Mindenki olvas erotikus könyveket − De az anyukák a legtöbbet

Volt idő, amikor a romantikus-erotikus könyveket, regényeket leginkább a takaró alatt vagy a újságpapírba csomagolva olvasták a strandon. Ma viszont a műfaj nyíltan uralja a könyves közösségi médiát, és az erotikus könyvek új generációja valóságos kulturális jelenséggé vált.

Erotikus könyvek és romantasy: a műfaj, amely titkos olvasmányból női önfelfedezéssé vált Az erotikus könyvek és a romantasy műfaj elképesztő népszerűségnek örvend világszerte.

Különösen az anyák találnak bennük menekülést, önismeretet és kikapcsolódást.

A TikTok BookTok közössége újra trendivé tette a romantikus-erotikus történeteket.

A történet gyakran így indul: egy szegény család legfiatalabb lánya találkozik egy titokzatos herceggel, akinek királyságát átok sújtja. A szerelem természetesen mindent megment. Ez akár egy klasszikus mesének is hangozhatna, ám a modern romantasy történetek ennél jóval… hogy mondjuk.... felnőttesebbek.

A műfaj egyik legismertebb példája a Tüskék és rózsák udvara sorozat, amelyet Sarah J. Maas írt. A könyv sokak szerint egyenesen „szexuális könyvforradalmat” indított el az olvasók között. A romantasy – vagyis a fantasy és a felnőtt romantika keveréke, ma már az egyik leggyorsabban növekvő könyvpiaci kategória.

BookTok és a chili-emoji forradalom

Ha valaki felnéz a TikTok könyves közösségébe, a BookTokra, gyorsan feltűnik egy érdekes trend: a romantikus történeteket gyakran „spicy” jelzővel illetik, a kommentekben pedig chilipaprika-emoji jelzi, mennyire forró a sztori.

A rajongók kedvenc tropjai (toposz, irodlami fordulat) között ott van a „friends/enemies-to-lovers” (barátokból/ellenségekből szerelmesek), a „forced proximity” (kényszerű együtt töltött idő) vagy a „marriage of convenience” (érdekházasság) – vagyis az a klasszikus irodalmi recept, amelyben két ember előbb-utóbb „kénytelen” egymásba szeretni.

A romantasy népszerűsége részben a kétezres évek fantasy-románcainak köszönhető. Az olyan könyvek, mint az Alkonyat vagy Az éhezők viadala romantikus szálai milliók képzeletét mozgatták meg. A milleniál ( és a Z is) generáció pedig ma már ugyanazt a történetvilágot keresi, csak épp jóval felnőttesebb változatban.