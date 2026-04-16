Itt a romkom forradalom: Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger egy közös filmben

Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger fia végleg kilépett a „terminátor” árnyékából, és sorra kapja meg a legkeresettebb hollywoodi szerepeket. Legújabb dobása a 20th Century Studios készülő produkciója, a Strandkönyv (Beach Read), amelyben a Bridgerton sztárja, Phoebe Dynevor oldalán bizonyíthat.

Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger játszik majd az új Emily Henry film adaptációban.

A film Emily Henry sikerkönyvét dolgozza fel, amely a New York Times bestseller listájára is felkerült. A történet középpontjában January Andrews (Phoebe Dynevor) áll, a sikeres romantikus írónő, aki apja halála és a családi titkok felszínre kerülése után alkotói válságba kerül. Michigani nyaralójukban azonban váratlanul összehozza a sors egykori egyetemi riválisával, a komorabb műfajban utazó Gus Everettel (Patrick Schwarzenegger). Hogy kimásszanak a kátyúból, alkut kötnek: műfajt cserélnek, és egész nyáron egymást segítik az írásban. A paktum szigorú kikötése, hogy nem eshetnek szerelembe, de tudjuk jól, mi lesz a vége az ilyen fogadalmaknak...

Bár a stúdió hónapokig kereste a tökéletes Gust, Patrick Schwarzenegger kezdetben nagyon megosztotta a castingcsapatot. Végül azonban a próbafelvételek és a Phoebe Dynevorral való szikrázó kémia annyira meggyőzte a készítőket, hogy nem volt kérdés: övé a szerep.

Patrick ázsiója azóta lőtt ki az egekbe, hogy Saxon szerepében feltűnt az Emmy-díjas Fehér lótusz harmadik évadában. Úgy fest, Patrick Schwarzenegger tudatosan építi karrierjét, és a könnyed romkomoktól a súlyos drámákig mindenhol bizonyítja, hogy nem csak a neve miatt van helye a vörös szőnyegen.

Patrick elképesztően lelkesen áll az új projekthez: április 14-én Instagram-történetben erősítette meg a hírt. „Annyira izgatott vagyok! Elsősorban Emily Henrynek szeretném megköszönni a lehetőséget. Mindent megteszek majd, hogy a rajongók büszkék legyenek, és életre keltsem ezt a briliáns írást” – írta a 32 éves színész.