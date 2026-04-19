Soha nem látott gázsit kaphat Tom Cruise a Top Gun harmadik részéért: a hírek szerint minden eddigi hollywoodi fizetési rekordot megdönthet a legendás Maverick szerepének újraélesztésével. A 63 éves színész már korábban is kiemelkedő összeget kapott a franchise-ból, most azonban még nagyobb összeg ütheti a markát. A Top Gun 3 előkészületei már zajlanak, a premiert pedig 2028 nyarára tervezik.

Tom Cruise Hollywood történetének legnagyobb gázsiját zsebelheti be a Top Gun 3-mal.

Tom Cruise akár 100 millió fontot is kereshet a Top Gun 3-mal.

A színész visszatér Pete „Maverick” Mitchell szerepében, és producerként is dolgozik a filmen.

Az alapgázsi 18 millió font, emellett a profit körülbelül 8 százaléka is az övé.

A Top Gun: Maverick 1,1 milliárd fontos bevételt ért el.

A bemutatót 2028 nyarára tervezik.

Tom Cruise már a Top Gun: Maverick filmmel is nagyon jól járt, a hírek szerint mintegy 75 millió fontot keresett azzal, hogy a színészi gázsija mellett részesedést kapott a film bevételeiből. A 2022-es folytatás az 1986-os eredeti film örökségére építve globálisan 1,1 milliárd fontos bevétel hozott. A készülő harmadik rész még magasabb bevétellel kecsegtet. Tom Cruise várhatóan 18 millió fontos alapdíjat kap, amelyhez a profit körülbelül 8 százaléka is hozzájön. Amennyiben a film eléri a korábbiak nézettségét, a teljes keresete meghaladhatja a 75 millió fontot, sőt, elérheti a 100 millió fontot is − írja a Daily Mail.

Már biztos: készül a folytatás

Azt, hogy lesz folytatás, a Paramount Pictures filmes társelnöke, Josh Greenstein erősítette meg a múlt heti las vegasi CinemaCon rendezvényen. A forgatókönyvön már dolgozik Jerry Bruckheimer producer, maga Tom Cruise, valamint Ehren Kruger, aki a Maverick társírója volt. A produkció jelentőségét egy, a stúdióhoz köthető befolyásos forrás is hangsúlyozta: „A Top Gun: Maverick volt Tom karrierjének legnagyobb szabású filmje, és az a film, amely a Covid után visszahozta a közönséget a mozikba.”

