kémia nem az állandó stresszről szól, hanem a nyugodt, stabil kötődésről – a green flagekről.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
