Élet-halál között: több métert zuhant egy óceánjáró hajóról egy kétéves kisgyermek

Élet-halál harcot vív a kétéves gyermek, aki kiesett a TUI Cruises egy óceánjáró hajójáról, és több métert zuhant. A gyermek súlyos sérüléseket szerzett a baleset során, azonnal korházba szállították.
Madeira-baleset: lezuhant az óceánjáróról
- Egy kétéves gyermek kizuhant a TUI egyik óceánjárójából.
- A baleset Funchalban, Madeira kikötőjében történt.
- A gyermek súlyos sérüléseket szerzett, jelenleg élet-halál harcot vív.
- Az eset kivizsgálására belső vizsgálatot indítottak.
Veszélyben a gyermek élete
A TUI Crusies Mein Schiff 7 hajója épp a Maderia Autonóm Régió fővárosában, Funchalban kötött ki, amikor történt az incidens. A „külföldi gyermek”, akinek kilétét és állampolgárságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, körülbelül 3-4 méteres magasságból zuhant le a hajóról. A gyermekbaleset körülményeit még vizsgálják.
A balesetet követő riasztás után a Vöröskereszt tagjai és egy orvosi csapat azonnal a gyermek segítségére sietett. Azóta a funchali Dr. Nélio Mendonça Kórházban kezelik a gyermeket. A kórház dolgozói a helyi lapoknak azt nyilatkozták, hogy a sérülések „nagyon súlyosak”, és a gyermek az életéért küzd.
A baleset helyszíne
A Main Schiff 7 a TUI flotta egyik legújabb óceánjárója, mely 2936 utassal és 1037 fős legénységgel a fedélzeten érkezett Madeira kikötőjébe. Az óceánjáró egy egyhetes hajóúton vett részt, a Cruise Atlantic Islands útvonalán, és ez volt a szezon utolsó madeirai kikötése. A tragikus eset minden bizonnyal kérdéseket fog felvetni a Mein Schiff 7, és általában a TUI hajók biztonságával kapcsolatban.
