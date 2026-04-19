Anna királynő 312 éve, 1714. augusztus 1-jén hunyt el. Ő volt az utolsó Stuart-házi uralkodó Angliában és egyben az első uralkodó Nagy-Britannia, azaz az Egyesült Királyság trónján. Anna királynő tizenkettő évig uralkodott, és bár élete csúfos véget ért, számos nagyszerű dolog fűződik a nevéhez – többek között a brit teakultusz meghonosítása.
- Anna királynő 12 évig uralkodott, és ő volt az első uralkodó az Egyesült Királyság trónján.
- Gyermekként számos betegség gyötörte, 17-szer esett teherbe, de egyetlen gyermeke sem érte meg a felnőttkort.
- Uralkodása alatt jött létre Nagy-Britannia, és részt vett a spanyol örökösödési háborúban.
- Élete végén súlyos egészségi problémáktól szenvedett, ezért kortársai „Brandy Nagyiként” emlegették.
- Nevéhez fűződik az angol teakultusz meghonosítása, amely társadalmilag elfogadott női szokássá, majd nemzeti hagyománnyá vált.
12 évig volt uralkodó Anna királynő
Anna királynő II. Károly öccse, a későbbi II. Jakab második lányaként született 1665. február 6-án, vagyis egyáltalán nem volt biztos, hogy trónörökös lesz belőle. Anna hercegnő ráadásul sokat betegeskedett gyermekként: a látása korán megromlott, vesebajjal küzdött és a himlőt is elkapta, tanulmányai mindösszesen a nyelvek elsajátítására és a zenére korlátozódtak. 18 évesen Oldenburgi György dán herceggel házasították össze, a hatalmi házasságból szövődött valódi szerelmüket azonban tragédiák sora árnyékolta be. Anna 17-szer esett teherbe, de csak öt gyermeke született élve, a csecsemőkort pedig egyedül Vilmos fia élte túl, de ő is 1700-ban, 11 évesen meghalt. A szakértők szerint a vetélésekhez Anna gyermekként elkapott betegségei vezethettek.
Hatalomra jutása
A Stuart család ekkoriba kettészakadt. Az uralkodó azon volt, hogy visszaállítsa a római katolikus dinasztiát. Lányai, Mária és Anna azonban protestánsok voltak, ezért ők is apjuk ellen fordultak a nézetei miatt. Időközben Mária férje, Vilmos már azt tervezte, hogyan tudják megfosztani Jakabot a tróntól, ez volt az úgynevezett „dicsőséges forradalom” előkészülete. A király végül engedve a nyomásnak lemondott és 1689-ben lánya, Mária, valamint annak férje, Vilmos közösen kezdték meg uralkodásukat. Azonban Mária és Vilmos hamarosan elhunyt, ezért örökös híján Annából hivatalosan is királynő lett. Ezzel őt lett az első férjezett angol királynő. Uralkodására esett az angol történelem két fontos mozzanata: Nagy-Britannia létrejötte és a brit világhatalmi állást megalapozó spanyol örökösödési háború.
Már Anna királynő uralkodása alatt született meg az 1707-ben hatályba lépő Egyesülési Törvény, amely Anglia és Skócia egyesülését mondta ki Nagy-Britannia Királyság néven. Bár 1603 óta perszonálunió állt fenn a két ország között, addig külön parlamenttel, közigazgatással és igazságszolgáltatással működtek. Az új államban egységes, Londonban ülésező brit parlament jött létre, közös költségvetéssel, pénzzel és vámterülettel, miközben a skót képviselet aránya alacsonyabb maradt. Anna 1708-ban megvétózta a skót milícia újjászervezéséről szóló törvényt, ami máig az utolsó eset volt, amikor brit uralkodó parlamenti törvény hatályba lépését akadályozta meg.
Anna királynő betegeskedése és halála
Anna királynő élete utolsó éveit súlyos egészségi problémák árnyékolták be: köszvénye miatt egyre nehezebben tudott járni, fájdalmai pedig egyre csak erősödtek. Állapota nemcsak fizikai, hanem lelki megterhelést is jelentett, ami miatt kortársai szerint gyakran az alkoholhoz menekült. Alattvalói emiatt – nem túl hízelgő módon – „brandynagyiként” emlegették. Az orvosok a korszak megszokott, ám durva módszereivel, például érvágással és katéterezéssel próbálták kezelni, de mindhiába. Anna királynő végül 1714. július 31-én hunyt el a Kensington-palotában.
Hogyan teremtette meg Anna királynő az angol teakultuszt
Anna királynő nevéhez nemcsak politikai és történelmi fordulópontok, hanem egy máig élő brit szokás is köthető: az angol teakultusz. A korabeli Angliában a reggelihez inkább sört fogyasztottak, Anna azonban ezt tudatosan teára cserélte. Példája gyorsan követőkre talált, különösen a nők körében, akik számára a teázás társadalmilag támogatott közösségi programmá vált. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a teázókba a nők beléphettek, míg a kávéházak világa továbbra is férfiak számára volt fenntartva. Anna személyes szokása így lassan divattá, majd nemzeti hagyománnyá nőtte ki magát, amely azóta is a brit nemzeti identitás része.
