Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
András herceg könyörög a négyszemközti találkozóért III. Károllyal – senki sem tudja, mire készül

Rideg Léna
2026.04.24.
Fokozódik a feszültség a brit királyi családban. A legfrisseb hírek szerint András herceg mindenáron személyesen beszélne bátyjával, ám titokzatos hallgatása és a háttérben zajló hatalmi játszmák miatt egyelőre kérdés, sor kerülhet-e egyáltalán a találkozóra.

Egyre feszültebb a helyzet a brit királyi családban: értesülések szerint András herceg mindenáron négyszemközti találkozót szeretne kiharcolni bátyjával, III. Károly királlyal. Vilmos herceg viszont határozottan ellenzi, hogy a botrányokkal övezett családtag visszakerüljön a királyi körbe...

András herceg mindenáron négyszemközt akar egyeztetni testvérével, III. Károly királlyal
Vilmos herceg nem engedi, hogy András herceg találkozzon III. Károllyal

Andrew Mountbatten Windsor, york egykori hercege állítólag nem hajlandó elárulni, miről szeretne beszélni az uralkodóval, és ragaszkodik ahhoz, hogy közvetlenül, közvetítők nélkül találkozzon vele. Egy bennfentes szerint még a legközelebbi munkatársait vagy családtagjait sem avatja be a terveibe, ami tovább növeli a feszültséget.

A királyi források úgy tudják, Vilmos herceg egyértelműen kijelölte a határokat: amíg András nem teszi világossá szándékait, addig szó sem lehet személyes audienciáról. A trónörökös hosszú ideje következetesen képviseli azt az álláspontot, hogy nagybátyja számára nincs visszaút a királyi életbe, különösen a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt kirobbant botrányok után.

András herceg azóta visszavonultan él: miután elveszítette királyi címeit és el kellett hagynia korábbi otthonát, a Sandringham-birtok egyik félreeső házába költözött. Bár nővére, Anna hercegnő és öccse, Edward herceg figyelemmel kísérik a sorsát, és aggódnak érte, még ők sem tudják, mit szeretne elérni a királlyal folytatott titokzatos találkozóval.

Egyre több sötét titokra derül fény András herceg múltjából

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy András körül az utóbbi időben újabb ügyek is napvilágra kerültek. A múltban már komoly károkat okozó Epstein-ügy mellett olyan vádak is felmerültek, amelyek a hivatali tevékenységéhez köthetők. Mindez csak megerősítette Vilmos herceget abban, hogy szigorú vonalat kell képviselni, és meg kell védeni a monarchia hitelességét.

A királyi családon belül így egyre nyilvánvalóbb a törésvonal: míg egyesek szerint Andrásnak lehetőséget kellene adni, hogy elmondja a saját álláspontját, addig Vilmos nem hajlandó engedni. A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, hogy a kegyvesztett herceg hiába próbál közeledni, az ajtók egyelőre zárva maradnak előtte.

