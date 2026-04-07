Ilyen gyerekkorod lehetett, ha zavarba jössz, amikor megdicsérnek

Szinte automatikusan zavarba jössz, elpirulsz, feszengeni kezdesz, és már magyarázkodsz is – mintha indokolni kellene, ha megdicsérik a külsődet vagy a munkádat. Pedig nem kell. A szakértő szerint ennek gyökerei gyakran a gyerekkorig nyúlnak vissza. Itt az ideje, hogy más szemmel nézz a dicséretekre, mélyebbre áss a múltadban, és tudatosan felülírd azokat a berögződéseket, amelyek eddig visszatartottak.
Gyermekkor és a dicséretre való reagálás
- A dicséretre adott negatív reakció (zavar, szorongás, lefagyás) gyerekkori mintákból is eredhet, így felnőttként a pozitív visszajelzés szokatlanná és kényelmetlenné válhat.
- A külsőre vonatkozó bókok különösen triggerelhetnek valakit, ha korábban negatív megjegyzések érték.
- A megoldás a tudatos átkeretezés: mutatjuk, hogyan tanulj meg őszintén köszönömöt mondani a dicséretekért.
Mit mond a szakember?
„Számos ok állhat amögött, hogy valakinek zavarba ejtő, hogy megdicsérik. Előfordulhat például, hogy az illető gyerekkorában kevés – vagy nem őszinte – megerősítést kapott a környezetétől. Ezeknek a személyeknek ez lesz az alap, a minta: felnőttként a pozitív visszajelzés szokatlan lehet számukra, és kényelmetlenül érzik magukat” – kezdi Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd így folytatja:
„Ha gyerekként téged a kortársaid, a szüleid, vagy a tanáraid gyakran kritizálták, vagy a dicséret feltételekhez volt kötve („akkor vagy jó, ha…”), akkor kialakulhat egyfajta belső bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy valóban megérdemled-e a pozitív visszajelzést. Ha ez a gyerekkori minta áll fent, fontos, hogy tudatosítsd magadban: mindenki – te is – alanyi jogon érdemli meg a dicséretet. Nem függ attól, mit tettünk le az asztalra. A bók olyan, mint egy ajándék, amit illik szeretettel elfogadni.”
Extrán zavarba jössz, ha a külsődet méltatják
„Milyen jól áll neked ez a piros ruha! Olyan üde vagy benne!” – ennyi elég is, hogy totálisan lefagyj, majd elkezdd magyarázni, hogy „ez csak egy régi rongy, ugyan már, szót sem érdemel”.
„A dicséret triggerel, vagyis felszínre hozhat a tudatalattiból néhány rég eltemetett emléket. Ha gyerekkorodban a külsőddel kapcsolatban negatív megjegyzéseket kaptál, akkor a bók számodra nem pozitív élmény lesz, hanem frusztráló"
– avat be a szakember, aki szerint az egészhez még hozzájön az is, hogy a mai, tökéletességet hangsúlyozó világban a legtöbben irreálisan magas elvárásokat támasztanak magunkkal szemben, amelyeknek képtelenek megfelelni. Ezért, ha valaki más bókol nekünk, úgy érezzük, nem vagyunk elég jók a dicséret befogadására.
Egyéb, gyerekkorból hozott berögződések, amelyek miatt képtelen vagy egy egyszerű „köszönömöt” mondani a bókra
1. A családi közeg, a vallás, a társadalmi elvárások révén beléd rögződhet az önsorsrontó gondolat, hogy a bókok túlságosan büszkévé tehetnek. Tartasz attól, hogy elszállsz tőlük, így inkább nem is örülsz nekik.
2. A jelenség hátterében bizalmi problémák is állhatnak.
3. Előfordulhat, hogy azért nem tudod helyén kezelni a bókot, mert arra gyanakszol, hogy az illető saját magának akar előnyt kovácsolni azzal, hogy simogatja a lelkedet. Például feljebb akar jutni rajtad keresztül a ranglétrán, vagy szexuális kalandot, nem pedig hosszú távú párkapcsolatot szeretne.
4. „A háttérben önértékelési probléma is állhat: ha nem látod magad olyannak, mint amilyennek a bók leírja, akkor a kettő közti eltérés feszültséget kelthet benned” – mondja a pszichológus.
Milyen technikákkal „ütheted ki” a gyerekkori berögződéseket?
- Kezeld a bókot úgy, mint egy ajándékot: nem kell megérdemelni, elemezni vagy visszautasítani. Elég elfogadni. Azt is mondhatod magadban: „Ez most egy pozitív visszajelzés, és megengedem, hogy jó érzés legyen”.
- Otthon, tükör előtti gyakorlással is át lehet írni a múltat. Minél többször mondod ki tudatosan, hogy „köszönöm”, annál inkább automatikussá válik, és csökken a zavar.
- Hasznos felismerni, hogy ha zavarba jössz a dicsérettől, az nem hiba, hanem egy régi, tanult reakció. Ha ezt elfogadod, teret adsz a bók befogadásának.
