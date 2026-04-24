Nincs esély a békülésre: 25 év után végleg feloszlik a legendás zenekar

Bába Dorottya
2026.04.24.
Nem lesz több élő Riverside koncert. Döbbenten olvasták a rajongók, hogy a lengyel progresszív rockzenekar frontembere Marius Duda bejelentette a banda feloszlását.

Bár kívülről nem látszott, az ikonikus lengyel bandát belső feszültségek mérgezték. Marius Duda, a frontember és basszusgitáros jelentette be a Riverside feloszlását. Az ikonikus progresszív rockzenekar huszonöt év után fejezte be a közös munkát.

Feloszlik az ikonikus zenekar
  • 25 év után feloszlik az ikonikus Riverside zenekar.
  • A frontember-basszusgitáros, Marius Duda belső feszültségről írt közösségi oldalán.

Miért oszlott fel a Riverside zenekar?

A banda frontembere és basszusgitárosa, Marius Duda alig néhány órája elérhető Facebook-posztban számolt be róla, hogy kilép a zenekarból. A személyes hangvételű üzenetben a Riverside-ban dúló belső feszültségekről számolt be, amik lehetetlenné tették a közös munkát. Mint írta: „Sajnos a zenekaron belüli jelenlegi helyzet már nem teszi lehetővé, hogy fő szenvedélyemnek, az új zene alkotásának hódolhassak. Márpedig mindig is ez volt az életcélom és prioritásom.”

Azt is hozzátette: belefáradt abba, hogy egy vidám, mosolygós banda képét tartsa fenn, ami köszönőviszonyban sem volt a valósággal.

Azért is nagy fájdalom a 2001-ben alakult lengyel zenekar feloszlása, mert az elmúlt negyed évszázadban nyolc stúdióalbumával az európai progresszív rock és metálszíntér megkerülhetetlen részévé vált. Utolsó albumuk, az ID.Entity 2023-ban jelent meg.

Érdekes adalékinformáció, hogy már Duda mellékprojektje, a Lunatic Soul zenekar legutóbbi stúdióalbuma, a The World Under Unsun is a Riverside-on belüli viszályokból táplálkozott. Marius Duda ezentúl erre a formációra fókuszálja energiáit.

A toxikus kapcsolatból való kilépés témája nem egy szerelemi viszonyra, hanem a zenekarban kialakult helyzetre vonatkozott.

Posztjában hozzátette, hogy a Riverside legtöbb tagjával továbbra is jó viszonyt ápol, de nem lát esélyt arra, hogy a banda jelenlegi formájában folytassa működését. Az újraindulást pedig egy megújult csapattal rendkívül bonyolult feladatnak találna.

A Riverside zenekar feloszlása

25 év közös munka, 8 album után jelenlegi formájában feloszlik a Riverside zenekar. A frontember Marius Duda távozása nagy törés lesz az európai progresszív rock színtéren, a kérdés már csak az, képes lesz-e nélküle folytatni az ikonikus banda.

