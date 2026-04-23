2026. ápr. 23., csütörtök

Élet-halál között: több métert zuhant egy óceánjáró hajóról egy kétéves kisgyermek

Tragédiába fulladt a népszerű hajóút programja Portugália partjainál. Egy kétéves gyermek súlyos balesetet szenvedett, az orvosok jelenleg is küzdenek az életéért. A Madeirában történt incidens ellen eljárást indítottak.

Élet-halál harcot vív a kétéves gyermek, aki kiesett a TUI Cruises egy óceánjáró hajójáról, és több métert zuhant. A gyermek súlyos sérüléseket szerzett a baleset során, azonnal korházba szállították.

Súlyos balesetet szenvedett egy gyermek Madeira partjainál. (Képünk illusztráció)
Madeira-baleset: lezuhant az óceánjáróról

  • Egy kétéves gyermek kizuhant a TUI egyik óceánjárójából.
  • A baleset Funchalban, Madeira kikötőjében történt.
  • A gyermek súlyos sérüléseket szerzett, jelenleg élet-halál harcot vív.
  • Az eset kivizsgálására belső vizsgálatot indítottak.

Veszélyben a gyermek élete

A TUI Crusies Mein Schiff 7 hajója épp a Maderia Autonóm Régió fővárosában, Funchalban kötött ki, amikor történt az incidens. A „külföldi gyermek”, akinek kilétét és állampolgárságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, körülbelül 3-4 méteres magasságból zuhant le a hajóról. A gyermekbaleset körülményeit még vizsgálják.

Funchal kikötője
Funchal kikötőjében történt az incidens.
A balesetet követő riasztás után a Vöröskereszt tagjai és egy orvosi csapat azonnal a gyermek segítségére sietett. Azóta a funchali Dr. Nélio Mendonça Kórházban kezelik a gyermeket. A kórház dolgozói a helyi lapoknak azt nyilatkozták, hogy a sérülések „nagyon súlyosak”, és a gyermek az életéért küzd.

A Main Schiff 7 a TUI flotta egyik legújabb óceánjárója, mely 2936 utassal és 1037 fős legénységgel a fedélzeten érkezett Madeira kikötőjébe. Az óceánjáró egy egyhetes hajóúton vett részt, a Cruise Atlantic Islands útvonalán, és ez volt a szezon utolsó madeirai kikötése. A tragikus eset minden bizonnyal kérdéseket fog felvetni a Mein Schiff 7, és általában a TUI hajók biztonságával kapcsolatban.

