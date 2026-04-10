Az április visszahozta a telet: havazásra ébredt az ország - Videó

A csütörtöki kellemes meleg után estére hirtelen lehűlt a levegő, majd megérkezett a havazás is. Szó szerint egyik évszakból a másikba csöppentünk.

Április közepén már kevesen számítanak havazásra, most azonban a hegyekben rövid idő alatt téliesre fordult az időjárás. A nappali, kora tavaszi hangulatot estére sűrű felhők váltották fel, a hőmérséklet visszaesett, és megjelentek az első hópelyhek. A magasabban fekvő területeken a fák ágai, a háztetők és az autók rövid idő alatt fehér hótakarót kaptak, mintha visszatért volna a tél. A közösségi oldalakat ellepték a friss felvételek: havas utcák, hóval borított kertek és olyan tájak, amelyek néhány nappal korábban még a tavaszt idézték - írja a Köpönyeg.

Észak felől érkező légtömeg hozta az április havazást

A Bükkben, Bánkút környékén már az éjszaka folyamán megkezdődött a havazás, reggelre pedig több centiméteres hóréteg alakult ki. Bükkszentkereszten is arra ébredtek az ottlakók, hogy kifehéredett a táj.

A hirtelen fordulat hátterében egy észak felől érkező hideg légtömeg áll, amely nedvességgel telített felhőkkel találkozott. Amikor a hideg levegő és a csapadék összeért, az eső helyett hó hullott. A hegyvidéki területeken ez a jelenség még markánsabban jelentkezett, hiszen ott eleve alacsonyabb a hőmérséklet, így könnyebben alakul ki havazás. Az áprilisi havazás nem számít rendkívülinek. A tavaszi időszakra jellemző, hogy a melegebb és hidegebb légtömegek gyorsan váltják egymást, ami hirtelen fordulatokat eredményezhet.

A lehullott hó valószínűleg nem marad sokáig, ugyanis a következő napokban fokozatos enyhülés kezdődik, bár a levegő továbbra is hűvös marad. A hegyekben még előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, de egyre inkább a tavasz veszi át a főszerepet.

