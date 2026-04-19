Anna királynő 312 éve, 1714. augusztus 1-jén hunyt el. Ő volt az utolsó Stuart-házi uralkodó Angliában és egyben az első uralkodó Nagy-Britannia, azaz az Egyesült Királyság trónján. Anna királynő tizenkettő évig uralkodott, és bár élete csúfos véget ért, számos nagyszerű dolog fűződik a nevéhez – többek között a brit teakultusz meghonosítása.

Anna királynő II. Károly öccse, a későbbi II. Jakab második lányaként született 1665. február 6-án, vagyis egyáltalán nem volt biztos, hogy trónörökös lesz belőle. Anna hercegnő ráadásul sokat betegeskedett gyermekként: a látása korán megromlott, vesebajjal küzdött és a himlőt is elkapta, tanulmányai mindösszesen a nyelvek elsajátítására és a zenére korlátozódtak. 18 évesen Oldenburgi György dán herceggel házasították össze, a hatalmi házasságból szövődött valódi szerelmüket azonban tragédiák sora árnyékolta be. Anna 17-szer esett teherbe, de csak öt gyermeke született élve, a csecsemőkort pedig egyedül Vilmos fia élte túl, de ő is 1700-ban, 11 évesen meghalt. A szakértők szerint a vetélésekhez Anna gyermekként elkapott betegségei vezethettek.

Hatalomra jutása

A Stuart család ekkoriba kettészakadt. Az uralkodó azon volt, hogy visszaállítsa a római katolikus dinasztiát. Lányai, Mária és Anna azonban protestánsok voltak, ezért ők is apjuk ellen fordultak a nézetei miatt. Időközben Mária férje, Vilmos már azt tervezte, hogyan tudják megfosztani Jakabot a tróntól, ez volt az úgynevezett „dicsőséges forradalom” előkészülete. A király végül engedve a nyomásnak lemondott és 1689-ben lánya, Mária, valamint annak férje, Vilmos közösen kezdték meg uralkodásukat. Azonban Mária és Vilmos hamarosan elhunyt, ezért örökös híján Annából hivatalosan is királynő lett. Ezzel őt lett az első férjezett angol királynő. Uralkodására esett az angol történelem két fontos mozzanata: Nagy-Britannia létrejötte és a brit világhatalmi állást megalapozó spanyol örökösödési háború.