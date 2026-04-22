Veszélyben a Balaton − Hatalmas lehet a baj

Csavarhínárt vizsgált a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A szakemberek úgy vélik, hogy a Hévízi-tavat ellepő vízinövény a Balatonba is bejuthat, ami hatalmas baj, mert olyan invazív, hogy szinte lehetetlen kiirtani.

A termálvíz hőmérséklete ideális élőhelye a trópusi halaknak és a hínárnak, így a Hévízi-tó kivezető csatornájánál ezek már évitizedekkel ezelőtt megjelentek. Most azonban még nagyobb a baj, az invazív faj egyedei már a kifolyó alsó szakaszán is megjelentek, és ha átjutnak pár kilométerre lévő Zala folyóba, a Balatont is veszélyeztethetik.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei az óriás csavarhínárt vizsgálták: a trópusi eredetű növény nemcsak túlél a termáltónak köszönhetően, hanem megdöbbentő alkalmazkodó-képességről tesz tanúbizonyságot, így nagyon könnyen elszaporodhat.

Mi az az óriás csavarhínár? Bár a csavarhínár a meleg vízben érzi a legjobban magát, de a tudósok arra jutottak, hogy annyira jól alkalmazkodik, hogy például a Balatonba jutva a saját működését is megváltoztatná a túlélés és szaporodás érdekében.

Nem ez az első rossz hír a Balatonnal kapcsolatban

Három balatoni, egy invazív és két őshonos halfaj táplálkozását vizsgálta még 2024-ben a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI). Kutatásuk, amelyről ebben a cikkünkben írtunk, aggasztó dologra hívta fel a figyelmet: a nem őshonos fekete harcsa nagyon elszaporodott a tóban.

