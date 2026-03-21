2026. márc. 21., szombat

fogyasztói társadalom

Shoppingolásunk története: hogyan vált a bevásárlás szabadidős tevékenységgé?

Archive Photos - Debrocke/ClassicStock
fogyasztói társadalom kapitalizmus shopping
Bába Dorottya
2026.03.21.
Legtöbben a nők mihaszna hobbijának tartják, pedig a gazdaság és társadalom változásainak hatására jött létre. A shoppingolás, mint tevékenység görbe tükröt tart az emberek elé.

Amikor a pláza kövét koptatva keressük a szezonvégi leárazásokat, bele sem gondolunk, hogy valójában milyen értelmetlen a dolog. Hiszen a nem vesszük meg a magassarkú gyűjteményünk 14. darabját, nem áll meg a föld forgása, hatodik bizsu nélkül is folytatódik az élet. Valami mégis hajt minket. Pontosan ez a felbuzdulás vezetett minket rá arra, hogy körbejárjuk a shoppingolás történetét.

A shoppingolás gyökerei
A shoppingolás gyökerei mélyre nyúlnak.
Shoppingolás, mint társadalmi jelenség

  • A vásárlás és shoppingolás közti fő különbség az, hogy szükséges-e.
  • A jelenség kizárólag fogyasztói társadalomban értelmezhető.

Mi az a shoppingolás?

Könnyű volna elintézni a shoppingolás jelentését annyival, hogy a vásárlás szinonimája. Ugyanis ha ezt a definíciót vesszük figyelembe, akkor valójában már azóta velünk van a jelenség, mióta a kereskedelem megjelent az emberi társadalomban. Azonban cserekereskedelem révén maniókagyökeret kecskeszőrre cserélni nem ugyanaz a kategória, mint Labubut venni homár alakú „luivuttyon” táskánkra. (Nem vicc, tényleg létezik ilyen batyu.)

Vásárlás során olyan termékeket veszünk, melyekre szükségük van, amik elengedhetetlenek életszínvonalunk fenntartásához.

Nehéz különválasztani a shopping és vásárlás definícióját, mivel olykor hártyavékony a köztük lévő határvonal. Azonban előbbi esetén plusz faktorként megjelenik az élmény, kikapcsolódás, de további fontos jellemző még a tervezés részleges vagy teljes hiánya. Tévedés volna azt gondolni, hogy a shopping kizárólag luxuscikkek, ruhák vásárlására irányulhat, hisz például autó, akár ingatlanvásárlásra is használhatják.

'Christmas Shopping, Take an All-Day 1/- Ticket', London County Council (LCC) Tramways poster, 1926. Showing two women wrapped up in winter coats and carrying Christmas shopping. Shops and a tram can be seen in the background. (Photo by Guildhall Library & Art Gallery/Heritage Images/Getty Images)
A shoppingolás jelentése társadalmi kontextusban értelmezendő.
Akkor mégis mi lehet a definíció kulcsa? Hadd hozzuk ide a shoppig szó jelentését egy 1961-es angol-magyar szótárból: „A kapitalista országokban a dologtalan életet élő nők délutáni »elfoglaltsága.«" Amellett, hogy minden dolgozó nő nevében kérjük ki magunknak az általánosítást, nem mehetünk el a mondat igazságtartalma mellett.

Fogyasztói társadalom, feminizmus: a vásárlás élménnyé válik

A társadalomtörténetben azért is jelentett fordulópontot az első világháború vége, mert utána beszélhetünk fogyasztói társadalomól. Ennek az ipari forradalom, valamint az abból szárnyba szökkenő kapitalizmus ágyazott meg, így bizonyos formában már a 19. században is létezett, de csak az 1920-as évekre kristályosodott ki a konzumerizmus formulája.

Míg a korábbi évszázadokban az határozta meg az ember identitását, hogy mivel kereste meg a pénzét, addig a fogyasztói társadalomban az, hogy mire költi el.

A társdalom egyre inkább a fogyasztás köré kezdett szerveződni, mely természetesen kedvezett a kapitalizmusnak, a pénz áramlásának, amit az egyre erősödő marketing, valamint a FOMO, a kimaradásból való félelem csak fokozott. Ez relatíve magas életszínvonal mellett működik, így a jóléti társadalmak sajátja. Az individualizmus, önkifejezés előtérbe kerülését sem szabad kihagyni a képletből.

Fogyasztói társadalom és shoppingolás
A shoppingolás, mint olyan, a fogyasztói társadalom "terméke".
További fontos változás volt a hóbortos évtizedben a nők társadalmi helyzetének változása, a feminizmus előretörése. Mai szemmel megmosolyogtató ez a párhuzam, pedig fontos mérföldkő volt, amikor a nők is kiléptek a piacra, fogyasztóvá váltak. Ráadásul ekkor kezdtek egyre többen a munkaerőpiacra áramlani. Ha egy nő elment vásárolni – vagyis shoppingolni – azzal valójában a társadalmi szerkezet és gazdaság átalakulását ünnepelte. (Természetesen a shoppingból a férfiak éppúgy kiveszik a részüket, még ha tagadják is.)

A shoppingolás maga is valamikor ekkortól vált kedvelt szabadidős tevékenységgé, amikor a megvásárolt javakkal saját személyiségünket, társadalomban elfoglalt helyünket fejezzük ki. Ennek vadhajtása a Black Friday idején elszabaduló káosz, vagy a fentebb már említett Labubu baba.

Így lett a vásárlás az önkifejezés mértékegysége

Amikor nem az elvégzett munka, hanem a fogyasztói kosár tartalma határozza meg az ember énképét, a vásárlás aktusa is megváltozik. A shopping a fogyasztói társadalomban élő egyén sajátos szertartása mellyel önnön magát próbálja meghatározni.

Barangolj a kapitalizmus izgalmas történetében:

Ördögi tett vagy a nők legprofibb fegyvere? A smink ellentmondásos története

A szépségideál nem mindig olyan volt, mint amilyenné a természet formált minket. Ennek érdekében már évezredek óta sminkelünk, azonban a smink története ellentmondásosabb, mint hinnénk.

Eldobható divat: az 1960-as évek papírruha-őrülete

Azt hinnénk, a mikrotrendek a közösségi média világának szülöttei. Pedig az első rapid divatőrület, amely egyben a fast fashion előfutára is volt, az 1960-as évek papírruha-mániájával kezdődött.

Banánszeletelő és társai - 5 értelmetlen konyhai eszköz, amire semmi szükség nincs

A kapitalizmus alapelve szerint a kereslet határozza meg a kínálatot. Bizonyos konyhai eszközöket elnézve azonban joggal merülhet fel a kérdés, hogy ezekre mégis kinek lehet igénye...

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
