Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 10., péntek

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Mély gyászban Károly király: váratlan tragédia árnyékolta be a házassági évforulójukat

brit királyi család Kamilla királyné Károly király
Horváth Angéla
2026.04.10.
Nem a tervek szerint alakult Károly király és Camilla királyné 21. házassági évfordulója: az ünneplést egy váratlan veszteség árnyékolta be. Az uralkodót mélyen megrázta egy hozzá közel álló ember halála.

Károly király és Kamilla királyné ünnepelni készültek, amikor rossz hírt kaptak: elhunyt Richard „Alec” Cobbe. A férfi több évtizede volt bizalmasa a brit uralkodónak.

Károly király és Kamilla királyné 21 éve házasok
Forrás: Getty Images

Károly király és Kamilla királyné április 9-én ünnepelték házasságuk 21. évfordulóját, ám a jeles nap hangulatát beárnyékolta egy óriási veszteség. Az uralkodót mélyen megrendítette Richard „Alec” Cobbe halála, aki március végén, 81 éves korában hunyt el. Cobbe nemcsak szakmai kapcsolatban állt a királlyal, hanem évtizedeken át közeli bizalmasa is volt. Az angol–ír származású tervező és gyűjtő számos művészeti és kreatív projektben működött együtt Károllyal, és jelentős szerepet játszott több királyi esemény arculatának kialakításában is.

Károly király az egyik legfőbb bizalmasát veszítette el

Egy, a királyi háztartáshoz közel álló forrás szerint a házassági évfordulót csendesen akarta megünnepeli a királyi pár. „Alec halála beárnyékolta az ünneplést. Ő nem csupán szakmai partner volt – a király régi bizalmasát vesztette el, és egy ilyen veszteséget mélyen megérzünk” – fogalmazott a bennfentes. Hozzátette: „Bizonyos értelemben a gyász tönkretette azt, ami Károly számára örömteli pillanatnak kellett volna lennie.”

Richard Cobbe 1945-ben született Dublinban. Pályáját orvostanhallgatóként kezdte az oxfordi Corpus Christi College-ban, ám később a műtárgy-restaurálás felé fordult. A Tate Galériában tanult, majd 1981-ben saját műhelyt alapított. Nevét leginkább a Surrey-ben található Hatchlands Parkkal kapcsolták össze, ahol gondnokként dolgozott, és egy 55 darabból álló történelmi zongoragyűjtemény kurátora volt. Munkássága révén a brit művészeti élet meghatározó alakjává vált. A királyi családdal való kapcsolata is szoros volt: 2003-ban például ő tervezte Vilmos herceg 21. születésnapjának meghívóit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
