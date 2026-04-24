„Anya, dagi vagy”: 60 kilót fogyott az anyuka, előtte-utána képeken mutatta meg alakját

„Anya, dagi vagy” – ez volt az a fájdalmas, de őszinte mondat, ami Németh-Allinger Vivient végérvényesen ráébresztette arra, hogy változtatnia kell. Vivien 60 kilót fogyott, a fő motivációja az volt, hogy száz százalékosan jelen tudjon lenni a családja életében. A fiatal nő hatvan kilós fogyása nem egy gyors diéta eredménye, hanem egy hosszú, tanulással, hibákkal, visszaesésekkel és kitartással teli folyamat. Sorstársait arra biztatja, hogy kezdjék el az életmódváltást és ne adják fel.
A 36 éves anyuka életmódváltása: 60 kilót fogyott
Kellett a fogyás motiváció, a sikertelen diéták után
„Évekig ördögi körbe kerültem” – mesélte. Vivien két gyermek édesanyja, akik 5 és 9 évesek. Hosszú éveken keresztül küzdött a súlyával. Sokáig azt érezte, hogy hiába próbálkozik, mindig ugyanoda jut vissza, amitől nagyon el volt keseredve.
„Az én történetem nem egyik napról a másikra indult – kezdi a mesélést. –Sokáig kerestem a „gyors megoldást”. Kipróbáltam különböző étrendeket, divatdiétákat, fizettem programokért, és volt időszak, amikor extrém alacsony kalóriát ettem, akár napi 900-1200 kcal-t. Ilyenkor fogytam, de közben folyamatosan éhes voltam, fáradt, és fejben teljesen kimerültem. Amint visszatértem a normális étkezéshez, a kilók visszajöttek, sokszor még több is. Egy ördögi kör volt, ami nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is teljesen felemésztett. Nem volt energiám, hullott a hajam, a hormonháztartásom is felborult, rossz volt a közérzetem, és egyre jobban elvesztettem az önbizalmam. Nem szerettem tükörbe nézni, kerültem a fotókat, és sokszor inkább háttérbe húzódtam mások előtt is. Sokszor kívülről mosolyogtam, de belül nem éreztem jól magam."
A fordulópont, ami elindította a változást: „Éreztem: készen állok végig csinálni”
A fordulópont tavaly januárban jött el. Nem egy nagy, drámai esemény volt, inkább egy csendes, de nagyon erős belső döntés.
"Elegem lett abból, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, hogy mindig újrakezdem, és hogy nem az az anya és nő vagyok, aki szeretnék lenni – vallja be. – Ez adta meg a végső fogyás motivációt, hogy valóban változtassak. Szerettem volna olyan anyuka lenni, aki nem csak „van”, hanem teljesen jelen van a gyerekek életében. Aki tud velük futni, játszani, nevetni, és nem fárad el pár perc után. Volt egy nagyon őszinte pillanat, amikor a nagyobbik gyermekem azt mondta: „Anya, dagi vagy.” Nagyon fájt, de közben tudtam, hogy ez az igazság. Nem bántani akart, hanem egyszerűen kimondta azt, amit látott. Ez egy tükör volt, amit nem tudtam többé figyelmen kívül hagyni. Akkor éreztem először igazán, hogy most már készen állok, nemcsak elkezdeni, hanem végig is csinálni. Ezúttal teljesen másképp álltam hozzá. Elengedtem a tiltásokat, a szélsőségeket, és azt, hogy „diétázom”. Elkezdtem megtanulni, hogyan működik a testem, mi mire hat, és hogyan tudok úgy enni, hogy az fenntartható legyen."
Életmódváltás a nehézségek ellenére: „Két munkahelyem, két gyerekem van”
Vivien elkezdte számolni a kalóriákat, rengeteget olvasott, tanult. A mozgás is fokozatosan beépült az életébe.
„A mindennapokban a tervezés segít a legtöbbet, 2-3 napra előre főzök, így mindig van kész ételem, ami nálam a hatékony fogyás egyik kulcsa lett. – árulja el. – Ez megment attól, hogy egy rohanós napon rossz döntéseket hozzak. Sokan azt gondolják, hogy a szénhidrát ellenség, pedig nem az. Én is eszem kenyeret, rizst, tésztát, csak mértékkel és tudatosan. Korábban nem sportoltam rendszeresen, bár fiatalabb koromban kézilabdáztam. Otthon próbálkoztam edzéssel, de nem voltam elég következetes, ezért döntöttem úgy, hogy elmegyek edzőterembe. Ma már heti 4 alkalommal edzek, ami nem egy kötelező feladat, hanem a napom egyik legjobb része. Kikapcsol, feltölt, és mentálisan is rengeteget ad. Két munkahelyem és két gyermekem van, mégis megoldom a mozgást. Sokszor korán kelek, vagy este megyek edzeni, amikor már mindenki alszik. Voltak hullámvölgyek, volt, hogy elfáradtam, volt, hogy megállt a fogyás, vagy egyszerűen nem volt kedvem folytatni, de megtanultam, hogy nem tökéletesnek kell lenni, hanem következetesnek. Nem mindig könnyű, de tudom, mi a célom."
