Íme a fiatal nagymama, akit mindenki a 18 éves lánya ikertestvérének hisz

Ez a fiatal nagymama teljesen új értelmet ad annak, mit jelent az öregedés a modern világban. Külsőre alig különbözik a lányától, ami folyamatos meglepetést okoz a környezetének – de vajon mi a titka ennek a feltűnő hasonlóságnak?

Brittany Desborough annyira fiatal nagymama, hogy a legtöbben még tininek nézik.

Egy fiatal nagymama képein ámul a világ A 38 éves Brittany 18 éves korában esett teherbe.

Lányával olyan jó kapcsolatot ápolnak és annyira hasonlítanak, hogy a legtöbbször ikreknek hiszik őket.

A közös képeiket látva többen kijelentették, hogy ő a világ legdögösebb nagymamája.

Már megszokhattuk, hogy napjainkban a nagymamák egyáltalán nem úgy néznek ki, ahogyan emlékezetünkben a felmenőink élnek: nincsenek cuki kendők, bedauerolt frizurák és mintás otthonkák, helyette bomba testek, kicsattanó energia és zavarba ejtően fiatalos külső. Éppen ezért egyre gyakoribb, hogy anya-lánya párosokat ikertestvérnek, de legalábbis nővéreknek néznek: gondolj csak Reese Witherspoonra és a lányára, akik konkrétan egymás kiköpött másai.

Hasonló helyzetben van a 38 éves Brittany Desborough is, aki az utóbbi időben nagy figyelmet kapott a közösségi média felületeken és akiről többen is állítják, hogy a világ legdögösebb nagymamája.

A négygyermekes kaliforniai anya mindössze 17 évesen esett először teherbe legidősebb gyermekével, Makenzie-vel. Bár a terhesség nem tervezett volt, a fiatal lánynak meg sem fordult a fejében, hogy elveteti a kicsit.

Ijesztő volt, de tudtam, hogy képes vagyok rá. Míg a barátaim többsége bulizott és egyetemre járt, nekem nem volt más választásom, mint felnőni.

– nyilatkozta a Daily Mailnek. A párnak később még további három gyermeke született: Savannah 11, Charlie 9, Hunter pedig 2 éves.

Az évek során Brittany ragaszkodott a szigorú arcápolási rutinjához, ami enyhén szólva is kifizetődőnek tűnik, ugyanis a 38 éves nőről szinte minden alkalommal azt hiszik, hogy egy idős a 20 éves lányával.

Brittany rutinjában habzó arctisztító, glikolsav, niacinamid, cink, hidratáló gél és szkvalénolaj és vazelin is helyet kap, amiket minden nap alaposan bedolgoz az arcába.