Lusta lányok egészséges vegán egytálétele: kókusztejes csicseriborsó-curry

A hétköznapok gyors tempója az esetek többségében sajnos nem igazán hagy teret a bonyolult főzőcskézésre. Ilyenkor jönnek jól a gyors egytálételek, amelyek egyszerre egészségesek, laktatóak és egzotikusan fűszeresek. Ez az egyszerű curryrecept pedig pontosan ilyen.
Miért imádjuk ezt a zöldséges curryreceptet?
- Nem kell konyhatündérnek lenned, hiszen nemcsak gyors, de valóban egyszerű is.
- Vegán és tápláló, mivel tele van növényi fehérjével és rosttal.
- Remekül hozza az indiai fűszerességet és a kókusztej harmonikus lágyságát.
- Többféleképpen is tálalhatod, rizzsel, rizstésztával de magában is tökéletes fogás.
Ez a vegán egytálétel nemcsak praktikus társad a hétköznapokban, de kifejezetten egészséges is. A vércukorszint-csökkentő csicseriborsó kiváló növényi fehérjeforrás, amely segíti az izomtömeg fenntartását és hosszan tartó teltségérzetet biztosít. Az édesburgonya lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, így stabil energiát ad, miközben természetes édességével ellensúlyozza a fűszerek intenzitását. A zöldségek rosttartalma támogatja az emésztést, a kókusztej pedig krémessé teszi az ételt anélkül, hogy tejterméket kellene használni.
Ennek az egyszerű curryreceptnek a köménymag és a mustármag adja a különlegességét, amelyek pirítás közben felszabaduló aromáikkal mély, karakteres ízt kölcsönöznek az ételnek. Az eredmény pedig egy gazdag, mégis kiegyensúlyozott vegán étel, amely minden falatnál új élményt nyújt.
Kókusztejes csicseriborsó-curryrecept
Hozzávalók:
- 2 ek olivaolaj
- 1 tk köménymag
- 1 tk mustármag
- 2 bögre apróra vágott hagyma (kb. 1 nagy)
- 2 gerezd fokhagyma, aprítva
- 1 ek friss gyömbér, aprítva
- 1 ek currypor
- fél tk őrölt pirospaprika
- fél tk só
- 1 konzerv (kb. 400 ml) kókusztej
- 1 bögre alacsony nátriumtartalmú zöldségalaplé
- 2 bögre apróra vágott paradicsom (kb. 2 közepes)
- 1 közepes édesburgonya, felkockázva
- másfél bögre zöldbab, darabolva
- 1 konzerv (450 g) csicseriborsó, leöblítve
- fél csésze friss koriander, aprítva
- 2 evőkanál lime-lé
Az egyszerű curryrecept elkészítése
Melegítsd fel az olajat egy nagy lábasban közepes lángon. Add hozzá a köménymagot és a mustármagot, és pirítsd, amíg pattogni kezdenek (kb. 30-60 másodperc). Ezután jöhet a hagyma, amit folyamatos keverés mellett piríts üvegesre. Add hozzá a fokhagymát, a gyömbért, a curryport, a pirospaprikát és a sót, majd kevergetve főzd kb. 1 percig, amíg meg nem érzed azt a jellegezetes illatot.
Ezt követően öntsd hozzá a kókusztejet és a zöldségalaplevet, majd jöhet a paradicsom, az édesburgonya, a zöldbab és a csicseriborsó. Forrald fel, majd vedd vissza a hőfokot, és lefedve, időnként megkeverve főzd további 15 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak.
A végén keverd bele a friss koriandert és a lime-levet, majd tálald rizzsel vagy rizstésztával, esetleg magában kenyérfélével. Jó étvágyat hozzá!
