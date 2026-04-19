Lusta lányok egészséges vegán egytálétele: kókusztejes csicseriborsó-curry

A hétköznapok gyors tempója az esetek többségében sajnos nem igazán hagy teret a bonyolult főzőcskézésre. Ilyenkor jönnek jól a gyors egytálételek, amelyek egyszerre egészségesek, laktatóak és egzotikusan fűszeresek. Ez az egyszerű curryrecept pedig pontosan ilyen.

Ez az egyszerű curryrecept a tökéletes gyors egytálétel, ráadásul remekül variálhatod azzal, hogy milyen körettel tálalálod.

Forrás: 123rf.com

Miért imádjuk ezt a zöldséges curryreceptet? Nem kell konyhatündérnek lenned, hiszen nemcsak gyors, de valóban egyszerű is.

Vegán és tápláló, mivel tele van növényi fehérjével és rosttal.

Remekül hozza az indiai fűszerességet és a kókusztej harmonikus lágyságát.

Többféleképpen is tálalhatod, rizzsel, rizstésztával de magában is tökéletes fogás.

Ez a vegán egytálétel nemcsak praktikus társad a hétköznapokban, de kifejezetten egészséges is. A vércukorszint-csökkentő csicseriborsó kiváló növényi fehérjeforrás, amely segíti az izomtömeg fenntartását és hosszan tartó teltségérzetet biztosít. Az édesburgonya lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, így stabil energiát ad, miközben természetes édességével ellensúlyozza a fűszerek intenzitását. A zöldségek rosttartalma támogatja az emésztést, a kókusztej pedig krémessé teszi az ételt anélkül, hogy tejterméket kellene használni.

Ennek az egyszerű curryreceptnek a köménymag és a mustármag adja a különlegességét, amelyek pirítás közben felszabaduló aromáikkal mély, karakteres ízt kölcsönöznek az ételnek. Az eredmény pedig egy gazdag, mégis kiegyensúlyozott vegán étel, amely minden falatnál új élményt nyújt.

A vegán ételek egyik legszuperebb variációja a csicseriborsós zöldség curry.

Forrás: Shutterstock

Kókusztejes csicseriborsó-curryrecept

Hozzávalók:

2 ek olivaolaj

1 tk köménymag

1 tk mustármag

2 bögre apróra vágott hagyma (kb. 1 nagy)

2 gerezd fokhagyma, aprítva

1 ek friss gyömbér, aprítva

1 ek currypor

fél tk őrölt pirospaprika

fél tk só

1 konzerv (kb. 400 ml) kókusztej

1 bögre alacsony nátriumtartalmú zöldségalaplé

2 bögre apróra vágott paradicsom (kb. 2 közepes)

1 közepes édesburgonya, felkockázva

másfél bögre zöldbab, darabolva

1 konzerv (450 g) csicseriborsó, leöblítve

fél csésze friss koriander, aprítva

2 evőkanál lime-lé

Az egyszerű curryrecept elkészítése

Melegítsd fel az olajat egy nagy lábasban közepes lángon. Add hozzá a köménymagot és a mustármagot, és pirítsd, amíg pattogni kezdenek (kb. 30-60 másodperc). Ezután jöhet a hagyma, amit folyamatos keverés mellett piríts üvegesre. Add hozzá a fokhagymát, a gyömbért, a curryport, a pirospaprikát és a sót, majd kevergetve főzd kb. 1 percig, amíg meg nem érzed azt a jellegezetes illatot.