Edward Oxford, Viktória királynő merénylője – Gyilkos, aki új hazájában hőssé avanzsált

Szinte hihetetlen, de minden idők egyik legnagyobb hatású uralkodónője összesen nyolc merényletkísérletet élt túl 1840 és 1882 között. Viktória királynő támadót sokféle szándék motiválta, ám egyik sem olyan rejtélyes, mint az első próbálkozó, Edward Oxford, aki élete utolsó évtizedeit megbecsült polgárként, a helyi közösség hőseként élte le. Vajon hogy vált egy erőszakos bűnöző mintapolgárrá? Ennek jártunk utána!

Edward Oxford, Viktória királynő zavart elméjű merénylője

Nem mondhatni, hogy rossz esélyekkel indult az életben az az Edward Oxford, aki később Viktória brit királynő sikertelen merénylőjeként kapott lábjegyzetet a történelemkönyvekben. Édesapja ugyanis aranyműves volt, heti 20 font keresettel, mely mai árfolyamon nagyjából 1, 4 millió forintnak fele meg. Csakhogy apja rendkívül erőszakos, bántalmazó ember volt, fia pedig a világ szerencsétlenségére az ő impulzív, kiszámíthatatlan természetét örökölte.

Már kamaszként alkoholizált, erőszakos természete révén anyja több vállalkozását is tönkretette, képtelen volt hosszú távon megmaradni bármilyen munkahelyen.

Munkanélküliként a kocsmák és céllövöldék között lődörgött, közben bizarr tévképzetei támadtak. Többek között egy föld alatti fegyveres mozgalmat akart létrehozni Ifjú Anglia néven, még logót is tervezett neki, valamint a tisztek nevéről is vezetett listát, ami miatt csak hosszas nyomozás után derült ki, hogy a megmozdulás csupán a fejében létezett.

A fegyverek iránt rajongó Oxford következő célpontja az első gyerekével várandós Viktória királynő és férje, Albert herceg lett, akik rendszeresen kocsikáztak Londonban, minimális kísérettel. Ezt kifigyelve tervelte ki Edward Oxford ördögi tervét, melynek megvalósításához két pisztolyt is beszerzett, és jól kifigyelte a királyi hintó által megtett szokásos útvonalat.

Az első sikertelen merénylet – Hogyan menekült meg Viktória királynő?

Edward Oxford 1840. június 10-ét választotta a merénylet időpontjának. Még négy óra körül elhelyezkedett egy gyalogút közelében, majd türelmesen várt. Hat óra magasságában patadobogás csapta meg a fülét, nem sokkal később pedig meglátta a hintóban ülő királyi párt, akiket a várakozásoknak megfelelően minimális őrség kísért.