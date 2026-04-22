A saját otthonában támadta meg Palvin Barbit és férjét egy bűnöző – Világsztárok, akik átéltek már betörést

A poklok poklát élte át Palvin Barbi és a kedvese, Dylan Sprouse. A sztárpár péntek hajnalban arra ébredt, hogy egy betörő jutott be az otthonukba. Barbiék azonnal cselekedtek: a szupermodell tárcsázta a rendőrséget, miközben a férje fegyvert rántott és szembenézett a támadóval. Az egyenruhások időben kiértek, és egy korábbi elfogatóparancs alapján őrizetbe is vették a férfit.
Palvin Barbiék mellett számtalan másik világsztár otthonába is történt betörés az elmúlt években
Megszaporodott az elmúlt időben a hírességeket érintő betörések száma. A bűnözői csoportok szinte kutatják a legsikeresebb sztárok otthonait, hogy a nagy zsákmány reményében kipakolhassák ezeket az ingatlanokat. A színészek és énekesek sok időt töltenek világ körüli utazásokon, így a lakásaik könnyű prédának tűnhetnek a tolvajok számára. Így történhetett meg az az eset is, amikor néhány évvel ezelőtt szinte teljesen kipakolták Brad Pitt otthonát, miközben a színész külföldön forgatott. Rajta kívül azonban számtalan olyan világsztár van, aki otthon tartózkodott, miközben maszkos betörők rontottak be a házába. Mutatjuk, kikről van szó:
Anya Taylor-Joy
Korábban lapunk elsők közt számolt be arról, hogy a Vezércsel sztárja a férjével, Malcolm McRae-vel éppen egy londoni ingatlanba tartózkodott, amikor észrevette, hogy két fegyveres férfi betört a házba. A támadók megpróbálták túszul ejteni a sztárokat, azonban Anya Taylor-Joy férje igazi oroszlánként védte a feleségét a bűnözőkkel szemben. A rocksztár perceken keresztül tartotta a hálószoba ajtaját, mielőtt megérkeztek volna a rendőrök. Bár a betörők addigra kereket oldottak, a rendőrségnek később sikerült elfognia az egyik elkövetőt, aki már a jól megérdemelt életfogytiglani börtönbüntetését tölti a hosszú bűnlajstroma miatt.
Lionel Richie
Az énekes otthona – akárcsak Palvin Barbiéké – Los Angelesben található. Fél évvel ezelőtt nála is bepróbálkozott egy betörő, azonban pechjére a talpraesett zenész pont otthon tartózkodott az incidens idején. Lionel Richie meghallotta a tolvaj hangját, és ahelyett, hogy elmenekült volna, jól megnézte magának a betörőt, és értesítette a rendőröket. Később az általa adott személyleírással, valamint a ház kamerafelvételei alapján azonosították és elfogták az elkövetőt.
Kim Kardashian
Nem volt ekkora szerencséje a valóságshow-sztárnak, aki nem úszta meg sérülés nélkül a kirablását – Kim Kardashian brutális támadás áldozatává vált 2016-ban. Éppen egy párizsi hotelben szállt meg, amikor egy bűnözőcsapat rátörte az ajtót, majd megkötözték. Kim örök életére traumatizálódott az esettől, ahogy a földön fekve, megkötözve kellett végignéznie, ahogy megfosztják 10 millió dollárnyi ékszerétől és ingóságától.
Raheem Sterling
A Chelsea labdarúgója tavaly novemberben lekéste a csapata Wolverhampton elleni bajnoki mérkőzését, mert az indulása előtt pár perccel egy 5 tagú bűnbanda rárontott az otthonára. Az elkövetők arra számítottak, hogy a férfi már nem lesz otthon, amikor feltörik az ajtaját. Raheem Sterling azonban éppen az emeleten pakolt a táskájába, amikor furcsa zajokat hallott a földszintről. Ezután halált megvető bátorságról tett tanúbizonyságot: a feleségét és a két kiskorú gyermekét bezárta a hálószobájukba, majd kést ragadott és szembeszállt a támadókkal. A bűnözőket hidegzuhanyként érte a tettenérés és a fegyveres sportoló látványa, ezért mindent hátrahagyva, fejvesztve menekültek el a helyszínről.
Sandra Bullock
Az Oscar-díjas színésznő egy picit kilóg a sorból, ugyanis hozzá nem egy tipikus tolvaj tört be néhány évvel ezelőtt, hanem egy fanatikus rajongója feszítette fel az ajtaját, hogy személyesen találkozhasson a szupersztárral. Sandra Bullock azonban meghallotta, hogy egy idegen sétálgat a házában, ezért bezárkózott és azonnal értesítette a rendőröket. Az egyenruhások szerencsére időben elfogták a férfit, aki így nem tudta elérni a világsztárt. Bele sem merünk gondolni, hogy milyen szomorú fordulatot tartogathatott volna magában ez a történet, ha Bullock nem ébred fel a hangokra.
Ha további sztártitkok is érdekelnek, akkor olvasd el a korábbi cikkeinket: