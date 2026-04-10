Az április visszahozta a telet: havazásra ébredt az ország - Videó

Az április visszahozta a telet: havazásra ébredt az ország

A tavaszias időből egyik pillanatról a másikra tél lett: több hegyvidéki területen is havazott az éjjel, reggelre fehérbe borult a táj. Ez a hatalmas fordulat sokakat meglepett, pedig a jelenség egyáltalán nem szokatlan ebben az időszakban.

A csütörtöki kellemes meleg után estére hirtelen lehűlt a levegő, majd megérkezett a havazás is. Szó szerint egyik évszakból a másikba csöppentünk.

Havazásra ébred az ország - Képünk illusztráció
Április közepén már kevesen számítanak havazásra, most azonban a hegyekben rövid idő alatt téliesre fordult az időjárás. A nappali, kora tavaszi hangulatot estére sűrű felhők váltották fel, a hőmérséklet visszaesett, és megjelentek az első hópelyhek. A magasabban fekvő területeken a fák ágai, a háztetők és az autók rövid idő alatt fehér hótakarót kaptak, mintha visszatért volna a tél. A közösségi oldalakat ellepték a friss felvételek: havas utcák, hóval borított kertek és olyan tájak, amelyek néhány nappal korábban még a tavaszt idézték - írja a Köpönyeg.

Észak felől érkező légtömeg hozta az április havazást

A Bükkben, Bánkút környékén már az éjszaka folyamán megkezdődött a havazás, reggelre pedig több centiméteres hóréteg alakult ki. Bükkszentkereszten is arra ébredtek az ottlakók, hogy kifehéredett a táj.

 

A hirtelen fordulat hátterében egy észak felől érkező hideg légtömeg áll, amely nedvességgel telített felhőkkel találkozott. Amikor a hideg levegő és a csapadék összeért, az eső helyett hó hullott. A hegyvidéki területeken ez a jelenség még markánsabban jelentkezett, hiszen ott eleve alacsonyabb a hőmérséklet, így könnyebben alakul ki havazás. Az áprilisi havazás nem számít rendkívülinek. A tavaszi időszakra jellemző, hogy a melegebb és hidegebb légtömegek gyorsan váltják egymást, ami hirtelen fordulatokat eredményezhet.

A lehullott hó valószínűleg nem marad sokáig, ugyanis a következő napokban fokozatos enyhülés kezdődik, bár a levegő továbbra is hűvös marad. A hegyekben még előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, de egyre inkább a tavasz veszi át a főszerepet. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Mély gyászban Károly király: váratlan tragédia árnyékolta be a házassági évforulójukat

Nem a tervek szerint alakult Károly király és Kamilla királyné 21. házassági évfordulója: az ünneplést egy váratlan veszteség árnyékolta be. Az uralkodót mélyen megrázta egy hozzá közel álló ember halála.

Újabb hollywoodi házasság ért véget: Janel Parrish és férje külön utakon folytatják

Hét év házasság után különvált Janel Parrish és Chris Long. A Hazug csajok társaságának színésznője és férje egyelőre nem erősítette meg a híreket.

Megvan az időpont: ekkor mondhatja ki az igent Taylor Swift és Travis Kelce

Már a meghívók is úton vannak: kiszivárgott, mikor és hol tarthatják Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjét. A hírek szerint a sztárpár nem a korábban emlegetett helyszínt választotta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
