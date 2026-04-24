Tragédia: meghalt a hétéves kisfiú, aki beszorult egy fürdő úszómedence-szivattyújába

A kisfiú a születésnapját ünnepelte a szüleivel egy olasz wellnessközpontban, amikor történt a tragédia. Bár rögtön a segítségére siettek, a hétéves kisfiú nem élte túl a halálos balesetet.

Súlyos balesetet szenvedett egy hétéves kisfiú Olaszországban. A vízben pancsoló gyermek születésnapi zsúrjából pillanatok alatt tragédia lett. A medencébe beszippantott fiú életét nem tudták megmenteni.

Medencebaleset Olaszországban

  • Gabriele Petrucci a hetedik születésnapját ünnepelte a családjával, amikor történt a baleset.
  • A medence vízforgatója egy pillanat alatt beszippantotta a kisfiú testét.
  • Gabriele életét nem tudták megmenteni.
  • A rendőrség nyomozást indított a hotel vezetője és az úszómedence üzemeltetéséért felelős emberek ellen.

Halálos baleset áldozata lett a születésnapját ünneplő kisfiú

Gabriele Petrucci a hetedik születésnapját ünnepelte szüleivel Olaszországban, amikor történt az incidens. A család a Latina megyében található Casterlforte-i wellnesskomplexumban, a Complesso Termále Vescine-ben élvezte a medencézést április 18-án.

Gabriele állítólag végig sekély vízben játszott édesanyjával, az édesapja pedig alig néhány méterre állt tőlük a medence szélén, amikor a kisfiú hirtelen eltűnt. Elég volt egyetlen pillanat, hogy szem elől tévesszék a hétéves gyermeket, és máris megtörtént a végzetes baj. A medence szivattyúja ugyanis beszippantotta a kisfiú testét, aki hiába „küzdött úgy, mint egy oroszlán”, nem tudott kitörni az örvény áradatából.

 

Láttam, hogy Gabriele kis teste összekuporodva fekszik ebben a szivattyúban.

 – nyilatkozta a gyászoló apuka.

A gyermekbaleset okai

A gyermek holttestét nem tudták kihúzni a vízforgatóból, csak miután leállíttatták a gép működését. A család ügyvédje, Francesco Lauri szerint sokáig próbálkoztak az újraélesztéssel, de a hétéves Gabriele életét már nem tudták megmenteni.

Az első vizsgálat szerint a Compesso Termale Vescine szabadtéri medencéjének szivattyújáról hiányzott a védőrács. Ráadásul a szülők szerint a hotel dolgozói közvetlenül a baleset után megpróbálták eltüntetni a nyomokat. A rendőrség nyomozást indított a fürdő vezetői és a medence karbantartásáért és felszereléséért felelős emberek ellen emberölés vádjával.

