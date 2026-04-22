Az egész világ egy bálnáért izgul: már azt hitték, vége, de aztán váratlan dolog történt

A bálnát először március 23-án pillantották meg Lübeck közelében, amikor egy homokzátonyon rekedt. Akkor még sikerült kiszabadulnia, ám a következő napokban és hetekben többször is újra bajba jutott.

Timmy, a bálna kiszabadult, majd ismét fennakadt egy homokpadon

Milliárdos vállalkozók ötletével szabadulhat ki Timmy, a bálna

Április 1-jén a regionális hatóságok már úgy nyilatkoztak, hogy a súlyosan sérült és láthatóan szenvedő állatot valószínűleg nem lehet megmenteni. Akkor úgy látták, Timmy állapota annyira rossz, hogy el fog pusztulni. A helyzet azonban a múlt héten megváltozott. A helyi hatóságok engedélyeztek egy utolsó mentési akció előkészítését, amelyet két milliárdos vállalkozó javasolt. A terv szerint felfújható párnákkal emelték volna meg a bálna testét, majd pontonok segítségével mélyebb vízbe, az Északi-tenger felé, sőt akár egészen az Atlanti-óceánig szállították volna.

Ennek az akciónak az előkészületei zajlottak hétfőn, amikor váratlan dolog történt. Timmy önerőből elmozdult addigi helyéről, és elúszott. Az öröm nem tartott sokáig, mert nemsokára ismét megállt. Till Backhaus, Mecklenburg–Elő-Pomeránia környezetvédelmi minisztere arról beszélt, hogy az állat ezúttal nem rekedt meg, inkább csak megállt pihenni. Ez a megfogalmazás némi reményre adott okot a mentőcsapatoknak is.

A német Bild szerint a szakemberek biztató jelként értékelték, hogy a bálna képes volt saját erejéből elúszni. Szerintük ez arra utalhat, hogy Timmy állapota a nehézségek ellenére még mindig viszonylag jó, ezért újabb mentési kísérletet terveznek.

Az állat története hetek óta erősen foglalkoztatja a nyilvánosságot. Az egész világ azért szurkol, hogy Timmy hazajusson, de szakértők szerint az újabb beavatkozás csak tovább nyújtja a szenvedését.

