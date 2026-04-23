Már tudjuk, milyen lesz az idő május elsején: sokan csalódhatnak a hosszú hétvégén

A legfrissebb prognózisok alapján a május elsejei hosszú hétvégén délutánonként többnyire 15–17 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Ez nagyjából 5-6 fokkal marad el attól, aminek sokan örülnének. Án ettől még nem beszélhetünk rossz időről, hiszen kora tavasszal ez a hőmérséklet normálisnak számít.

Május elsejei hosszú hétvége: nem olyan lesz az időjárás, mint vártuk

A Köpönyeg.hu azt írja, az ég többször lehet felhős, elszórtan záporok is kialakulhatnak, de tartós, egész napos eső biztosan nem teszi tönkre a programokat. Aki szabadtéri programot tervez, annak érdemes tehát esőkabáttal, esernyővel készülni, és estére jól jöhet egy pulóver vagy könnyebb kabát. A hűvösebb, frissebb levegő pedig kifejezetten kedvezhet azoknak, akik inkább kirándulni vagy mozogni szeretnének.

A felmelegedésre azonban nem kell soká várni május elseje után. Az előrejelzések szerint május 3-a körül indulhat erőteljesebb enyhülés, az időjárás innentől már-már nyárinak mondható. Addig azonban marad hűvösebb tavasz.

