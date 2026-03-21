Shoppingolásunk története: hogyan vált a bevásárlás szabadidős tevékenységgé?

Amikor a pláza kövét koptatva keressük a szezonvégi leárazásokat, bele sem gondolunk, hogy valójában milyen értelmetlen a dolog. Hiszen a nem vesszük meg a magassarkú gyűjteményünk 14. darabját, nem áll meg a föld forgása, hatodik bizsu nélkül is folytatódik az élet. Valami mégis hajt minket. Pontosan ez a felbuzdulás vezetett minket rá arra, hogy körbejárjuk a shoppingolás történetét.

A shoppingolás gyökerei mélyre nyúlnak.

Shoppingolás, mint társadalmi jelenség A vásárlás és shoppingolás közti fő különbség az, hogy szükséges-e.

A jelenség kizárólag fogyasztói társadalomban értelmezhető.

Mi az a shoppingolás?

Könnyű volna elintézni a shoppingolás jelentését annyival, hogy a vásárlás szinonimája. Ugyanis ha ezt a definíciót vesszük figyelembe, akkor valójában már azóta velünk van a jelenség, mióta a kereskedelem megjelent az emberi társadalomban. Azonban cserekereskedelem révén maniókagyökeret kecskeszőrre cserélni nem ugyanaz a kategória, mint Labubut venni homár alakú „luivuttyon” táskánkra. (Nem vicc, tényleg létezik ilyen batyu.)

Vásárlás során olyan termékeket veszünk, melyekre szükségük van, amik elengedhetetlenek életszínvonalunk fenntartásához.

Nehéz különválasztani a shopping és vásárlás definícióját, mivel olykor hártyavékony a köztük lévő határvonal. Azonban előbbi esetén plusz faktorként megjelenik az élmény, kikapcsolódás, de további fontos jellemző még a tervezés részleges vagy teljes hiánya. Tévedés volna azt gondolni, hogy a shopping kizárólag luxuscikkek, ruhák vásárlására irányulhat, hisz például autó, akár ingatlanvásárlásra is használhatják.

A shoppingolás jelentése társadalmi kontextusban értelmezendő.

Akkor mégis mi lehet a definíció kulcsa? Hadd hozzuk ide a shoppig szó jelentését egy 1961-es angol-magyar szótárból: „A kapitalista országokban a dologtalan életet élő nők délutáni »elfoglaltsága.«" Amellett, hogy minden dolgozó nő nevében kérjük ki magunknak az általánosítást, nem mehetünk el a mondat igazságtartalma mellett.

Fogyasztói társadalom, feminizmus: a vásárlás élménnyé válik

A társadalomtörténetben azért is jelentett fordulópontot az első világháború vége, mert utána beszélhetünk fogyasztói társadalomól. Ennek az ipari forradalom, valamint az abból szárnyba szökkenő kapitalizmus ágyazott meg, így bizonyos formában már a 19. században is létezett, de csak az 1920-as évekre kristályosodott ki a konzumerizmus formulája.

Míg a korábbi évszázadokban az határozta meg az ember identitását, hogy mivel kereste meg a pénzét, addig a fogyasztói társadalomban az, hogy mire költi el.

A társdalom egyre inkább a fogyasztás köré kezdett szerveződni, mely természetesen kedvezett a kapitalizmusnak, a pénz áramlásának, amit az egyre erősödő marketing, valamint a FOMO, a kimaradásból való félelem csak fokozott. Ez relatíve magas életszínvonal mellett működik, így a jóléti társadalmak sajátja. Az individualizmus, önkifejezés előtérbe kerülését sem szabad kihagyni a képletből.