Minden idők 5 legjobb divatsorozata: Carrie Bradshaw, Fran Fine és Blair Waldorf stílusa ezreket inspirált

A divat nemcsak kifutókon születhet. Néha egy kanapén ülve, popcornnal a kezünkben, egy tévésorozat epizódját nézve kapunk stílusinspirációt. Az elmúlt évtizedekben több olyan divatsorozat is készült, amely nemcsak a történetével, hanem a ruháival is kultikus státuszt ért el. A karakterek öltözékei trendeket indítottak, designerdarabokat tettek világhírűvé, és generációk gardróbjára hatottak, sőt hatnak, még a mai napig.

A Gossip Girl anno az egyik legjobb divatsorozatnak számított.

Az 5 legstílusosabb divatsorozat – Amikor a sikk fontosabb lett, mint a sztori Ezek a sorozatok nemcsak népszerűek voltak, hanem divattörténelmet is írtak.

Ikonikus karakterek és legendás stylistok formálták a képernyő stílusát.

A 80-as évektől a 2000-es évekig a televízió trendeket indított el világszerte.

Most visszatekintünk az öt legikonikusabb, OG divatsorozatra, amelyek már bebizonyították, hogy a stílus néha legalább annyira fontos, mint a cselekmény.

Szex és New York – A divat mint identitás

Kevés sorozat hatott akkora erővel a divatra, mint a Szex és New York. A történet legendás módon egy egyszerű, 5 dollárért vásárolt tütüvel kezdődött, amelyet a sorozat stylistja, Patricia Field talált egy New York-i turkálóban. Ez a darab később Carrie Bradshaw egyik ikonikus megjelenése lett.

Carrie karaktere a divat megszállottjaként vált popkulturális jelenséggé. A Manolo Blahnik cipők iránti rajongása, valamint a sokszor teljesen váratlan ruhakombinációk új korszakot nyitottak a street style világában.

A sorozat hat évada alatt több ezer outfit jelent meg a képernyőn. Miranda strukturált kosztümjei, Charlotte elegáns Park Avenue stílusa és Samantha merész megjelenése mind külön karaktert képviseltek. A sorozat nemcsak ruhákat mutatott be, hanem a nőiesség, a szexualitás és a hatalom kapcsolatát is vizsgálta a 2000-es évek New Yorkjában.

Pusszantlak, drágám! – Amikor a divat öniróniává válik

A BBC kultikus sorozata, az Pusszantlak, drágám! (Absolutely Fabulous) talán az első volt, amely ilyen humorosan mutatta be a divatipart. A történet Patsy és Edina kaotikus életét követi: két londoni nőét, akik szerint az élet három alappillére a champagne, a cigaretta és természetesen az haute couture.