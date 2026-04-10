Újabb hollywoodi házasság ért véget: Janel Parrish és férje külön utakon folytatják

A Hazug csajok társaságának sztárja 2018-ban mondta ki az igent egy mesébe illő hawaii esküvőn. Janel Parrish és Chris Long kapcsolata hosszú ideig harmonikusnak tűnt, most azonban véget ért a közös életük.

Janel Parrish, A hazug csajok társaságának színésznője válik férjétől

Forrás: Getty Images

Janel Parrish és Chris Long házassága hét év után ért véget

A People magazin információi szerint Janel Parrish és Chris Long több mint hét év házasság után különváltak. A 37 éves színésznő 2018 szeptemberében ment férjhez Longhoz. Parrish akkor az Instagramon is megosztott néhány képet a nagy napról, és a bejegyzéshez azt írta: „Annyira szeretem a férjemet!”

Az esküvőjüket azonban egy hatalmas tragédia is beárnyékolta: Parrish később árulta csak el, hogy apósát két héttel az esemény előtt egy ittas sofőr halálra gázolta.

Janel Parrish-t a Hazug csajok társaságából ismerte meg a világ, és azóta több sikeres produkcióban is feltűnt. Szerepelt a Fiúknak, akiket valaha is szerettem című Netflix-filmben, valamint több Hallmark Channel-alkotásban.

