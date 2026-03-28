2026. márc. 28., szombat

Mindenki erről a TikTok-botrányról beszél: egypetéjű ikrekkel él párkapcsolatban egy fiatal influenszer

Nagy Kata
2026.03.28.
Egy meglehetősen extrém szerelmi történet pillanatok alatt felrobbantotta az internetet. A TikTok-botrány egy olyan párkapcsolat körül alakult ki, amelyben egy ikerpár ugyanazzal a nővel él együtt, a történet pedig milliókat késztetett vitára arról, hogy vajon meddig tart a szerelem szabadsága.

Egyetlen videó elég volt a TikTok-botrányhoz: a felvételen egy nem mindennapi párkapcsolat szereplői mesélnek arról, hogyan élnek együtt. Hárman. A felhasználók pedig azóta sem tudnak napirendre térni a sztori felett. 

Az új TikTok-botrány mindenkinél kiveri a biztosítékot

  • Több mint 164 ezren követik azt a tiktokert, aki két férfivel él egyszerre párkapcsolatban. 
  • A történet pikantériája, hogy a fiúk egypetéjű ikertestvérek. 
  • A legnézettebb videójukat közel 17 millióan látták. 

Bevalljuk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy bennünket már nem lehet meglepni szerelmi témákban. Hiszen hallottunk már olyan férfiról, aki a saját anyja hasonmásával él párkapcsolatban, olvastunk mérgező szerelmi viszonyokról és olyan történetről is, ahol a menyasszony csak később tudta meg, hogy a vőlegényének ikertestvére van

A mostani történetünk főszereplője is egy ikerpár, akik kimaxolnak mindent, ami a modern párkapcsolatokról hittünk.

De kezdjük a legelején: egy Fah nevű teljesen hétköznapi lány pincérnőként dolgozott, amikor egy nap a vendégek között megpillantott egy ikerpárt, akiknek a külseje megtetszett a nőnek, ezért az asztalukra tette a telefonszámát. Ekkor történt a meglepetés, ugyanis Fah-t pár percen belül mindkét testvér randira hívta SMS-en keresztül, és ő mindkét meghívást el is fogadta. Nem árult azonban zsákbamacskát: az elejétől kezdve őszintén elmondta a srácoknak, hogy mindkettejükkel randizik, akiket ez meglepő módon nem zavart, ezért úgy döntöttek, kipróbálják a poliamóriát

Mi az a poliamória? 

Ez egy olyan párkapcsolati forma, amelyben egy személy egyszerre több emberrel él konszenzusos és szeretetteljes párkapcsolatban úgy, hogy mindegyik fél tud a másik jelenlétéről. 

Az események innentől kezdve felgyorsultak: a szerelmesek összeköltöztek Thaiföldön, és állításuk szerint tökéletesen kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. Nincs veszekedés, vagy rivalizálás a testvérek között, Fah pedig kétszer annyi szeretetet kap, mint azelőtt bármelyik fiújától. Az ikrek, akik mezőgazdaságban dolgoznak, gondoskodnak a háztartás pénzügyeiről, Fah pedig az otthoni teendőket látja el. 

Kivételes életüket a TikTokon keresztül is megosztják, ahol kapnak hideget-meleget: sokak szerint Fah csak arra használja a fiúkat, hogy eltartsák őt és hogy párkapcsolatukkal minél több követőt gyűjtsön magának az interneten. 

Nos, akárhogy is, a terv bejött, ugyanis a nőt már több mint 160 ezren követik a TikTokon és több milliós megtekintésű videói vannak. 

@hoylaa44 คลิปนี้มีมวย5555#CapCut #ฟ้าแฟนแฝด #แฟนสอง #นครพนม #fyp ♬ Style - noa

Bár Fah családtagjai eleinte szkeptikusan fogadták a hírt, ma már megbékéltek a lány rendhagyó párkapcsolatával, ami állítólag remekül működik, konfliktusok és hangos szavak nélkül. 

