Itt a romkom forradalom: Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger egy közös filmben

Patrick Schwarzenegger Emily Henry Phoebe Dynevor
Figyelem, csajok! A romantikus könyvek rajongóinak igazán izgalmas évük lesz, ugyanis Emily Henry újabb regényéből készül filmes adaptáció. A Strandkönyv főszerepeiben Patrick Schwarzenegger és Phoebe Dynevor perzselő kémiáját láthatjuk majd.

Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger fia végleg kilépett a „terminátor” árnyékából, és sorra kapja meg a legkeresettebb hollywoodi szerepeket. Legújabb dobása a 20th Century Studios készülő produkciója, a Strandkönyv (Beach Read), amelyben a Bridgerton sztárja, Phoebe Dynevor oldalán bizonyíthat. 

Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger
Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger játszik majd az új Emily Henry film adaptációban. 
Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger romkom párosa lesz az év dobása 

  • A Bridgerton család első évadának sztárja és a Fehér Lótusz sármőrje most közös romantikus vígjátékot forgat. 
  • A sikerkönyv írónőjének első filmes adaptációja, a Nyáron a párom január 9-én debütált a Netflixen, de már készült a következő projekt, a Beach Read.
Miről fog szólni a Strandkönyv adaptációja? 

A film Emily Henry sikerkönyvét dolgozza fel, amely a New York Times bestseller listájára is felkerült. A történet középpontjában January Andrews (Phoebe Dynevor) áll, a sikeres romantikus írónő, aki apja halála és a családi titkok felszínre kerülése után alkotói válságba kerül. Michigani nyaralójukban azonban váratlanul összehozza a sors egykori egyetemi riválisával, a komorabb műfajban utazó Gus Everettel (Patrick Schwarzenegger). Hogy kimásszanak a kátyúból, alkut kötnek: műfajt cserélnek, és egész nyáron egymást segítik az írásban. A paktum szigorú kikötése, hogy nem eshetnek szerelembe, de tudjuk jól, mi lesz a vége az ilyen fogadalmaknak...

Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger duója

Bár a stúdió hónapokig kereste a tökéletes Gust, Patrick Schwarzenegger kezdetben nagyon megosztotta a castingcsapatot. Végül azonban a próbafelvételek és a Phoebe Dynevorral való szikrázó kémia annyira meggyőzte a készítőket, hogy nem volt kérdés: övé a szerep. 

Patrick ázsiója azóta lőtt ki az egekbe, hogy Saxon szerepében feltűnt az Emmy-díjas Fehér lótusz harmadik évadában. Úgy fest, Patrick Schwarzenegger tudatosan építi karrierjét, és a könnyed romkomoktól a súlyos drámákig mindenhol bizonyítja, hogy nem csak a neve miatt van helye a vörös szőnyegen. 

Patrick elképesztően lelkesen áll az új projekthez: április 14-én Instagram-történetben erősítette meg a hírt. „Annyira izgatott vagyok! Elsősorban Emily Henrynek szeretném megköszönni a lehetőséget. Mindent megteszek majd, hogy a rajongók büszkék legyenek, és életre keltsem ezt a briliáns írást” – írta a 32 éves színész. 

Azt is elárulta, hogy a szerep otthon is nagy sikert aratott: felesége, a modell Abby Champion ugyanis valósággal megszállottja Emily Henry könyveinek. Patrick külön kitért partnernőjére, a Bridgerton szépségére, Phoebe Dynevorra is: „Alig várom, hogy veled keltsem életre ezeket a karaktereket. Már a kémiatesztek alatt is hatalmas élmény volt veled a közös munka.” 

Úgy tűnik, az elismerés kölcsönös, hiszen Phoebe Dynevor is áradozott kollégájáról az Instagramon: „Patrick egyszerűen lenyűgözött a válogatáson. Fantasztikus volt nézni, ahogy életre kelti Gust. Mindent beleadunk, hogy ne okozzunk csalódást az írónőnek és a rajongóknak. Tartsatok velünk!”  Bár a legtöbben A Bridgerton család sorozatból ismerjük, sokan dicsérik a Mindent szabad című filmben nyújtott alakításáért is. Többek között jelölték már SAG- és BAFTA-díjra is. Amikor a Strandkönyvről kérdezték a színésznő egy interjúban elárulta, hogy jó érzés visszatérnie a romantikus filmek kategóriájához, amihez azóta nem volt szerencséje, amióta a Bridgerton-történetből kiírták.

Állítólag a forgatást már idén elkezdik, és a film valamikor 2027 elejére várható, természetesen a Netflixre. 

Emily Henry könyvei beveszik Hollywoodot 

Az írónő első könyvadaptációja, a Nyáron a párom idén év elején debütált a Netflixen, és hatalmas sikert aratott. Ez azonban csak a kezdet volt. A Strandkönyv mellett a szerző jelenleg is a Funny Story című sikerregényének streaming-adaptációján dolgozik, és már az is biztos, hogy a A boldogság otthona című könyvének is megvették a filmes jogait. Úgy tűnik, Patrick Schwarzenegger és Phoebe Dynevor párosa egy olyan romantikus filmes hullám élére áll, amiért már most tűkön ülve várnak a mozirajongók. 

