A 54 éves Justin Theroux és 32 éves felesége szombaton erősítették meg, hogy kisfiuk világra jött. Mivel a pár a magánélete részleteit nem osztotta meg a nyilvánossággal, sokan csak annyit tudtak, hogy Nicole Brydon Bloom várandós.

Justin Theroux és Nicole Brydon Bloom egy éve házasok

A pár tavaly márciusban házasodott össze Tulumban.

Jennifer Aniston és Justin Theroux 2018-ban váltak el.

Jennifer Aniston exférje, Justin Theroux és Nicole Brydon Bloom tavaly márciusban kötöttek házasságot a mexikói Tulumban. Kilenc hónappal az esküvő után csak annyit lehetett tudni, hogy első gyermeküket várják, a baba neméről és megszületésének várható időpontjáról nem beszéltek. Most azonban a pár saját maga jelentette be az örömhírt az Instagramon. A közzétett fekete-fehér felvételen az újszülött látható, amint békésen alszik Theroux mellkasán. A képet Nicole Brydon Bloom így kommentálta: „Megérkezett. Annyira szerelmesek vagyunk egymásba.”

Jennifer Aniston, aki állítólag hamarosan kimondja a boldogító igent hipnoterapeuta szerelmének, és Theroux 2018 februárjában tették közzé, hogy elválnak. „Hogy megelőzzünk mindenféle találgatást, úgy döntöttünk, hogy bejelentjük a különválásunkat. A döntést közösen, teljes békében hoztuk meg a tavalyi év végén” − írták akkor többek között.

