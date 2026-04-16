Itt a romkom forradalom: Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger egy közös filmben

Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger fia végleg kilépett a „terminátor” árnyékából, és sorra kapja meg a legkeresettebb hollywoodi szerepeket. Legújabb dobása a 20th Century Studios készülő produkciója, a Strandkönyv (Beach Read), amelyben a Bridgerton sztárja, Phoebe Dynevor oldalán bizonyíthat.
A Bridgerton család első évadának sztárja és a Fehér Lótusz sármőrje most közös romantikus vígjátékot forgat.
- A sikerkönyv írónőjének első filmes adaptációja, a Nyáron a párom január 9-én debütált a Netflixen, de már készült a következő projekt, a Beach Read.
- Nézd meg, mit tudunk eddig a Starndkönyvről!
Miről fog szólni a Strandkönyv adaptációja?
A film Emily Henry sikerkönyvét dolgozza fel, amely a New York Times bestseller listájára is felkerült. A történet középpontjában January Andrews (Phoebe Dynevor) áll, a sikeres romantikus írónő, aki apja halála és a családi titkok felszínre kerülése után alkotói válságba kerül. Michigani nyaralójukban azonban váratlanul összehozza a sors egykori egyetemi riválisával, a komorabb műfajban utazó Gus Everettel (Patrick Schwarzenegger). Hogy kimásszanak a kátyúból, alkut kötnek: műfajt cserélnek, és egész nyáron egymást segítik az írásban. A paktum szigorú kikötése, hogy nem eshetnek szerelembe, de tudjuk jól, mi lesz a vége az ilyen fogadalmaknak...
Phoebe Dynevor és Patrick Schwarzenegger duója
Bár a stúdió hónapokig kereste a tökéletes Gust, Patrick Schwarzenegger kezdetben nagyon megosztotta a castingcsapatot. Végül azonban a próbafelvételek és a Phoebe Dynevorral való szikrázó kémia annyira meggyőzte a készítőket, hogy nem volt kérdés: övé a szerep.
Patrick ázsiója azóta lőtt ki az egekbe, hogy Saxon szerepében feltűnt az Emmy-díjas Fehér lótusz harmadik évadában. Úgy fest, Patrick Schwarzenegger tudatosan építi karrierjét, és a könnyed romkomoktól a súlyos drámákig mindenhol bizonyítja, hogy nem csak a neve miatt van helye a vörös szőnyegen.
Patrick elképesztően lelkesen áll az új projekthez: április 14-én Instagram-történetben erősítette meg a hírt. „Annyira izgatott vagyok! Elsősorban Emily Henrynek szeretném megköszönni a lehetőséget. Mindent megteszek majd, hogy a rajongók büszkék legyenek, és életre keltsem ezt a briliáns írást” – írta a 32 éves színész.
Azt is elárulta, hogy a szerep otthon is nagy sikert aratott: felesége, a modell Abby Champion ugyanis valósággal megszállottja Emily Henry könyveinek. Patrick külön kitért partnernőjére, a Bridgerton szépségére, Phoebe Dynevorra is: „Alig várom, hogy veled keltsem életre ezeket a karaktereket. Már a kémiatesztek alatt is hatalmas élmény volt veled a közös munka.”
Úgy tűnik, az elismerés kölcsönös, hiszen Phoebe Dynevor is áradozott kollégájáról az Instagramon: „Patrick egyszerűen lenyűgözött a válogatáson. Fantasztikus volt nézni, ahogy életre kelti Gust. Mindent beleadunk, hogy ne okozzunk csalódást az írónőnek és a rajongóknak. Tartsatok velünk!” Bár a legtöbben A Bridgerton család sorozatból ismerjük, sokan dicsérik a Mindent szabad című filmben nyújtott alakításáért is. Többek között jelölték már SAG- és BAFTA-díjra is. Amikor a Strandkönyvről kérdezték a színésznő egy interjúban elárulta, hogy jó érzés visszatérnie a romantikus filmek kategóriájához, amihez azóta nem volt szerencséje, amióta a Bridgerton-történetből kiírták.
Állítólag a forgatást már idén elkezdik, és a film valamikor 2027 elejére várható, természetesen a Netflixre.
Emily Henry könyvei beveszik Hollywoodot
Az írónő első könyvadaptációja, a Nyáron a párom idén év elején debütált a Netflixen, és hatalmas sikert aratott. Ez azonban csak a kezdet volt. A Strandkönyv mellett a szerző jelenleg is a Funny Story című sikerregényének streaming-adaptációján dolgozik, és már az is biztos, hogy a A boldogság otthona című könyvének is megvették a filmes jogait. Úgy tűnik, Patrick Schwarzenegger és Phoebe Dynevor párosa egy olyan romantikus filmes hullám élére áll, amiért már most tűkön ülve várnak a mozirajongók.
További filmes cikkeink is érdekelhetnek: