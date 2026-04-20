Nem indul jól a hét: pár napig szórakozik veünk a szeszélyes tavaszi időjárás

Az előrejelzések szerint hétfőn egy hidegfront mögött hűvösebb levegő áramlik Magyarország fölé, ami kedden és szerdán is érezteti a hatását. A nappali maximumok visszaesnek, a szél többfelé élénk, olykor erős lehet, a derült, szélcsendes tájakon pedig hajnalban újra fagypont közelébe, sőt helyenként az alá is csökkenhet a hőmérséklet. A hét közepétől ugyanakkor ismét stabilabb, naposabb időjárás körvonalazódik, hétvégére pedig újra 20 fok körüli csúcsok jöhetnek.

Időjárás: a hét elején hidegre és esőre kell számítani

Forrás: Moment RF

Időjárás a héten: csütörtökön visszatér a meleg

Hétfőn a front és annak felhőzete, csapadékzónája délelőtt kelet, délkelet felé elhagyja Magyarországot. A front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban a nyugati, valamint az északkeleti tájakon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre, kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként, utóbbi részeken elszórtan kialakulhat zápor, akár egy-egy zivatar is. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint az északnyugati szél nagy területen megerősödik, főként a Dunántúli-középhegységben viharos széllökések is előfordulhatnak, majd estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között várható.

Kedden gyengén vagy közepesen gomolyfelhős idő valószínű elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral, csapadékra leginkább egy úgynevezett összeáramlási vonal mentén van kilátás. Az északias szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Szerdán a napsütés mellett változó mennyiségű gomolyfelhőzet képződik, amelyek szétterülve átmenetileg erősen felhős időszakokat is eredményezhetnek. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok közötti hőmérséklet várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet, összességében több helyen van esély fagyra. Délután 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.