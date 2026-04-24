Ez a legundorítóbb szokás, amit főzés közben csinálhatsz − Az emberek 70 százaléka MÉGIS elköveti

Vigyázz, mert kényes téma következik! Ha egy étteremben a maximális higiénia az elvárt, akkor otthon, a saját konyhádban miért nem ez a mérce? Hiszen szinte biztos, hogy ezt a végtelenül felkavaró dolgot te is elköveted főzés közben.

Az otthoni konyhának természetesen nem kell olyan szabványoknak és előírásoknak megfelelnie, mint egy étteremnek. Van azonban pár olyan szokás, amiről jó lenne, ha mindenki leszokna. Hiszen a higiénia a családi asztalnál is fontos. Ezek közül most az egyik leggyakrabban elkövetett hibára szeretnénk felhívni a figyelmedet, ami az emberek kétharmadánál szinte automatikus, ha főzésről van szó. 

Hagyj fel ezzel a konyhai szokással - lehet, hogy praktikus, de higiénia szempontból nem igazán nyerő.
Az alaphigiénia érdekében, nagyon kérünk, hogy ezt többé ne csináld! 

Ebéd vagy vacsorakészítés a saját konyhádban? Talán számodra is kikapcsolódás, hiszen az ízek harmóniája, a textúrák átalakulása és az alkotás folyamata akár hobbiként is felfogható. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a így elkészült finomságok mind bekerülnek a szervezetünkbe, ami igen érzékeny rendszer. 

Ha már nem túl impozáns higiéniai szokások, akkor felhozhatnánk a hajháló viselésének létjogosultságát vagy a folyamatok közti kézmosás fontosságát. Ám, ami még ezeknél is fontosabb, az a dupla mártogatás témakörét érinti. Ismered ugye, amikor valaki a szép hosszúkás répát belemártja a szószba, beveszi a szájába, majd utána újramártogat. Ezt te sem néznéd jó szemmel, pedig nagy eséllyel ugyanezt a hibát elköveted főzés közben.

Ez a legundorítóbb szokás, amit a konyhában szinte mindenki elkövet

Főzöl, de ahhoz, hogy megbizonyosodj az étel megfelelő ízéről, bizony kóstolnod kell. Ezzel nincs is semmi baj. A gond azzal van, amikor lenyalod a kanalat, majd ugyanazzal kavarod tovább a készülő finomságot. 

Egy brit közvélemény-kutatás arra jutott, hogy az emberek 65 százaléka bűnös ebben a konyhai rosszaságban. Lehetséges, hogy a nagymamád vagy anyukád így járt el, de ez régen sem volt higiénikus. És nem, a nyálban található baktériumokat a főzés során keletkező hő nem pusztítja el - ami persze még mindig kevésbé veszélyes, mintha a kutyád megnyalná a kezed.

Tehát nagyon kérünk, hogy hagyj fel ezzel a szokással! Tiszta kanállal kóstolj, amit utána helyezz egy elegáns mozdulattal a mosogatóba. 

