Michael Schumacher lánya még sosem beszélt ilyen őszintén édesapja balesetéről

A Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher (Lóerő – Gina Schumacher világa) című film nemcsak Michael Schumacher lányának sikereiről szól, hanem arról az útról is, amelyet a családi tragédia után bejárt. A doku Gina életének olyan oldalát mutatja meg, amely jóval túlmutat azon, hogy ő Michael Schumacher lánya. A nézők egy fiatal nő történetét ismerhetik meg, aki világklasszis sportolóvá vált saját erejéből, és közben családot is alapított.

Michael Schumacher lánya, Gina világbajnok reiningben

Michael Schumacher lánya, Gina: a baleset változtatta meg az életét

A filmben Gina Schumacher arról beszél, hogy apja balesete alapjaiban változtatta meg az életét: ekkor fordult igazán a lovassport felé.

„Apa balesete után igazán elköteleztem magam, mert tennem kellett valamit” – idézi Ginát a német Bild.

Elmondása szerint a lovaglás ekkor már jóval többet jelentett számára egyszerű időtöltésnél. „Segítettek átvészelni mindent” – fogalmazott.

Ami kezdetben menedék volt, nemzetközi karrierré nőtte ki magát. Gina Schumacher ma már a világ élvonalába tartozik a reiningben, amely a western lovaglás egyik látványos ága. 2025 nyarán világbajnoki címet nyert a svájci Givrinsben, a család tanyáján, és nem sokkal lánya születése után ismét vissza is tért a versenyzéshez.

A produkcióban Gina Schuumacher édesanyja, Corinna Schumacher is megszólal. Ő maga is régóta meghatározó szereplője a reining világának és a lótenyésztésnek. Anya és lánya között a közös szenvedély rendkívül erős kapcsolatot teremtett.

