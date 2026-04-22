Mindenki olvas erotikus könyveket − De az anyukák a legtöbbet

Volt idő, amikor a romantikus-erotikus könyveket, regényeket leginkább a takaró alatt vagy a újságpapírba csomagolva olvasták a strandon. Ma viszont a műfaj nyíltan uralja a könyves közösségi médiát, és az erotikus könyvek új generációja valóságos kulturális jelenséggé vált.
Erotikus könyvek és romantasy: a műfaj, amely titkos olvasmányból női önfelfedezéssé vált
- Az erotikus könyvek és a romantasy műfaj elképesztő népszerűségnek örvend világszerte.
- Különösen az anyák találnak bennük menekülést, önismeretet és kikapcsolódást.
- A TikTok BookTok közössége újra trendivé tette a romantikus-erotikus történeteket.
A történet gyakran így indul: egy szegény család legfiatalabb lánya találkozik egy titokzatos herceggel, akinek királyságát átok sújtja. A szerelem természetesen mindent megment. Ez akár egy klasszikus mesének is hangozhatna, ám a modern romantasy történetek ennél jóval… hogy mondjuk.... felnőttesebbek.
A műfaj egyik legismertebb példája a Tüskék és rózsák udvara sorozat, amelyet Sarah J. Maas írt. A könyv sokak szerint egyenesen „szexuális könyvforradalmat” indított el az olvasók között. A romantasy – vagyis a fantasy és a felnőtt romantika keveréke, ma már az egyik leggyorsabban növekvő könyvpiaci kategória.
BookTok és a chili-emoji forradalom
Ha valaki felnéz a TikTok könyves közösségébe, a BookTokra, gyorsan feltűnik egy érdekes trend: a romantikus történeteket gyakran „spicy” jelzővel illetik, a kommentekben pedig chilipaprika-emoji jelzi, mennyire forró a sztori.
A rajongók kedvenc tropjai (toposz, irodlami fordulat) között ott van a „friends/enemies-to-lovers” (barátokból/ellenségekből szerelmesek), a „forced proximity” (kényszerű együtt töltött idő) vagy a „marriage of convenience” (érdekházasság) – vagyis az a klasszikus irodalmi recept, amelyben két ember előbb-utóbb „kénytelen” egymásba szeretni.
A romantasy népszerűsége részben a kétezres évek fantasy-románcainak köszönhető. Az olyan könyvek, mint az Alkonyat vagy Az éhezők viadala romantikus szálai milliók képzeletét mozgatták meg. A milleniál ( és a Z is) generáció pedig ma már ugyanazt a történetvilágot keresi, csak épp jóval felnőttesebb változatban.
Miért pont az anyák rajonganak érte?
A meglepő, de a romantasy és az erotikus könyvek egyik leglelkesebb közönsége az anyákból áll. Sokuk számára az olvasás nem csupán kikapcsolódás, hanem menekülés a mindennapokból. Egy jó történet ugyanis szó szerint máshová repít. Mosogatás közben már nem a konyhában állsz, hanem egy varázslatos királyság felett repülsz egy titokzatos tündérherceggel – legalábbis a rajongók szerint.
A pszichológusok szerint ennek biológiai oka is lehet: egy romantikus vagy erotikus jelenet olvasása endorfinokat szabadíthat fel, ami javítja a hangulatot. Ráadásul az ilyen történetek segíthetnek az önismeretben is.
A romantasy sztárjai – Ezek az erotikus könyvek most a legnépszerűbbek
A műfaj népszerűsége robbanásszerűen nőtt, és rengeteg könyv lett hatalmas siker. A rajongók jelenleg ezekért az erotikus vagy romantasy regényekért vannak odáig BookTokkon:
A Tüskék és rózsák udvara– Sarah J. Maas legendás romantasy sorozata
Fourth Wing – Rebecca Yarros sárkányos fantasy-románca
Ice Planet Barbarians – Ruby Dixon kultikus sci-fi erotikus sorozata
Haunting Adeline: Kísérteni Adeline-t – H. D. Carlton sötétebb hangulatú romantikus thrillere
Priest – Sierra Simone sokat vitatott, de rendkívül népszerű erotikus regénye
Ezek a könyvek gyakran több milliós eladásokat produkálnak, és a rajongók közösségei online klubokban, fórumokon és TikTok-videókban beszélik ki a legforróbb jeleneteket.
Ezek is érdekelhetnek: