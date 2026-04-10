Mély gyászban Károly király: váratlan tragédia árnyékolta be a házassági évforulójukat

Károly király és Kamilla királyné ünnepelni készültek, amikor rossz hírt kaptak: elhunyt Richard „Alec” Cobbe. A férfi több évtizede volt bizalmasa a brit uralkodónak.

Károly király és Kamilla királyné április 9-én ünnepelték házasságuk 21. évfordulóját, ám a jeles nap hangulatát beárnyékolta egy óriási veszteség. Az uralkodót mélyen megrendítette Richard „Alec” Cobbe halála, aki március végén, 81 éves korában hunyt el. Cobbe nemcsak szakmai kapcsolatban állt a királlyal, hanem évtizedeken át közeli bizalmasa is volt. Az angol–ír származású tervező és gyűjtő számos művészeti és kreatív projektben működött együtt Károllyal, és jelentős szerepet játszott több királyi esemény arculatának kialakításában is.

Egy, a királyi háztartáshoz közel álló forrás szerint a házassági évfordulót csendesen akarta megünnepeli a királyi pár. „Alec halála beárnyékolta az ünneplést. Ő nem csupán szakmai partner volt – a király régi bizalmasát vesztette el, és egy ilyen veszteséget mélyen megérzünk” – fogalmazott a bennfentes. Hozzátette: „Bizonyos értelemben a gyász tönkretette azt, ami Károly számára örömteli pillanatnak kellett volna lennie.”

Richard Cobbe 1945-ben született Dublinban. Pályáját orvostanhallgatóként kezdte az oxfordi Corpus Christi College-ban, ám később a műtárgy-restaurálás felé fordult. A Tate Galériában tanult, majd 1981-ben saját műhelyt alapított. Nevét leginkább a Surrey-ben található Hatchlands Parkkal kapcsolták össze, ahol gondnokként dolgozott, és egy 55 darabból álló történelmi zongoragyűjtemény kurátora volt. Munkássága révén a brit művészeti élet meghatározó alakjává vált. A királyi családdal való kapcsolata is szoros volt: 2003-ban például ő tervezte Vilmos herceg 21. születésnapjának meghívóit.

