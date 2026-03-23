Tudtad, hogy Sisi első szerelme NEM Ferenc József volt? Titokzatos gróf rabolta el a szívét

Sokan gondolják úgy, hogy a szerelmi bánatra egy másik férfi jelenti a legbiztosabb gyógyírt. Ez az elv a társadalmi ranglétra valamennyi fokán megfigyelhető, még a világ egyik legikonikusabb szerelme is így szökkent szárba. Ugyanis mielőtt Sisi feleségül ment volna Ferenc Józsefhez és a világ legszebb asszonyaként ünnepelte volna a világ, egy rejtélyes arisztokrata rabolta el a bakfis szívét. Ismerd meg Sisi első szerelmének történetét!

Mielőtt Ferenc József képbe került volna, Sisi egy grófba volt szerelmes.

Sisi szerelmi élete

Sisi tiltott szerelme miatt melankóliás lett.

Állapotát látva anyja magával vitte egy családi ünnepélyre, ahol Ferenc József volt az ünnepelt.

Sisi és a rejtelmes gróf

A bajor uralkodóház szegényebb ágáról származó Sisi fiatalkorában nem is remélhetett olyan fényes házasságot, mint ami végül osztályrészül jutott neki. A szabad szellemű hercegnő rangjához mérten kötetlen életet élt a bajor hegyek között. Mielőtt azonban Ferenc József felesége lett volna, őt is megérintette az első szerelem mámorító érzése.

Ugyanis apja, Miksa herceg szolgálatában állt egy bizonyos Richard S. nevű gróf, aki iránt szerelem lobbant a későbbi császárné szívében. Költemények tucatjait írta a titkos szerelméről, melynek Sisi naplója, illetve verses füzete az időkapszulája. A lírai műveket még kisebb rajzokkal is illusztrálta a daliás fiatalemberről, ahogy az egy kamaszlánytól el is várható.

Erzsébet érzelmeit az ifjú gróf is viszonozta, ám minden titkolózás ellenére a viszony hamar eljutott szülei fülébe, akik nem repestek az örömtől.

Egy Wittelsbachnak számára egy gróf rangon aluli házasságot és kiközösítést jelentett volna. A románc beteljesülését megakadályozandó, Miksa herceg egy ürüggyel távolra küldte az udvartól Richard S-t. Ugyan Sisi szerelme nemsokára visszatért Münchenbe, azonban a gróf hamarosan megbetegedett és meghalt.

Vigasztalódás a császárral: Ferenc József és Sisi szerelme

Sisi hercegnő teljesen összetört szerelme halálhíre hallatán, egyre jobban körülfonta a Wittelsbach-okra jellemző melankólia. Állandóan egyedül akart lenni, órák hosszat merengett csöndes magányában, szobájába elvonulva, bánatát szívbemarkoló költeményekben fejezte ki. Egyedül a lovak hoztak némi örömöt borús hangulatába, ám a helyzet még így is tarthatatlan volt.

1852-53 telére Sisi mentális állapota olyan kétségbeejtő volt, hogy édesanyja, Ludovika hercegnő úgy döntött, őt is magukkal viszi egy 1853 nyarán rendezett családi ünnepségre, Bad Ischl-be.

Az a bizonyos családi ünnepség történetesen Ferenc József osztrák császár születésnapja volt, akit nővérével, Nenével akartak összeboronálni. Azonban egy megkésett hintó, és egy kecses fekete ruha meggondolásra késztette a császárt, így Ferenc József végül Erzsébet kezét kérte meg nővére helyett. Sisi királyné azonban még házassága után is siratta első szerelmét, aki a szabad, boldog életet szimbolizálta számára, akiről költeményeiben megemlékezett.

Ki volt Sissi első szerelme? Mivel egyedül Sisi feljegyzései jelentik az egyetlen forrást, valójában soha nem derült fény Richard S. gróf kilétére. Valószínűleg a megannyi bajor arisztokrata egy kevésbé ismert tagja volt, szerelmük nem lehetett több a kamaszok ártatlan románcánál. Legyen bármi is az igazság, vitathatatlan, hogy ez a történet új színezetet ad a császári pár románcának.

