A saját otthonában támadta meg Palvin Barbit és férjét egy bűnöző – Világsztárok, akik átéltek már betörést

Komáromi Bence
2026.04.22.
Péntek hajnalban a modell és a férje otthon pihentek, amikor váratlanul egy sötét alak rájuk rontott. Dylan Sprouse fegyverrel tartóztatta fel a betolakodót, amíg Palvin Barbi kihívta a rendőröket. A sztárpár szerencsére sérülés nélkül megúszta az esetet. De nem ez volt az első olyan betörés, amelynek célkeresztjében hírességek álltak.

A poklok poklát élte át Palvin Barbi és a kedvese, Dylan Sprouse. A sztárpár péntek hajnalban arra ébredt, hogy egy betörő jutott be az otthonukba. Barbiék azonnal cselekedtek: a szupermodell tárcsázta a rendőrséget, miközben a férje fegyvert rántott és szembenézett a támadóval. Az egyenruhások  időben kiértek, és egy korábbi elfogatóparancs alapján őrizetbe is vették a férfit. 

Betörtek Palvin Barbi házába, a férje, Dylan Sprouse fegyverrel tartóztatta fel a rájuk törő bűnözőt
Forrás: GC Images

Palvin Barbiék mellett számtalan másik világsztár otthonába is történt betörés az elmúlt években

Megszaporodott az elmúlt időben a hírességeket érintő betörések száma. A bűnözői csoportok szinte kutatják a legsikeresebb sztárok otthonait, hogy a nagy zsákmány reményében kipakolhassák ezeket az ingatlanokat. A színészek és énekesek sok időt töltenek világ körüli utazásokon, így a lakásaik könnyű prédának tűnhetnek a tolvajok számára. Így történhetett meg az az eset is, amikor néhány évvel ezelőtt szinte teljesen kipakolták Brad Pitt otthonát, miközben a színész külföldön forgatott. Rajta kívül azonban számtalan olyan világsztár van, aki otthon tartózkodott, miközben maszkos betörők rontottak be a házába. Mutatjuk, kikről van szó:

Anya Taylor-Joy

Korábban lapunk elsők közt számolt be arról, hogy a Vezércsel sztárja a férjével, Malcolm McRae-vel éppen egy londoni ingatlanba tartózkodott, amikor észrevette, hogy két fegyveres férfi betört a házba. A támadók megpróbálták túszul ejteni a sztárokat, azonban Anya Taylor-Joy férje igazi oroszlánként védte a feleségét a bűnözőkkel szemben. A rocksztár perceken keresztül tartotta a hálószoba ajtaját, mielőtt megérkeztek volna a rendőrök. Bár a betörők addigra kereket oldottak, a rendőrségnek később sikerült elfognia az egyik elkövetőt, aki már a jól megérdemelt életfogytiglani börtönbüntetését tölti a hosszú bűnlajstroma miatt.

Anya Taylor-Joy bűncselekmény áldozata lett
Forrás: Wirelmage

Lionel Richie

Az énekes otthona – akárcsak Palvin Barbiéké – Los Angelesben található. Fél évvel ezelőtt nála is bepróbálkozott egy betörő, azonban pechjére a talpraesett zenész pont otthon tartózkodott az incidens idején. Lionel Richie meghallotta a tolvaj hangját, és ahelyett, hogy elmenekült volna, jól megnézte magának a betörőt, és értesítette a rendőröket. Később az általa adott személyleírással, valamint a ház kamerafelvételei alapján azonosították és elfogták az elkövetőt.

Lionel Richie nem hagyta, hogy kirabolják
Forrás: Getty Images

Kim Kardashian

Nem volt ekkora szerencséje a valóságshow-sztárnak, aki nem úszta meg sérülés nélkül a kirablását – Kim Kardashian brutális támadás áldozatává vált 2016-ban. Éppen egy párizsi hotelben szállt meg, amikor egy bűnözőcsapat rátörte az ajtót, majd megkötözték. Kim örök életére traumatizálódott az esettől, ahogy a földön fekve, megkötözve kellett végignéznie, ahogy megfosztják 10 millió dollárnyi ékszerétől és ingóságától.

Kim Kardashian kirablása az egyik legbrutálisabb bűntény, amelyet valaha elkövetettek egy világsztárral szemben
Forrás: Getty Images North America

Raheem Sterling

A Chelsea labdarúgója tavaly novemberben lekéste a csapata Wolverhampton elleni bajnoki mérkőzését, mert az indulása előtt pár perccel egy 5 tagú bűnbanda rárontott az otthonára. Az elkövetők arra számítottak, hogy a férfi már nem lesz otthon, amikor feltörik az ajtaját. Raheem Sterling azonban éppen az emeleten pakolt a táskájába, amikor furcsa zajokat hallott a földszintről. Ezután halált megvető bátorságról tett tanúbizonyságot: a feleségét és a két kiskorú gyermekét bezárta a hálószobájukba, majd kést ragadott és szembeszállt a támadókkal. A bűnözőket hidegzuhanyként érte a tettenérés és a fegyveres sportoló látványa, ezért mindent hátrahagyva, fejvesztve menekültek el a helyszínről.

Raheem Sterling késsel a kezében szállt szembe a támadóival
Forrás: Getty Images Europe

Sandra Bullock

Az Oscar-díjas színésznő egy picit kilóg a sorból, ugyanis hozzá nem egy tipikus tolvaj tört be néhány évvel ezelőtt, hanem egy fanatikus rajongója feszítette fel az ajtaját, hogy személyesen találkozhasson a szupersztárral. Sandra Bullock azonban meghallotta, hogy egy idegen sétálgat a házában, ezért bezárkózott és azonnal értesítette a rendőröket. Az egyenruhások szerencsére időben elfogták a férfit, aki így nem tudta elérni a világsztárt. Bele sem merünk gondolni, hogy milyen szomorú fordulatot tartogathatott volna magában ez a történet, ha Bullock nem ébred fel a hangokra.

Egy fanatikus rajongó betört Sandra Bullock otthonába, szerencsére nem tudott közel jutni a színésznőhöz
Forrás: Getty Images North America

Ha további sztártitkok is érdekelnek, akkor olvasd el a korábbi cikkeinket:

Megszólalt a sokkoló esetről Palvin Barbara és Dylan Sprouse: így vannak most

Dylan Sprouse és Barbara Palvin először szólaltak meg azután, hogy péntek éjjel betörő jelent meg hollywoodi otthonuknál. A színész a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatta az idegent. Bár borzalmasan megijedtek, azt mondják: humorral próbálják feldolgozni a történteket.

Fegyverrel védte meg Palvin Barbit és otthonát Dylan Sprouse – Betörtek a sztárpár házába: Videó

Betörő miatt hívták ki a rendőrséget a magyar modell és Dylan Sprouse házához. Palvin Barbiék nagyon megijedtek, de úgy tudni, később nem tettek feljelentést.

A poklok poklát élték át − Betörtek Palvin Barbiék házába: Videó

A modell és színész párja pénteken hajnalban fogott betörőt. A betolakodót Palvin Barbi férje, Dylan Sprouse tartóztatta fel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
