Lusta lányok egészséges vegán egytálétele: kókusztejes csicseriborsó-curry

Ha estére egy gyors, mégis tápláló egytálételre vágysz, ami megmenti a rohanós hétköznapokat, ne keress tovább, mert megtaláltad! Ez a krémes, fűszeres és vegán curryrecept nemcsak finom, de meglepően egyszerűen elkészíthető.

A hétköznapok gyors tempója az esetek többségében sajnos nem igazán hagy teret a bonyolult főzőcskézésre. Ilyenkor jönnek jól a gyors egytálételek, amelyek egyszerre egészségesek, laktatóak és egzotikusan fűszeresek. Ez az egyszerű curryrecept pedig pontosan ilyen.

Ez az egyszerű curryrecept a tökéletes gyors egytálétel, ráadásul remekül variálhatod azzal, hogy milyen körettel tálalálod.
Miért imádjuk ezt a zöldséges curryreceptet?

  • Nem kell konyhatündérnek lenned, hiszen nemcsak gyors, de valóban egyszerű is.
  • Vegán és tápláló, mivel tele van növényi fehérjével és rosttal.
  • Remekül hozza az indiai fűszerességet és a kókusztej harmonikus lágyságát.
  • Többféleképpen is tálalhatod, rizzsel, rizstésztával de magában is tökéletes fogás.

Ez a vegán egytálétel nemcsak praktikus társad a hétköznapokban, de kifejezetten egészséges is. A vércukorszint-csökkentő csicseriborsó kiváló növényi fehérjeforrás, amely segíti az izomtömeg fenntartását és hosszan tartó teltségérzetet biztosít. Az édesburgonya lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, így stabil energiát ad, miközben természetes édességével ellensúlyozza a fűszerek intenzitását. A zöldségek rosttartalma támogatja az emésztést, a kókusztej pedig krémessé teszi az ételt anélkül, hogy tejterméket kellene használni.

Ennek az egyszerű curryreceptnek a köménymag és a mustármag adja a különlegességét, amelyek pirítás közben felszabaduló aromáikkal mély, karakteres ízt kölcsönöznek az ételnek. Az eredmény pedig egy gazdag, mégis kiegyensúlyozott vegán étel, amely minden falatnál új élményt nyújt.

A vegán ételek egyik legszuperebb variációja a csicseriborsós zöldség curry.
Kókusztejes csicseriborsó-curryrecept

Hozzávalók:

  • 2 ek olivaolaj
  • 1 tk köménymag
  • 1 tk mustármag
  • 2 bögre apróra vágott hagyma (kb. 1 nagy)
  • 2 gerezd fokhagyma, aprítva
  • 1 ek friss gyömbér, aprítva
  • 1 ek currypor
  • fél tk őrölt pirospaprika
  • fél tk só
  • 1 konzerv (kb. 400 ml) kókusztej
  • 1 bögre alacsony nátriumtartalmú zöldségalaplé
  • 2 bögre apróra vágott paradicsom (kb. 2 közepes)
  • 1 közepes édesburgonya, felkockázva
  • másfél bögre zöldbab, darabolva
  • 1 konzerv (450 g) csicseriborsó, leöblítve
  • fél csésze friss koriander, aprítva
  • 2 evőkanál lime-lé

Az egyszerű curryrecept elkészítése

Melegítsd fel az olajat egy nagy lábasban közepes lángon. Add hozzá a köménymagot és a mustármagot, és pirítsd, amíg pattogni kezdenek (kb. 30-60 másodperc). Ezután jöhet a hagyma, amit folyamatos keverés mellett piríts üvegesre. Add hozzá a fokhagymát, a gyömbért, a curryport, a pirospaprikát és a sót, majd kevergetve főzd kb. 1 percig, amíg meg nem érzed azt a jellegezetes illatot.

Ezt követően öntsd hozzá a kókusztejet és a zöldségalaplevet, majd jöhet a paradicsom, az édesburgonya, a zöldbab és a csicseriborsó. Forrald fel, majd vedd vissza a hőfokot, és lefedve, időnként megkeverve főzd további 15 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak.

A végén keverd bele a friss koriandert és a lime-levet, majd tálald rizzsel vagy rizstésztával, esetleg magában kenyérfélével. Jó étvágyat hozzá!

Ezek a vegán receptek is érdekelhetnek:

Zamatos zöldséges lasagne, ha hús nélküli vacsorával csábítanád el a kiszemeltedet

Egy jól megválasztott vacsora fél siker egy randin, és bizony tévhit, hogy a férfiak fejét nem lehet egy remek húsmentes fogással elcsavarni.

Bazsalikomos vegán kaviár, az ízletes antioxidánsbomba

Hogyha ételeinket feldobnánk egy látványos, nem kevésbé ízletes gourmetkülönlegességgel, forduljunk a molekuláris gasztronómiához. A bazsalikomos vegán kaviár a fűszernövény tiszta esszenciája.

Szuperegészséges, kakaós vegán pohárkrém recept

A chia mag nem maradhat ki belőle.

 

 

