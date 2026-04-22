Veszélyben a Balaton − Hatalmas lehet a baj

Akár el is lepheti a trópusi hínár a tavat. A Balatonba is eljuthat a Hévízi-kifolyó invazív növénye.

Csavarhínárt vizsgált a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A szakemberek úgy vélik, hogy a Hévízi-tavat ellepő vízinövény a Balatonba is bejuthat, ami hatalmas baj, mert olyan invazív, hogy szinte lehetetlen kiirtani. 

Trópusi hínár lepheti el a Balatont.
Forrás: Shutterstock

Trópusi hínár szaporodhat el a Balatonban

A termálvíz hőmérséklete ideális élőhelye a trópusi halaknak és a hínárnak, így a Hévízi-tó kivezető csatornájánál ezek már évitizedekkel ezelőtt megjelentek. Most azonban még nagyobb a baj, az invazív faj egyedei már a kifolyó alsó szakaszán is megjelentek, és ha átjutnak pár kilométerre lévő Zala folyóba, a Balatont is veszélyeztethetik.  

Aerial view of the famous Lake Heviz in Hungary, near the lake Balaton. The largest thermal lake in the world available to bath. Discover the beauties of Hungary.
A trópusi halak és a trópusi hínár a Hévízi-tó kivezető csatornájánál már évitizedekkel ezelőtt megjelentek.
Forrás: Shutterstock

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei az óriás csavarhínárt vizsgálták: a trópusi eredetű növény nemcsak túlél a termáltónak köszönhetően, hanem megdöbbentő alkalmazkodó-képességről tesz tanúbizonyságot, így nagyon könnyen elszaporodhat. 

Mi az az óriás csavarhínár? 

Bár a csavarhínár a meleg vízben érzi a legjobban magát, de a tudósok arra jutottak, hogy annyira jól alkalmazkodik, hogy például a Balatonba jutva a saját működését is megváltoztatná a túlélés és szaporodás érdekében.  

Nem ez az első rossz hír a Balatonnal kapcsolatban

Három balatoni, egy invazív és két őshonos halfaj táplálkozását vizsgálta  még 2024-ben a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI). Kutatásuk, amelyről ebben a cikkünkben írtunk, aggasztó dologra hívta fel a figyelmet: a nem őshonos fekete harcsa nagyon elszaporodott a tóban. 

