Még be sem mutatták a horrort, már feljelentették: hatalmas botrány tört ki A múmia sokkoló plakátja miatt – FOTÓ

Ritkán fordul elő, hogy egy film még be sem kerül a mozikba, de máris feljelentések és dühös kommentek kísérik a kampányát. Az új horrorfilm, A múmia, pontosan ebbe a kategóriába került, méghozzá egyetlen plakát miatt.
Még be sem mutatták, már feljelentették: halott kislány a horrorfilm plakátján sokkolta az utasokat
- Londonban több utas panaszt tett egy horrorfilm plakátja miatt.
- A képen egy „halott” kislány mumifikált arca látható.
- A film még be sem került a mozikba, de már feljelentették a készítőket.
A Lee Cronin által rendezett film nem a klasszikus, kalandos múmiatörténetet követi, amelyet a Brendan Fraser-féle verziók tettek világhírűvé. Az új történet sokkal sötétebb:
a középpontban egy kislány áll, aki nyolc évre eltűnik, majd egy ősi szarkofágban találják meg és visszatér az élők közé.
A gond azonban nem magával a történettel kezdődött, hanem a plakáttal. A londoni metró- és buszmegállókban hetek óta látható poszterről egy mumifikált, sápadt arcú kislány néz vissza a járókelőkre, félig kibontott pólyák mögül. Az egyik szeme nyitva, a kép fölött pedig a hátborzongató szlogen: „Néhány dolog jobb, ha eltemetve marad.”
Nem csoda, hogy sok utasnál elszakadt a cérna.
Többen azonnal panaszt nyújtottak be a brit reklámfelügyeletnél, mondván: egy „fotórealisztikus halott gyermek” képe nem való nyilvános helyre, ahol kisgyerekek is látják. Volt, aki arról számolt be, hogy a hároméves gyermeke sírva fakadt a plakát láttán, mások pedig azt kérdezik: hogyan lehet, hogy bizonyos reklámokat szigorúan szabályoznak, de egy ilyen horrorhirdetés átmegy a szűrőn?
A londoni közlekedési vállalat, a Transport for London szerint minden hirdetésnek meg kell felelnie a reklámszabályzatnak. A kampány azonban amúgy is a végéhez közeledik, így a plakátok hamarosan eltűnnek az állomásokról.
A kérdés viszont megmarad
Egy horrorfilm reklámja meddig mehet el a figyelemfelkeltésben? Mert ha a cél a sokk volt, azt biztosan elérték.
