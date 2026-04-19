Minden idők 5 legjobb divatsorozata: Carrie Bradshaw, Fran Fine és Blair Waldorf stílusa ezreket inspirált

A divat nemcsak kifutókon születhet. Néha egy kanapén ülve, popcornnal a kezünkben, egy tévésorozat epizódját nézve kapunk stílusinspirációt. Az elmúlt évtizedekben több olyan divatsorozat is készült, amely nemcsak a történetével, hanem a ruháival is kultikus státuszt ért el. A karakterek öltözékei trendeket indítottak, designerdarabokat tettek világhírűvé, és generációk gardróbjára hatottak, sőt hatnak, még a mai napig.
Az 5 legstílusosabb divatsorozat – Amikor a sikk fontosabb lett, mint a sztori
- Ezek a sorozatok nemcsak népszerűek voltak, hanem divattörténelmet is írtak.
- Ikonikus karakterek és legendás stylistok formálták a képernyő stílusát.
- A 80-as évektől a 2000-es évekig a televízió trendeket indított el világszerte.
Most visszatekintünk az öt legikonikusabb, OG divatsorozatra, amelyek már bebizonyították, hogy a stílus néha legalább annyira fontos, mint a cselekmény.
Szex és New York – A divat mint identitás
Kevés sorozat hatott akkora erővel a divatra, mint a Szex és New York. A történet legendás módon egy egyszerű, 5 dollárért vásárolt tütüvel kezdődött, amelyet a sorozat stylistja, Patricia Field talált egy New York-i turkálóban. Ez a darab később Carrie Bradshaw egyik ikonikus megjelenése lett.
Carrie karaktere a divat megszállottjaként vált popkulturális jelenséggé. A Manolo Blahnik cipők iránti rajongása, valamint a sokszor teljesen váratlan ruhakombinációk új korszakot nyitottak a street style világában.
A sorozat hat évada alatt több ezer outfit jelent meg a képernyőn. Miranda strukturált kosztümjei, Charlotte elegáns Park Avenue stílusa és Samantha merész megjelenése mind külön karaktert képviseltek. A sorozat nemcsak ruhákat mutatott be, hanem a nőiesség, a szexualitás és a hatalom kapcsolatát is vizsgálta a 2000-es évek New Yorkjában.
Pusszantlak, drágám! – Amikor a divat öniróniává válik
A BBC kultikus sorozata, az Pusszantlak, drágám! (Absolutely Fabulous) talán az első volt, amely ilyen humorosan mutatta be a divatipart. A történet Patsy és Edina kaotikus életét követi: két londoni nőét, akik szerint az élet három alappillére a champagne, a cigaretta és természetesen az haute couture.
Az egyikük divatszerkesztő, a másik PR-szakember – bár a karrierjük gyakran háttérbe szorul az éjszakai pezsgőzések mögött. A sorozat stílusa szinte karikatúraszerű: extrém minták, túlméretezett szabások és látványos designerdarabok váltják egymást epizódról epizódra.
A Pusszantlak, drágám! egyszerre ünnepelte és figurázta ki a divatipar extravagáns világát – és pontosan ezért lett kultikus.
Gossip Girl – Az Upper East Side stílusforradalma
A 2007 és 2012 között futó Gossip Girl nemcsak egy tinidráma volt, hanem egy stílusiskola is. A sorozat Cecily von Ziegesar könyvein alapul, és New York elit negyedének, az Upper East Side-nak a világába repít.
A jelmezekért Eric Daman felelt, aki korábban a Szex és New Yorkon is dolgozott. Két karakter stílusa különösen meghatározó lett: Blair Waldorf és Serena van der Woodsen.
Blair perfekcionista személyisége a preppy stílusban jelent meg: hajpántok, elegáns kabátok és tökéletesen szabott ruhák jellemezték. Serena ezzel szemben lazább, bohó-luxus hangulatot képviselt, mintha minden outfitje spontán állt volna össze, természetesen hibátlanul.
A sorozat népszerűsége olyan nagy volt, hogy a második évadtól kezdve divatházak versengtek azért, hogy az ikonikus karaktereket öltöztethessék.
A Dadus – A 90-es évek maximalista stílusa
A Dadus egy romantikus sitcomként indult, de hamar a kilencvenes évek divatjának egyik legszórakoztatóbb kirakatává vált.
Fran Fine karaktere – akit a sorozat alkotója és főszereplője, Fran Drescher játszott – minden epizódban feltűnő és merész outfitben jelent meg. Leopárdmintás ruhák, élénk színek és geometrikus minták tették felejthetetlenné a karakter stílusát.
A sorozatban olyan legendás New York-i tervezők darabjai jelentek meg, mint Todd Oldham vagy Isaac Mizrahi. Fran Fine gardróbja máig inspirációként szolgál azoknak, akik szerint a divat nem a visszafogottságról szól – hanem arról, hogy merjünk kitűnni.
Dinasztiák – A vállpárnák diadala
Ha egyetlen képpel kellene összefoglalni a 80-as évek divatját, sokaknak azonnal a Dinasztiák jutna eszébe. A sorozat extravagáns világa és fényűző ruhái az évtized stílusának szimbólumává váltak.
Joan Collins karaktere, Alexis Carrington Colby, a televízió egyik legikonikusabb divatfigurája lett. A jelmezeket Nolan Miller tervezte, aki heti 35 ezer dolláros költségvetésből alkotta meg a sorozat látványos ruháit.
Flamboyáns (rikító) anyagok, gazdag hímzések és monumentális vállpárnák jellemezték a korszakot. Miller inspirációját a klasszikus hollywoodi színésznők – például Bette Davis és Joan Crawford – stílusából merítette.
Az eredmény? Egy olyan vizuális világ, amely máig meghatározza, hogyan képzeljük el a nyolcvanas évek luxusdivatját.
Ezek is érdekelhetnek: