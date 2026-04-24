„Anya, dagi vagy”: 60 kilót fogyott az anyuka, előtte-utána képeken mutatta meg alakját

A fordulópont, ami elindította a változást: „Éreztem: készen állok végig csinálni”

A fordulópont tavaly januárban jött el. Nem egy nagy, drámai esemény volt, inkább egy csendes, de nagyon erős belső döntés.

"Elegem lett abból, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, hogy mindig újrakezdem, és hogy nem az az anya és nő vagyok, aki szeretnék lenni – vallja be. – Ez adta meg a végső fogyás motivációt, hogy valóban változtassak. Szerettem volna olyan anyuka lenni, aki nem csak „van”, hanem teljesen jelen van a gyerekek életében. Aki tud velük futni, játszani, nevetni, és nem fárad el pár perc után. Volt egy nagyon őszinte pillanat, amikor a nagyobbik gyermekem azt mondta: „Anya, dagi vagy.” Nagyon fájt, de közben tudtam, hogy ez az igazság. Nem bántani akart, hanem egyszerűen kimondta azt, amit látott. Ez egy tükör volt, amit nem tudtam többé figyelmen kívül hagyni. Akkor éreztem először igazán, hogy most már készen állok, nemcsak elkezdeni, hanem végig is csinálni. Ezúttal teljesen másképp álltam hozzá. Elengedtem a tiltásokat, a szélsőségeket, és azt, hogy „diétázom”. Elkezdtem megtanulni, hogyan működik a testem, mi mire hat, és hogyan tudok úgy enni, hogy az fenntartható legyen."

Vivien 60 kilót fogyott, így fest utána.

Életmódváltás a nehézségek ellenére: „Két munkahelyem, két gyerekem van”

Vivien elkezdte számolni a kalóriákat, rengeteget olvasott, tanult. A mozgás is fokozatosan beépült az életébe.

„A mindennapokban a tervezés segít a legtöbbet, 2-3 napra előre főzök, így mindig van kész ételem, ami nálam a hatékony fogyás egyik kulcsa lett. – árulja el. – Ez megment attól, hogy egy rohanós napon rossz döntéseket hozzak. Sokan azt gondolják, hogy a szénhidrát ellenség, pedig nem az. Én is eszem kenyeret, rizst, tésztát, csak mértékkel és tudatosan. Korábban nem sportoltam rendszeresen, bár fiatalabb koromban kézilabdáztam. Otthon próbálkoztam edzéssel, de nem voltam elég következetes, ezért döntöttem úgy, hogy elmegyek edzőterembe. Ma már heti 4 alkalommal edzek, ami nem egy kötelező feladat, hanem a napom egyik legjobb része. Kikapcsol, feltölt, és mentálisan is rengeteget ad. Két munkahelyem és két gyermekem van, mégis megoldom a mozgást. Sokszor korán kelek, vagy este megyek edzeni, amikor már mindenki alszik. Voltak hullámvölgyek, volt, hogy elfáradtam, volt, hogy megállt a fogyás, vagy egyszerűen nem volt kedvem folytatni, de megtanultam, hogy nem tökéletesnek kell lenni, hanem következetesnek. Nem mindig könnyű, de tudom, mi a célom."