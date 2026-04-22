A saját otthonában támadta meg Palvin Barbit és férjét egy bűnöző – Világsztárok, akik átéltek már betörést

A poklok poklát élte át Palvin Barbi és a kedvese, Dylan Sprouse. A sztárpár péntek hajnalban arra ébredt, hogy egy betörő jutott be az otthonukba. Barbiék azonnal cselekedtek: a szupermodell tárcsázta a rendőrséget, miközben a férje fegyvert rántott és szembenézett a támadóval. Az egyenruhások időben kiértek, és egy korábbi elfogatóparancs alapján őrizetbe is vették a férfit.

Betörtek Palvin Barbiék házába - a férje, Dylan Sprouse fegyverrel tartóztatta fel a rájuk rontó bűnözőt

Palvin Barbiék mellett számtalan másik világsztár otthonába is történt betörés az elmúlt években

Megszaporodott az elmúlt időben a hírességeket érintő betörések száma. A bűnözői csoportok szinte kutatják a legsikeresebb sztárok otthonait, hogy a nagy zsákmány reményében kipakolhassák ezeket az ingatlanokat. A színészek és énekesek sok időt töltenek világ körüli utazásokon, így a lakásaik könnyű prédának tűnhetnek a tolvajok számára. Így történhetett meg az az eset is, amikor néhány évvel ezelőtt szinte teljesen kipakolták Brad Pitt otthonát, miközben a színész külföldön forgatott. Rajta kívül azonban számtalan olyan világsztár van, aki otthon tartózkodott, miközben maszkos betörők rontottak be a házába. Mutatjuk, kikről van szó:

Anya Taylor-Joy

Korábban lapunk elsők közt számolt be arról, hogy a Vezércsel sztárja a férjével, Malcolm McRae-vel éppen egy londoni ingatlanba tartózkodott, amikor észrevette, hogy két fegyveres férfi betört a házba. A támadók megpróbálták túszul ejteni a sztárokat, azonban Anya Taylor-Joy férje igazi oroszlánként védte a feleségét a bűnözőkkel szemben. A rocksztár perceken keresztül tartotta a hálószoba ajtaját, mielőtt megérkeztek volna a rendőrök. Bár a betörők addigra kereket oldottak, a rendőrségnek később sikerült elfognia az egyik elkövetőt, aki már a jól megérdemelt életfogytiglani börtönbüntetését tölti a hosszú bűnlajstroma miatt.

Anya Taylor-Joy bűncselekmény áldozata lett

Lionel Richie

Az énekes otthona – akárcsak Palvin Barbiéké – Los Angelesben található. Fél évvel ezelőtt nála is bepróbálkozott egy betörő, azonban pechjére a talpraesett zenész pont otthon tartózkodott az incidens idején. Lionel Richie meghallotta a tolvaj hangját, és ahelyett, hogy elmenekült volna, jól megnézte magának a betörőt, és értesítette a rendőröket. Később az általa adott személyleírással, valamint a ház kamerafelvételei alapján azonosították és elfogták az elkövetőt.