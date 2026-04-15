2026. ápr. 15., szerda

Michael Schumacher lánya még sosem beszélt ilyen őszintén édesapja balesetéről

Horváth Angéla
2026.04.15.
Gina Schumacher most minden korábbinál őszintébben vallott arról, hogyan élte meg azt az időszakot, amikor édesapja, Michael Schumacher 2013 decemberében súlyos síbalesetet szenvedett. A 29 éves sportoló egy új dokumentumfilmben mesél arról, mi jelentett számára kapaszkodót a legnehezebb években.

A Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher (Lóerő – Gina Schumacher világa) című film nemcsak Michael Schumacher lányának sikereiről szól, hanem arról az útról is, amelyet a családi tragédia után bejárt. A doku Gina életének olyan oldalát mutatja meg, amely jóval túlmutat azon, hogy ő Michael Schumacher lánya. A nézők egy fiatal nő történetét ismerhetik meg, aki világklasszis sportolóvá vált saját erejéből, és közben családot is alapított. 

Michael Schumacher lánya, Gina világbajnok reiningben
Forrás: Instagram

Michael Schumacher lánya, Gina: a baleset változtatta meg az életét

A filmben Gina Schumacher arról beszél, hogy apja balesete alapjaiban változtatta meg az életét: ekkor fordult igazán a lovassport felé.

„Apa balesete után igazán elköteleztem magam, mert tennem kellett valamit” – idézi Ginát a német Bild.

Elmondása szerint a lovaglás ekkor már jóval többet jelentett számára egyszerű időtöltésnél. „Segítettek átvészelni mindent” – fogalmazott.

Ami kezdetben menedék volt, nemzetközi karrierré nőtte ki magát. Gina Schumacher ma már a világ élvonalába tartozik a reiningben, amely a western lovaglás egyik látványos ága. 2025 nyarán világbajnoki címet nyert a svájci Givrinsben, a család tanyáján, és nem sokkal lánya születése után ismét vissza is tért a versenyzéshez.

 

A produkcióban Gina Schuumacher édesanyja, Corinna Schumacher is megszólal. Ő maga is régóta meghatározó szereplője a reining világának és a lótenyésztésnek. Anya és lánya között a közös szenvedély rendkívül erős kapcsolatot teremtett.

