2026. ápr. 19., vasárnap

Megszületett a színész első gyermeke. Justin Theroux és felesége, Nicole Brydon Bloom az Instagramon tették közzé boldogságukat.

A 54 éves Justin Theroux és 32 éves felesége szombaton erősítették meg, hogy kisfiuk világra jött. Mivel a pár a magánélete részleteit nem osztotta meg a nyilvánossággal, sokan csak annyit tudtak, hogy Nicole Brydon Bloom várandós. 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 02: Justin Theroux and Nicole Brydon Bloom attend the 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 02, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Lionel Hahn/Getty Images)
Justin Theroux és Nicole Brydon Bloom egy éve házasok
Justin Theroux fotót is mutatott a kisfiúról

Jennifer Aniston exférje, Justin Theroux és Nicole Brydon Bloom tavaly márciusban kötöttek házasságot a mexikói Tulumban. Kilenc hónappal az esküvő után csak annyit lehetett tudni, hogy első gyermeküket várják, a baba neméről és megszületésének várható időpontjáról nem beszéltek. Most azonban a pár saját maga jelentette be az örömhírt az Instagramon. A közzétett fekete-fehér felvételen az újszülött látható, amint békésen alszik Theroux mellkasán. A képet Nicole Brydon Bloom így kommentálta: „Megérkezett. Annyira szerelmesek vagyunk egymásba.”

Jennifer Aniston és Justin Theroux 8 éve váltak el

Jennifer Aniston, aki állítólag hamarosan kimondja a boldogító igent hipnoterapeuta szerelmének, és Theroux 2018 februárjában tették közzé, hogy elválnak. „Hogy megelőzzünk mindenféle találgatást, úgy döntöttünk, hogy bejelentjük a különválásunkat. A döntést közösen, teljes békében hoztuk meg a tavalyi év végén” írták akkor többek között.  

