Versengés az aranykalitkában: ilyen volt a háremhölgyek élete valójában

Mozart egyik leghíresebb operája, a Szöktetés a Szerájból egy sikeres szökést örökít meg, amikor a főhőst, Konstanzát sikeresen megmentik a szultáni háremből. Azonban a háremhölgyek nagy része nem volt ilyen szerencsés, sokuk elfeledve halt meg, de akik ügyesen forgatták a lapokat, felfele lépdelhettek a társadalmi ranglétrán. Bevezetünk a szultáni háremek aranykalitkájába.
A háremek titkai
- A török szultánnak nem volt hivatalos felesége, a háremhölgyek gondoskodtak a trónörökösről.
- A szultáni hárembe rendszerint rabszolganők kerültek.
- Szolgálatuk lejárta után sokan felemelkedtek, másokat elfelejtettek.
A háremhölgyek különös státusza
Ahhoz, hogy megértsük a háremhölgyek ambivalens pozícióját, először meg kell ismerni a szultáni öröklés különös módját. Ugyanis a török uralkodók feleségek mellett – utóbbira jó példa a Hunyadi sorozatból ismert Brankovics Mara esete – annyi ágyast tarthattak, amennyit erszényük elbírt. Nem egy szultán rabszolganő sarja volt, mivel az anya kiléte nem számított az öröklésben. A szultán kedvence megkaphatta a szultána titulust, mely nem adott a kezébe valódi hatalmat, a háremben ennél fogva szigorú hierarchia uralkodott.
Az asszír eredetű hárem eredetileg persze kizárólag a rabszolganők szállása volt, csak I. Szulejmán idejére alakult át afféle királyi udvarrá. Meglepő, de egészen 12 éves korukig a hercegeket is a Topkapi Szeráj háremében nevelték. A szultáni ágyasok jelentős része rabszolga volt, akiket török portyázások után raboltak el, sokukat nemes egyszerűséggel a rabszolgapiacon vásárolták. Egy háremhölgy mindennapjait az határozta meg, hogy rabszolga vagy a dinasztia sarja volt-e.
Élet a háremben: intrika, oktatás és tanulás
Egy rabszolga (jariyah), aki jellemzően zsenge korában lett háremhölgy, korai éveiben zenére, táncra, társalgásra, valamint illemtanra való tanulmányokkal töltötte idejét. Emellet nyeleket, irodalmat, matematikát is tanultak, így edukációjuk magasabb színvonalú volt, mint amit a birodalom női lakosságának nagy része remélhetett. Az asszonyokra a kasztrált férfiakból álló eunuchok hada figyelt, akik olykor jelentős befolyásra tettek szert, hadvezérek is lehettek.
Létezik egy tévhit, miszerint a szultán háreme valamennyi tagját ágyba vitte, ám a háremhölgyek nagy része valójában nem is találkozott az uralkodóval.
Akik kitűntek tanulmányaikkal, a palotában kaptak munkát: főztek, mostak, a tehetségesebbek pedig titkári feladatokat is elláthattak. Csak a különösen szép és jó modorú lányokat kísérték be a szultánhoz, aki miután kegyeiben részesítette őket, a császári család nőtagjainak lakrészébe költözött. Ott, amellett, hogy továbbra is szórakoztatta az uralkodót, a gyerekneveléseben is segített.
Ha pedig egy ágyas fiúgyermeket szült a szultánnak, akkor státusza olyan magas lett, hogy szinte elérhetetlenné tette. A hárem úrnője, a válide szultána számára persze nem volt konkurencia, aki szinte élet-halál úrnője volt az aranykalitkában. Mivel az eunuchok gyakran hozzájuk, nem pedig az uralkodóhoz voltak hűségesek, a Topkapi palotában szavuknak nagyobb súlya lehetett, mint a szultánnak. Matriarchákként nem csupán a királyi család pénzügyeit ellenőrizték, de ha a szultán kiskorú, netalán gyengeelméjű volt, a de facto hatalmat is ők gyakorolták.
Kiszolgáltatva a szultánnak: egy háremhölgy magánélete
Nemcsak a válide szultána, de akár egy alacsony rabszolganő is közvetett befolyásra tehetett szert, hogyha az uralkodó kegyeibe tudott férkőzni. Mivel az Oszmán-Török Birodalomban az uralkodó szava döntött mindenről, ezt nagyon sokan ki is használták.
Ugyanakkor a háremhölgyek feje felett Damoklész kardjaként függött a szultáni szeszély, aminek nemcsak a palota, de a teljes birodalom ki volt szolgáltatva.
Erre hírhedt példa, amikor Őrült Ibrahim pillanatnyi elmezavarában a hárem valamennyi tagját a Boszporusz vizébe fojtotta. Az intrika a játék része volt, akit pedig egy magasabb státuszú útjában állt, könnyen megkaphatta a selyemzsinórt. A szultán halála után az új uralkodó rendszerint összes fivérét kivégeztette.
Tévedés azt hinni, hogy egy háremhölgy egész életét a palotában elzárva töltötte: sokan ügyesen pozicionálták magukat, hogy előkelő török arisztokraták feleségei lettek. Ritkán, de arra is akadt példa, hogy egy háremhölgy független nőként élt, míg mások láthatatlanná váltak az aranykalitkában. Persze amíg a hárem ölelésében éltek, sorsuk kiszámíthatatlan volt.
Elképzelhető, hogy egy háremhölgy egész életében nem is látta a szultánt, ám színvonalas edukációjával javultak életkilátásai. Keveseknek adatott meg, hogy az uralkodó kegyükbe fogadja őket, ám az egész hárem ki volt szolgáltatva szeszélyeinek.
