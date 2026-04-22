2026. ápr. 22., szerda Csilla, Noémi

Pórul járt a lábfétises betörő: 6 évre ítélték, amiért lábujjat szopogatott

Nagy Kata
2026.04.22.
Hat év nyolc hónapra ítélte egy kaliforniai bíróság azt a lábfétises betörőt, aki behatolt a kiszemeltje házába, hogy aztán szopogatni kezdje az ott alvó nő lábujjait.

A lábfétises betörő története egyszerre abszurd és hátborzongató és kiválóan megmutatja, milyen hihetetlen cselekedetekre képes egy visszautasított férfi a szíve hölgyének kegyeiért – és nem, nem a jó értelemben!

Éppen letartóztatják a lábfétises betörőt
Egy lábfétises betörőt kapott el a kaliforniai rendőrség. 
Pórul járt lábfétises betörőn röhög az egész világ

  • A 28 éves Cristian Solorió első látásra beleszeretett egy nőbe, aki azonban nem viszonozta az érzelmeit. 
  • A férfit azonban ez egy cseppet sem zavarta: követni kezdte a kiszemeltjét és azt is kiderítette, hogy hol lakik. 
  • Egyik éjszaka azonban meglepő tettre szánta el magát: betört a nő lakásába és amíg aludt, szopogatni kezdte a lábujjait. 
  • A kaliforniai bíróság most hat év nyolc hónapra ítélte a lábfétis sztori főszereplőjét. 

A Reszkessetek, betörők stábját is megihletné az a hihetetlen történet, ami Stanislaus térségében történt még tavaly. Egy 28 éves Cristian Solorio nevű férfit több mint hat év börtönre ítélt el a kerületi ügyészség zaklatás és szexuális cselekmény elkövetése céljából elkövetett betörés miatt. Solorio ugyanis 2025 februárjában kiszúrt magának egy meg nem nevezett nőt a munkahelyén, és saját bevallása szerint is olyan megszállottságot kezdett el táplálni iránta, amit még Joe Goldberg is megirigyelne. Éjt nappallá téve a kiszemeltjére gondolt, naponta többször is megjelent a munkahelyén és az épület előtt várta egészen délutánig.

Az ügyészség szerint többször is randira próbálta hívni a nőt, sőt, még egy álomutazást is felajánlott neki Mexikóba, ám mindig visszautasítást kapott, bár tény, hogy nem olyan frappánsan, ahogyan Kamilla királyné bánt el anno a zaklatójával.

A sztori azonban május 21-én vett ijesztő fordulatot: Cristian kiderítette, hogy hol lakik a kiszemeltje, majd egyik éjjel titokban besurrant a lakásába. Az áldozat ebből azonban semmit sem vett észre, lévén hogy éppen békésen aludt, de valószínűleg a legrosszabb rémálma vált valóra, amikor arra ébredt, hogy a férfi éppen a lábujjait szopogatja az ágy végében. 

Bár az áldozat érthető módon megrémült, azonnal felismerte a támadóját és sikerült higgadtan és barátságosan beszélnie vele. Mindeközben a lakásban tartózkodó családtagok is bementek a szobába és távozásra bírták az elkövetőt.

 – mesélte a The Independent magazinnak Vita Palazuelos, a Stanislaus megyei kerületi ügyészhelyettese. Végül a helyi rendőrök órákon belül elfogták Soloriót, akit a maximális, 6 év 8 hónapos börtönbüntetésre ítélték. 

A Szépség és a szörnyeteg igaz története szomorúbb, mint egy Grimm mese

Az élet írja a legjobb történeteket, ám a műfaj nem mindig tündérmese. Erre a legjobb példa a Szépség és a szörnyeteg valós története, mely happy end helyett tragédiával ért véget.

 

 

 

 

 

 

