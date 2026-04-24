Még be sem mutatták a horrort, már feljelentették: hatalmas botrány tört ki A múmia sokkoló plakátja miatt – FOTÓ

Ritkán fordul elő, hogy egy film még be sem kerül a mozikba, de máris feljelentések és dühös kommentek kísérik a kampányát. Az új horrorfilm, A múmia, pontosan ebbe a kategóriába került, méghozzá egyetlen plakát miatt.

A Múmia horrorfilm plakátja sokaknál kiverte a biztosítékot.

Forrás: Profimédia

A képen egy „halott” kislány mumifikált arca látható.

A film még be sem került a mozikba, de már feljelentették a készítőket.

A Lee Cronin által rendezett film nem a klasszikus, kalandos múmiatörténetet követi, amelyet a Brendan Fraser-féle verziók tettek világhírűvé. Az új történet sokkal sötétebb:

a középpontban egy kislány áll, aki nyolc évre eltűnik, majd egy ősi szarkofágban találják meg és visszatér az élők közé.

A gond azonban nem magával a történettel kezdődött, hanem a plakáttal. A londoni metró- és buszmegállókban hetek óta látható poszterről egy mumifikált, sápadt arcú kislány néz vissza a járókelőkre, félig kibontott pólyák mögül. Az egyik szeme nyitva, a kép fölött pedig a hátborzongató szlogen: „Néhány dolog jobb, ha eltemetve marad.”

Nem csoda, hogy sok utasnál elszakadt a cérna.

Just submitted my complaint to the Advertising Standards Authority about this poster ad at tube stations. Why is there so little consideration of the impact of such images on children? (And one might add, on bereaved parents). pic.twitter.com/gjwca6YDdX — Samira Ahmed (@SamiraAhmedUK) April 15, 2026

Többen azonnal panaszt nyújtottak be a brit reklámfelügyeletnél, mondván: egy „fotórealisztikus halott gyermek” képe nem való nyilvános helyre, ahol kisgyerekek is látják. Volt, aki arról számolt be, hogy a hároméves gyermeke sírva fakadt a plakát láttán, mások pedig azt kérdezik: hogyan lehet, hogy bizonyos reklámokat szigorúan szabályoznak, de egy ilyen horrorhirdetés átmegy a szűrőn?

A londoni közlekedési vállalat, a Transport for London szerint minden hirdetésnek meg kell felelnie a reklámszabályzatnak. A kampány azonban amúgy is a végéhez közeledik, így a plakátok hamarosan eltűnnek az állomásokról.

A kérdés viszont megmarad

Egy horrorfilm reklámja meddig mehet el a figyelemfelkeltésben? Mert ha a cél a sokk volt, azt biztosan elérték.

