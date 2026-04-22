Meghalt a legendás brit rockbanda alapítója, gyászol a zenei világ

79 éves korában meghalt Dave Mason, a brit Traffic zenekar társalapítója. A család közlése szerint a zenész békésen hunyt el nevadai otthonában: még vacsorát készített feleségének, majd leült megpihenni kedvenc foteljébe.

Dave Mason halálhírét a zenész hivatalos Instagram-oldalán jelentették be.

A megható posztban azt írták, Dave Mason maradandó nyomot hagyott a zene világában, és az emberek szívében is, zenéjével sokaknak okozott örömet.

A Deadline-nak a zenész képviselője így fogalmazott: a Rock & Roll Hall of Fame  tagja, a dalszerzőként, zenészként, énekesként és íróként is ismert művész nevadai, gardnerville-i otthonában halt meg békésen. A szóvivő arról is beszélt, hogy Dave Mason rendkívüli életet élt, mindennapjait a zenének és azoknak az embereknek szentelte, akiket szeretett. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert.

Dave Mason súlyos beteg volt

Dave Mason szívbeteg volt, 2024-ben az állapota sokat romlott, akkor lemondta turnéját is. Egy évvel később a visszavonulását is bejelentette, „folyamatos egészségügyi problémákra” hivatkozva.

Dave Masont felesége, Winifred Wilson, lánya, Danielle, valamint több unokahúga és unokaöccse gyászolja. 

