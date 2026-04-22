Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 22., szerda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ajánló

Mindenki olvas erotikus könyveket − De az anyukák a legtöbbet

123rtf -
ajánló erotikus könyv
Hajdu Viktória
2026.04.22.
Tündérek, átkok és fülledt romantika. A erotikus könyvek olyan világot nyitnak, amelyből sok nő nem akar visszatérni.

Volt idő, amikor a romantikus-erotikus könyveket, regényeket leginkább a takaró alatt vagy a újságpapírba csomagolva olvasták a strandon. Ma viszont a műfaj nyíltan uralja a könyves közösségi médiát, és az erotikus könyvek új generációja valóságos kulturális jelenséggé vált.

Ezek az erotikus könyvek tuti magával rántanak.
Ezek az erotikus könyvek tuti magával rántanak. 
Forrás:  123rf

Erotikus könyvek és romantasy: a műfaj, amely titkos olvasmányból női önfelfedezéssé vált

  • Az erotikus könyvek és a romantasy műfaj elképesztő népszerűségnek örvend világszerte.
  • Különösen az anyák találnak bennük menekülést, önismeretet és kikapcsolódást.
  • A TikTok BookTok közössége újra trendivé tette a romantikus-erotikus történeteket.

A történet gyakran így indul: egy szegény család legfiatalabb lánya találkozik egy titokzatos herceggel, akinek királyságát átok sújtja. A szerelem természetesen mindent megment. Ez akár egy klasszikus mesének is hangozhatna, ám a modern romantasy történetek ennél jóval… hogy mondjuk.... felnőttesebbek.

A műfaj egyik legismertebb példája a Tüskék és rózsák udvara sorozat, amelyet Sarah J. Maas írt. A könyv sokak szerint egyenesen „szexuális könyvforradalmat” indított el az olvasók között. A romantasy – vagyis a fantasy és a felnőtt romantika keveréke, ma már az egyik leggyorsabban növekvő könyvpiaci kategória.

BookTok és a chili-emoji forradalom

Ha valaki felnéz a TikTok könyves közösségébe, a BookTokra, gyorsan feltűnik egy érdekes trend: a romantikus történeteket gyakran „spicy” jelzővel illetik, a kommentekben pedig chilipaprika-emoji jelzi, mennyire forró a sztori.

A rajongók kedvenc tropjai (toposz, irodlami fordulat) között ott van a „friends/enemies-to-lovers” (barátokból/ellenségekből szerelmesek), a „forced proximity” (kényszerű együtt töltött idő) vagy a „marriage of convenience” (érdekházasság) – vagyis az a klasszikus irodalmi recept, amelyben két ember előbb-utóbb „kénytelen” egymásba szeretni.

A romantasy népszerűsége részben a kétezres évek fantasy-románcainak köszönhető. Az olyan könyvek, mint az Alkonyat vagy Az éhezők viadala romantikus szálai milliók képzeletét mozgatták meg. A milleniál ( és a Z is) generáció pedig ma már ugyanazt a történetvilágot keresi, csak épp jóval felnőttesebb változatban.

Miért pont az anyák rajonganak érte?

A meglepő, de a romantasy és az erotikus könyvek egyik leglelkesebb közönsége az anyákból áll. Sokuk számára az olvasás nem csupán kikapcsolódás, hanem menekülés a mindennapokból. Egy jó történet ugyanis szó szerint máshová repít. Mosogatás közben már nem a konyhában állsz, hanem egy varázslatos királyság felett repülsz egy titokzatos tündérherceggel – legalábbis a rajongók szerint.

A pszichológusok szerint ennek biológiai oka is lehet: egy romantikus vagy erotikus jelenet olvasása endorfinokat szabadíthat fel, ami javítja a hangulatot. Ráadásul az ilyen történetek segíthetnek az önismeretben is.

A romantasy sztárjai – Ezek az erotikus könyvek most a legnépszerűbbek

A műfaj népszerűsége robbanásszerűen nőtt, és rengeteg könyv lett hatalmas siker. A rajongók jelenleg ezekért az erotikus vagy romantasy regényekért vannak odáig BookTokkon:

A Tüskék és rózsák udvara– Sarah J. Maas legendás romantasy sorozata

Fourth Wing – Rebecca Yarros sárkányos fantasy-románca

Ice Planet Barbarians – Ruby Dixon kultikus sci-fi erotikus sorozata

Haunting Adeline: Kísérteni Adeline-t – H. D. Carlton sötétebb hangulatú romantikus thrillere

Priest – Sierra Simone sokat vitatott, de rendkívül népszerű erotikus regénye

Ezek a könyvek gyakran több milliós eladásokat produkálnak, és a rajongók közösségei online klubokban, fórumokon és TikTok-videókban beszélik ki a legforróbb jeleneteket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu