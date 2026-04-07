Ilyen gyerekkorod lehetett, ha zavarba jössz, amikor megdicsérnek

Szinte automatikusan zavarba jössz, elpirulsz, feszengeni kezdesz, és már magyarázkodsz is – mintha indokolni kellene, ha megdicsérik a külsődet vagy a munkádat. Pedig nem kell. A szakértő szerint ennek gyökerei gyakran a gyerekkorig nyúlnak vissza. Itt az ideje, hogy más szemmel nézz a dicséretekre, mélyebbre áss a múltadban, és tudatosan felülírd azokat a berögződéseket, amelyek eddig visszatartottak.

A gyerekkor és a dicséretek fogadásának kapcsolata.

Gyermekkor és a dicséretre való reagálás A dicséretre adott negatív reakció (zavar, szorongás, lefagyás) gyerekkori mintákból is eredhet, így felnőttként a pozitív visszajelzés szokatlanná és kényelmetlenné válhat.

A külsőre vonatkozó bókok különösen triggerelhetnek valakit, ha korábban negatív megjegyzések érték.

A megoldás a tudatos átkeretezés: mutatjuk, hogyan tanulj meg őszintén köszönömöt mondani a dicséretekért.

Mit mond a szakember?

„Számos ok állhat amögött, hogy valakinek zavarba ejtő, hogy megdicsérik. Előfordulhat például, hogy az illető gyerekkorában kevés – vagy nem őszinte – megerősítést kapott a környezetétől. Ezeknek a személyeknek ez lesz az alap, a minta: felnőttként a pozitív visszajelzés szokatlan lehet számukra, és kényelmetlenül érzik magukat” – kezdi Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd így folytatja:

„Ha gyerekként téged a kortársaid, a szüleid, vagy a tanáraid gyakran kritizálták, vagy a dicséret feltételekhez volt kötve („akkor vagy jó, ha…”), akkor kialakulhat egyfajta belső bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy valóban megérdemled-e a pozitív visszajelzést. Ha ez a gyerekkori minta áll fent, fontos, hogy tudatosítsd magadban: mindenki – te is – alanyi jogon érdemli meg a dicséretet. Nem függ attól, mit tettünk le az asztalra. A bók olyan, mint egy ajándék, amit illik szeretettel elfogadni.”

Extrán zavarba jössz, ha a külsődet méltatják

„Milyen jól áll neked ez a piros ruha! Olyan üde vagy benne!” – ennyi elég is, hogy totálisan lefagyj, majd elkezdd magyarázni, hogy „ez csak egy régi rongy, ugyan már, szót sem érdemel”.

„A dicséret triggerel, vagyis felszínre hozhat a tudatalattiból néhány rég eltemetett emléket. Ha gyerekkorodban a külsőddel kapcsolatban negatív megjegyzéseket kaptál, akkor a bók számodra nem pozitív élmény lesz, hanem frusztráló"

– avat be a szakember, aki szerint az egészhez még hozzájön az is, hogy a mai, tökéletességet hangsúlyozó világban a legtöbben irreálisan magas elvárásokat támasztanak magunkkal szemben, amelyeknek képtelenek megfelelni. Ezért, ha valaki más bókol nekünk, úgy érezzük, nem vagyunk elég jók a dicséret befogadására.