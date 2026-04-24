Meglepő, amit mondott: Britney Spears exférje, Sam Ashgari ezt gondolja az énekesnő rehabilitációjáról

Britney Spears ismét a figyelem középpontjába került, miután kiderült, hogy önként bevonult egy rehabilitációs intézetbe. A hírekre most volt férje, Sam Asghari is reagált, aki meglepően támogató hangnemben nyilatkozott.

Sam Ashgari támogatja Britney Spears gyógyulását.

Forrás: FilmMagic

Sam Asghari megszólalt Britney Spears elvonójáról

Asghari a TMZ-nek elmondta, hogy szerinte nagyszerű döntés, ha valaki segítséget kér. „Szerintem minden, ami a gyógyulással kapcsolatos, jó dolog. Amíg az illető maga vállalja ezért a felelősséget, addig ez csak pozitív lehet” – fogalmazott. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy jelenleg nincs kapcsolatban Britneyvel.

A 32 éves modell korábban, nem sokkal az énekesnő márciusi letartóztatása után a magánélet tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet. „Mindenki hibázik. Szerintem mindenkinek jár a magánélet, és remélem, a sajtó is tanult a múltból” – mondta akkor.

Gyermekei apja, Kevin Federline is támogatja a gyógyulását

A popsztár döntését mások is támogatják a családból. Kevin Federline – akivel Bitney Spearsnek két fia, a 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jayden James van – szintén pozitívan reagált. Ügyvédjén, Mark Vincent Kaplanon keresztül azt üzente: „Ha segítségre van szüksége, jó látni, hogy megkapja. A legfontosabb, hogy kövesse a kezelési tervet.”

A háttérben a család szerepe sem elhanyagolható: egy, a PEOPLE magazinnak nyilatkozó forrás szerint a két fiú nagy szerepet játszott abban, hogy édesanyjuk végül elvonóra ment. „Csak azt szeretnék, hogy egészséges legyen” – mondta a bennfentes.

Britney Spears májusban bíróság elé áll az ittas vezetés ügye miatt

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Britney Spears önként jelentkezett rehabilitációs kezelésre, miután március elején ittas vezetés gyanújával őrizetbe vették Kaliforniában, Ventura megyében. A március 4-i incidens után az énekesnő úgy döntött, segítséget kér, és szakemberek támogatásával próbálja rendezni az életét. Szóvivője akkor hangsúlyozta, hogy a történtek sajnálatosak és elfogadhatatlanok, Spears azonban vállalja a felelősséget, együttműködik a hatóságokkal, és elkötelezett amellett, hogy változtasson.

Az ügy következő fontos állomása május 4-én lesz, amikor bíróság elé kell állnia.

Britney februárban eladta teljes zenei katalógusának jogait a Primary Wave nevű cégnek, ezzel olyan világsztárokhoz csatlakozva, mint Shakira, Bruce Springsteen vagy Bob Dylan. Bár korábban kijelentette, hogy nem tervez többé az Egyesült Államokban fellépni, története továbbra is reflektorfényben marad: 2023-as memoárjából, a The Woman in Me című könyvből hamarosan filmadaptáció készül Jon M. Chu rendezésében.