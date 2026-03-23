5 ok, amiért az X generációból kerültek ki a legjobb vállalkozók

Ha a 70-es években voltál kisgyerek, akkor valószínűleg te is rendelkezel olyan tapasztalatokkal, amelyek hozzá segítették a generációdat, hogy felnőttként kamatoztatni tudjátok a fiatalon kialakult készségeiteket. Megmutatjuk, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az elátkozott generáció tagjai, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a saját erejükből váljanak sikeres vállalkozókká. Következzék 5 olyan tulajdonság, ami miatt az X generáció a jég hátán is képes megélni.
Az X generáció különleges képességekkel rendelkezik
Az X generáció – vagy más néven az elátkozott generáció – egy egészen más világban és élethelyzetben nőtt fel, mint az elődei és az utódai. Limitáltak voltak a szórakozási- és kikapcsolódási lehetőségeik, a felnőtt családtagok nagy részének pedig munkával telt szinte az egész élete. Ennek a generációnak meg kellett tanulnia egyedül gondoskodnia önmagáról. Emiatt azonban az X generáció szülötteiből tökéletes vállalkozói alapanyag vált. Mutatjuk, hogy miért.
1. Könnyedén megoldják a problémákat
A 70-es években a szülők jobbára reggeltől estig dolgoztak, hogy eltartsák a családjukat, így a gyerekek magukra voltak utalva a nap nagy részében. Ha valami rosszul sült el, akkor az X generációnak magának kellett megoldania a problémát, mivel nem volt senki, akitől segítséget kérhettek volna. Az így kialakult hatalmas felelősségtudatot pedig felnőttként a problémamegoldás területén tudták kamatoztatni.
2. Kreatívak
A 70-es években nem volt még ennyi kütyü és végeláthatatlan játéktenger, a gyerekek azzal játszottak, ami a kezük ügyébe került. Mindegy, hogy az egy kavics volt, egy-egy fadarab vagy egy darab papírfecni. A Gen X rá volt szorulva, hogy a lehetőségeiből kihozza a maximumot, emiatt pedig rendkívül kreatívvá vált.
3. Jól menedzselik az erőforrásaikat
Találékonyságra volt szükségük ahhoz, hogy több pénzt kereshessenek, jobb munkahelyre kerülhessenek vagy éppen elszökhessenek szórakozni, emiatt pedig mindig tudták, hogy mit kell tenniük vagy kit kell keresniük, ha előnyt szerettek volna szerezni az életben. Ennek hála felnőttként tudják, hogy mire érdemes időt szánni, kivel érdemes jó kapcsolatot ápolni és hogyan tudják úgy beosztani az idejüket, hogy mindenre jusson elegendő.
4. Fegyelmezettek és kialakult napi rutinjuk van
A 70-es években még sokkal szögletesebb gondolkodásmód uralkodott, fontos hagyományok és időbeosztások voltak. A munkások reggel dolgozni mentek, este pedig mindig ugyanabban az időben tértek nyugovóra. Nem volt még ennyi elektronikai termék, amik előtt órákig ülhettek szabadidejükben, így mindenkiben kialakult egy napi rutin, ami csak a legszélsőségesebb esetben változott. Szakértők szerint viszont emiatt az X-ek felnőttként is szeretnek ragaszkodni a megszokott napi rutinjukhoz, és ébredés után nem töltenek feleslegesen órákat az ágyban. Mondanunk sem kell, ezt kamatoztathatják az üzleti életben is.
5. Elegendő időt szánnak a pihenésre
Ez a nemzedék végignézte, ahogy a szülei látástól vakulásig dolgoztak és idősebb korukra egyre inkább leépültek, leépülnek. Ezért bennük már megfogalmazódott a vágy, hogy odafigyeljenek a testi és lelki egészségükre, hogy hosszú időn keresztül dolgozhassanak és élvezhessék a hobbijaikat. Elegendő időt szánnak a pihenésre és a családjukra, mivel ők ezt nem tapasztalhatták meg gyermekkorukban. Így pedig sokkal tovább maradnak aktívak, mint például a Baby Boom generáció tagjai.
Az X generációról szóló korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni: