Így nevelte az állatait a világ legismertebb női tigrisidomárja

Mabel Stark – eredeti nevén Mary Ann Haynie – a cirkusztörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akit világszerte Amerika legismertebb női tigrisidomárjaként ismertek. Stark ráadásul akkor tett szert népszerűségre a szakmában, amikor a vadállat-idomítás szinte kizárólag férfiak terepe volt.
- Mabel Stark az első női tigrisidomárként vált világhírűvé, amikor a vadállat-idomítás férfiak uralta terület volt.
- Sikerének titka nem az erőszak, hanem a türelem, kedvesség és különleges ösztönérzék volt.
- Karrierje során egyszerra akár tizenkét tigrist is irányított és veszélyes mutatványokkal nyűgözve le a közönséget.
- Az életét számos baleset árnyékolta, végül a tigrisektől való elszakadás és a kényszerű nyugdíjazás tragikus véget hozott.
Ezért volt különleges tigrisidomár Mabel Stark
Stark nem a brutalitásával vagy erőszakosságával tört utat a szakmában, hanem az állatokkal való türelmes, szeretetteljes kapcsolattal és különleges ösztönérzékkel. Ő maga is azt vallotta, hogy a kedvesség és türelem a kulcsa a sikeres idomításnak, és hogy a fizikai erőszak – ami a korabeli idomárok egy részénél megszokott módszer volt – hosszú távon inkább bajhoz és tragédiához vezet.
A világ első női tigrisidomárja Mary Ann Haynie néven Kentucky államban született 1888-1889 körül, és gyerekkora óta rajongott az egzotikus állatokért. Kezdetben ápolónőként dolgozott, majd egy kaliforniai nyaralás során ismerkedett meg a cirkuszigazgató Al Sandsszel, aki állást ajánlott neki az Al G. Barnes Circusnál. Eleinte lovakkal és kecskékkel foglalkozott, de később a nagymacskák közelébe engedték, és hamar a közönség kedvence lett a cirkuszi tigriseivel. Egy időben akár tizenkét tigrist is képes volt irányítani, kedvencével, Rajah-val pedig roppant veszélyes mutatványokat végzett a porondon. Sikereit követően a Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus szerződtette, ráadásul kétszeres fizetéssel. Ez hozta meg számára az igazi hírnevet és a „Tiger Girl” (Tigrislány) becenevet. Ő maga is így nyilatkozott a módszereiről: „A kedvesség és a türelem a legfontosabb tényezők a tréningben. A trénerek, akik erőszakkal próbálják dominálni az állatokat, mindig bajba kerülnek”.
Nem veszélytelen hivatás
Bár Stark állítása szerint a kedvességgel az állatok sokkal jobban nevelhetők, azért őt is érték balesetek. 1928-ban egy cirkuszi vonat késése miatt 24 órán át nem kaptak enni az állatok. Miután Stark a sárban megcsúszott, két éhes állat rátámadt. Végül mintegy 300 öltéssel varrták össze, több csontja eltört, és majdnem elvesztette a lábát is. Egy másik alkalommal kis híján elvesztette a karját. Mégsem hátrált meg, hanem folytatta a szakmát, és továbbra is humánusabb módszereket alkalmazott, mint a kollégái.
Szomorú véget ért az élete
Stark egészen az 1940-es évek végéig turnézott különböző vándorcirkuszokkal, majd a Los Angeles melletti Jungleland állatparkban kapott állandó munkát. Pályája utolsó két évtizedét itt töltötte, de 1967-ben az állatpark már nem akarta vállalni a kockázatot, ezért kirúgták. A tigrisektől való kényszerű elszakadás mélyen megrázta az idős nőt, aki néhány hónappal később, 1968 áprilisában, 79 éves korában önkezűleg vetett véget az életének.
