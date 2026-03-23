5 ok, amiért az X generációból kerültek ki a legjobb vállalkozók

Ha a 70-es években voltál kisgyerek, akkor valószínűleg te is rendelkezel olyan tapasztalatokkal, amelyek hozzá segítették a generációdat, hogy felnőttként kamatoztatni tudjátok a fiatalon kialakult készségeiteket. Megmutatjuk, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az elátkozott generáció tagjai, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a saját erejükből váljanak sikeres vállalkozókká. Következzék 5 olyan tulajdonság, ami miatt az X generáció a jég hátán is képes megélni.

Az X generáció tagjai közül sokan napjainkban cégvezetők vagy sikeres vállalkozók

Az X generáció különleges képességekkel rendelkezik

Az X generáció – vagy más néven az elátkozott generáció – egy egészen más világban és élethelyzetben nőtt fel, mint az elődei és az utódai. Limitáltak voltak a szórakozási- és kikapcsolódási lehetőségeik, a felnőtt családtagok nagy részének pedig munkával telt szinte az egész élete. Ennek a generációnak meg kellett tanulnia egyedül gondoskodnia önmagáról. Emiatt azonban az X generáció szülötteiből tökéletes vállalkozói alapanyag vált. Mutatjuk, hogy miért.

1. Könnyedén megoldják a problémákat

A 70-es években a szülők jobbára reggeltől estig dolgoztak, hogy eltartsák a családjukat, így a gyerekek magukra voltak utalva a nap nagy részében. Ha valami rosszul sült el, akkor az X generációnak magának kellett megoldania a problémát, mivel nem volt senki, akitől segítséget kérhettek volna. Az így kialakult hatalmas felelősségtudatot pedig felnőttként a problémamegoldás területén tudták kamatoztatni.

2. Kreatívak

A 70-es években nem volt még ennyi kütyü és végeláthatatlan játéktenger, a gyerekek azzal játszottak, ami a kezük ügyébe került. Mindegy, hogy az egy kavics volt, egy-egy fadarab vagy egy darab papírfecni. A Gen X rá volt szorulva, hogy a lehetőségeiből kihozza a maximumot, emiatt pedig rendkívül kreatívvá vált.

3. Jól menedzselik az erőforrásaikat

Találékonyságra volt szükségük ahhoz, hogy több pénzt kereshessenek, jobb munkahelyre kerülhessenek vagy éppen elszökhessenek szórakozni, emiatt pedig mindig tudták, hogy mit kell tenniük vagy kit kell keresniük, ha előnyt szerettek volna szerezni az életben. Ennek hála felnőttként tudják, hogy mire érdemes időt szánni, kivel érdemes jó kapcsolatot ápolni és hogyan tudják úgy beosztani az idejüket, hogy mindenre jusson elegendő.