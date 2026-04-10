Íme a fiatal nagymama, akit mindenki a 18 éves lánya ikertestvérének hisz

Nagy Kata
2026.04.10.
A 38 éves Brittany Desborough története tartja most lázban az internet népét. A fiatal nagymama ugyanis bátran letagadhatna 20 évet és bármerre megy, mindenhol azt hiszik, hogy egyidős a saját lányával.

Ez a fiatal nagymama teljesen új értelmet ad annak, mit jelent az öregedés a modern világban. Külsőre alig különbözik a lányától, ami folyamatos meglepetést okoz a környezetének – de vajon mi a titka ennek a feltűnő hasonlóságnak?

Brittany Desborough annyira fiatal nagymama, hogy a legtöbben még tininek nézik. 
Egy fiatal nagymama képein ámul a világ

  • A 38 éves Brittany 18 éves korában esett teherbe.
  • Lányával olyan jó kapcsolatot ápolnak és annyira hasonlítanak, hogy a legtöbbször ikreknek hiszik őket. 
  • A közös képeiket látva többen kijelentették, hogy ő a világ legdögösebb nagymamája. 

Már megszokhattuk, hogy napjainkban a nagymamák egyáltalán nem úgy néznek ki, ahogyan emlékezetünkben a felmenőink élnek: nincsenek cuki kendők, bedauerolt frizurák és mintás otthonkák, helyette bomba testek, kicsattanó energia és zavarba ejtően fiatalos külső. Éppen ezért egyre gyakoribb, hogy anya-lánya párosokat ikertestvérnek, de legalábbis nővéreknek néznek: gondolj csak Reese Witherspoonra és a lányára, akik konkrétan egymás kiköpött másai. 

Hasonló helyzetben van a 38 éves Brittany Desborough is, aki az utóbbi időben nagy figyelmet kapott a közösségi média felületeken és akiről többen is állítják, hogy a világ legdögösebb nagymamája.

A négygyermekes kaliforniai anya mindössze 17 évesen esett először teherbe legidősebb gyermekével, Makenzie-vel. Bár a terhesség nem tervezett volt, a fiatal lánynak meg sem fordult a fejében, hogy elveteti a kicsit. 

Ijesztő volt, de tudtam, hogy képes vagyok rá. Míg a barátaim többsége bulizott és egyetemre járt, nekem nem volt más választásom, mint felnőni.

 – nyilatkozta a Daily Mailnek. A párnak később még további három gyermeke született: Savannah 11, Charlie 9, Hunter pedig 2 éves. 

Az évek során Brittany ragaszkodott a szigorú arcápolási rutinjához, ami enyhén szólva is kifizetődőnek tűnik, ugyanis a 38 éves nőről szinte minden alkalommal azt hiszik, hogy egy idős a 20 éves lányával.

Brittany rutinjában habzó arctisztító, glikolsav, niacinamid, cink, hidratáló gél és szkvalénolaj és vazelin is helyet kap, amiket minden nap alaposan bedolgoz az arcába.

 A fiatal nő a nagyszülői szerepben is tündököl, ugyanis a legidősebb lánya is hozzá hasonlóan 18 évesen esett először teherbe. 

Amikor megtudtam, hogy a lányom mindössze 18 évesen várandós, azonnal rám tört a deja vu. Természetesen nagyon boldog vagyok és mindenben támogatom! 

– nyilatkozta a Brittany, aki cseppet sem bánja, hogy ilyen fiatalon nagymama, hiszen bárhová megy, mindig jóval fiatalabbnak gondolják, amiből gyakran viccet űznek a lányával, akivel valóban olyan a viszonya, mintha testvérek lennének. 

Ha szívesen olvasnál még további igaz történeteket, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

17 millió forintot bukott a magyar nyugdíjas: azt hitte, a Szulejmán sztárja udvarol neki – Videó

Egy magyar kisnyugdíjas hónapokig abban a hitben élt, hogy Burak Özçivit udvarol neki. A csaló végig az állította, ő a Szulejmán sztárja: a romantikus történet súlyos csalásba torkollott, és a pórul járt asszony milliókat veszített.

Meztelenül sodródott egy házaspár a nyílt óceánon − Közel 4 hónap után találtak rájuk

Egy brit pár az új élet ígéretével szállt hajóra, de álmaiknak egy bálna véget vetett.

Videót készítettek a szervátültetés folyamatáról - igaz történet

Videó egy igaz történetről.

 

