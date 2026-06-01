4 dolog, amit a brit királyi kertészek minden júniusban megtesznek - Neked is kötelező lenne

Mindegy, hogy erkélyed, kis ablakod vagy hatalmas kerted van, mert ezzel a 4 trükkel minden kis zöld területet virágzó paradicsommá varázsolhatsz. Mutatjuk azokat a kertészkedési trükköket, amelyeket a profiktól tanulhatunk el!
Nyári kertészkedés mesterfokon
- Mint minden hónapban, nyáron is megváltoznak a helyes kertészkedés szabályai, és érdemes erre előre felkészülni.
- Összegyűjtöttük azt a 4 dolgot, amit a profi kertészek minden júniusban megtesznek a zöldellő, egészséges és burjánzó kertért.
- Lépj új szintre a növénygondozásban!
Júniusban köszönt ránk az év leghosszabb napja, a rengeteg fény és a meleg pedig valóságos növekedési löketet ad a kertnek. Végre beérik a munka gyümölcse: asztalra kerülhet az első saját nevelésű saláta és újkrumpli, miközben a virágágyások is teljes pompájukban tündökölnek. A brit Királyi Kertészeti Társaság (RHS) szakértői szerint azonban a hátradőlés ideje még nem jött el. Ha profi végeredményt akarsz, ezt a négy feladatot mindenképpen pipáld ki ebben a hónapban!
1. Turbózd fel a virágokat!
„Válasszunk vibráló színű, egynyári növényeket a nyári pompához vagy fűszernövényeket, cserjéket és örökzöldeket a hosszantartó látványért” – tanácsolja az RHS. Az akasztós kosarak és a dézsás növények földje sokkal gyorsabban kiszárad, mint a szabadföldi ágyásoké, ezért a legfontosabb feladat a rendszeres és alapos öntözés. Ha azt szeretnéd, hogy a nyári kosaraid roskadozzanak a virágoktól, adagolj nekik rendszeresen folyékony tápoldatot, és ne feledd az elszáradt virágfejeket sem lecsipkedni, hogy folyamatosan új bimbókat hozzanak!
2. Öntözz okosan
A locsolás a sikeres kertészkedés alapja, de a profiknak erre is megvan a maguk menetrendje. Ha még nincs esővízgyűjtő hordód, ideje beszerezned egyet: ezzel nemcsak a környezetet, de a pénztárcádat is kíméled. A szakértők szerint a kora reggel a létező legjobb időpont az öntözésre. Ilyenkor még csekély a párolgás, így a növények a nap folyamán maximálisan hasznosítani tudják a nedvességet. Az esti locsolás is elfogadható, de vigyázz: az éjszakára nyirkosan maradó levelek valóságos wellnessközpontot jelentenek a kártevők és a gombás betegségek számára.
3. A paradicsomok titka
Szeretnél hatalmas, lédús paradicsomokat szüretelni? Akkor ezt a lépést nem hagyhatod ki. „A hónaljhajtások eltávolítása pofonegyszerű: valahányszor locsolsz, ellenőrizd a növényt, majd keresd a levél és a főszár találkozásánál kibújó új hajtásokat” – javasolja az RHS. Ha ezeket a felesleges hajtásokat lecsíped, a növény nem pazarolja rájuk az energiáját, hanem teljes erejével a fő termésre koncentrál.
4. Hadüzenet a gyomoknak
A kertben felbukkanó hívatlan vendégeket drága kemikáliák nélkül is simán kordában tarthatod. A frissen kibújt gyomokat a legegyszerűbben egy kapával, kézi gyomlálással vagy speciális gyomláló szerszámmal irthatod ki. Ha már nagyobb, megerősödött gyomokkal állsz szemben, hívj segítségül egy ásót vagy ásóvillát, és gyökerestül emeld ki őket.
