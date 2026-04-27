A rendőrség sem hitt a szemének: durva, miért nem találtak rá napokon keresztül az eltűnt nőre

Nem véletlen, hogy sokan prüszkölnek a filterek és Photoshop túlzott használata ellen a közösségi médiában. Egy eltűnt mexikói nő a saját bőrén tapasztalta meg, hogy miért veszélyes a filterek használata, ugyanis a túlszerkesztett képe miatt napokig nem találták meg. A 30 éves nő ügye heves vitákat váltott ki a szűrők és appok túlzásba vitt használatáról.

A filterek használata veszélyes is lehet: egy eltűnt nő keresését napokig hátráltatta.

Forrás: Facebook

Körözési kép és a Photoshop esete Grecia Guadalupe Orantes Mendoza 2026. április 12-én tűnt el a mexikói Chiapas államban.

Képeket tettek róla közzé a közösségi médiáról, a túlzott szerkesztés miatt felismerhetetlen volt.

Végül csak napokkal később találták meg az eltűnt nőt.

Filterek használata: a rendőrség catfish áldozata lett

Amikor Grecia Guadalupe Orantes Mendoza 2026. április 12-én eltűnt a Ocozocoautla de Espinosa nevű településen, családja szinte azonnal értesítette a rendőrséget. Életbe lépett az Alba Protokoll, melyet eltűnt nők esetén szoktak alkalmazni, gyors cselekvést segít elő. Mivel az eltűnt áldozat élve előkerítésében ilyenkor kulcsfontosságú a terjesztett plakátok szerepe, a 30 éves nő közösségi média profiljáról leszedett képekkel plakátolták tele a várost.

Ezzel mindössze az volt a probléma, hogy Mendoza által megosztott képek erősen szerkesztettek voltak, ami szinte felismerhetetlenné tette a valóságban.

Magát a nőt ismerő személyek is rávilágítottak, hogy a körözési plakátokon szereplő képek köszönő viszonyban sem voltak a nő valós kinézetével. Ennek eredményeként több napig hiába keresték az eltűnt személyt, még a helyiek sem ismerték fel.

Hogyan találták volna meg filterekkel teli fotók alapján?

Hangzott el az egyik hozzászólás. Szerencsére a nőt pár nappal később élve találták meg egy autópálya mellett, aki azóta is rendőrségi őrizetben van. Eltűnésének körülményei, későbbi tartózkodási helye az nyomozás lezártáig bizalmas marad, ám az ügy felvetett egy vitát a filterek használatáról.

Vita a filterek túlzott használatáról

Noha a közösségi médiában megosztott fotók gyorsan hozzáférhető forrást jelenthetnek az eltűnt személyekről megjelent képeknek, a túlzott szerkesztés és filterhasználat miatt nem megbízhatók. Ráadásul nem csak Grecia Guadalupe Orantes Mendoza esete az, amikor a szerkesztett képek akadályozzák a nyomozást.