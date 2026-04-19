Így nevelte az állatait a világ legismertebb női tigrisidomárja

Mabel Stark – eredeti nevén Mary Ann Haynie – a cirkusztörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akit világszerte Amerika legismertebb női tigrisidomárjaként ismertek. Stark ráadásul akkor tett szert népszerűségre a szakmában, amikor a vadállat-idomítás szinte kizárólag férfiak terepe volt.

Ezért volt különleges tigrisidomár Mabel Stark

Stark nem a brutalitásával vagy erőszakosságával tört utat a szakmában, hanem az állatokkal való türelmes, szeretetteljes kapcsolattal és különleges ösztönérzékkel. Ő maga is azt vallotta, hogy a kedvesség és türelem a kulcsa a sikeres idomításnak, és hogy a fizikai erőszak – ami a korabeli idomárok egy részénél megszokott módszer volt – hosszú távon inkább bajhoz és tragédiához vezet.

A világ első női tigrisidomárja Mary Ann Haynie néven Kentucky államban született 1888-1889 körül, és gyerekkora óta rajongott az egzotikus állatokért. Kezdetben ápolónőként dolgozott, majd egy kaliforniai nyaralás során ismerkedett meg a cirkuszigazgató Al Sandsszel, aki állást ajánlott neki az Al G. Barnes Circusnál. Eleinte lovakkal és kecskékkel foglalkozott, de később a nagymacskák közelébe engedték, és hamar a közönség kedvence lett a cirkuszi tigriseivel. Egy időben akár tizenkét tigrist is képes volt irányítani, kedvencével, Rajah-val pedig roppant veszélyes mutatványokat végzett a porondon. Sikereit követően a Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus szerződtette, ráadásul kétszeres fizetéssel. Ez hozta meg számára az igazi hírnevet és a „Tiger Girl” (Tigrislány) becenevet. Ő maga is így nyilatkozott a módszereiről: „A kedvesség és a türelem a legfontosabb tényezők a tréningben. A trénerek, akik erőszakkal próbálják dominálni az állatokat, mindig bajba kerülnek”.