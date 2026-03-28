Mindenki erről a TikTok-botrányról beszél: egypetéjű ikrekkel él párkapcsolatban egy fiatal influenszer

Egyetlen videó elég volt a TikTok-botrányhoz: a felvételen egy nem mindennapi párkapcsolat szereplői mesélnek arról, hogyan élnek együtt. Hárman. A felhasználók pedig azóta sem tudnak napirendre térni a sztori felett.

A TikTok-botrány főszereplői egy szokatlan párkapcsolatban élnek.

Forrás: Tiktok

Az új TikTok-botrány mindenkinél kiveri a biztosítékot Több mint 164 ezren követik azt a tiktokert, aki két férfivel él egyszerre párkapcsolatban.

A történet pikantériája, hogy a fiúk egypetéjű ikertestvérek.

A legnézettebb videójukat közel 17 millióan látták.

Bevalljuk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy bennünket már nem lehet meglepni szerelmi témákban. Hiszen hallottunk már olyan férfiról, aki a saját anyja hasonmásával él párkapcsolatban, olvastunk mérgező szerelmi viszonyokról és olyan történetről is, ahol a menyasszony csak később tudta meg, hogy a vőlegényének ikertestvére van.

A mostani történetünk főszereplője is egy ikerpár, akik kimaxolnak mindent, ami a modern párkapcsolatokról hittünk.

De kezdjük a legelején: egy Fah nevű teljesen hétköznapi lány pincérnőként dolgozott, amikor egy nap a vendégek között megpillantott egy ikerpárt, akiknek a külseje megtetszett a nőnek, ezért az asztalukra tette a telefonszámát. Ekkor történt a meglepetés, ugyanis Fah-t pár percen belül mindkét testvér randira hívta SMS-en keresztül, és ő mindkét meghívást el is fogadta. Nem árult azonban zsákbamacskát: az elejétől kezdve őszintén elmondta a srácoknak, hogy mindkettejükkel randizik, akiket ez meglepő módon nem zavart, ezért úgy döntöttek, kipróbálják a poliamóriát.

Mi az a poliamória? Ez egy olyan párkapcsolati forma, amelyben egy személy egyszerre több emberrel él konszenzusos és szeretetteljes párkapcsolatban úgy, hogy mindegyik fél tud a másik jelenlétéről.

Az események innentől kezdve felgyorsultak: a szerelmesek összeköltöztek Thaiföldön, és állításuk szerint tökéletesen kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. Nincs veszekedés, vagy rivalizálás a testvérek között, Fah pedig kétszer annyi szeretetet kap, mint azelőtt bármelyik fiújától. Az ikrek, akik mezőgazdaságban dolgoznak, gondoskodnak a háztartás pénzügyeiről, Fah pedig az otthoni teendőket látja el.

Kivételes életüket a TikTokon keresztül is megosztják, ahol kapnak hideget-meleget: sokak szerint Fah csak arra használja a fiúkat, hogy eltartsák őt és hogy párkapcsolatukkal minél több követőt gyűjtsön magának az interneten.

Nos, akárhogy is, a terv bejött, ugyanis a nőt már több mint 160 ezren követik a TikTokon és több milliós megtekintésű videói vannak.