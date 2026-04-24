A sürgősségire került Nicole Kidman: forgatásról rohantak vele a kórházba.

Nicole Kidman híres hatalmas munkabírásáról, így betegen sem hagyta ki a Margo's Got Money Troubles forgatási napját. A két nappal ezelőtt debütált sorozat felvételein nagyon rossz állapotba került: a sürgősségire vitték.

Nicole Kidman már betegen érkezett a forgatásra

A történtekről Nick Offerman számolt be, aki Jinxet, az egykori birkózót alakítja a Margo's Got Money Troubles sorozatban, amelyben a csontsoványra fogyott Nicole Kidman Lace-t, egy korábbi birkózóból lett ügyvédet játszik. A színész a People magazinnak mesélt arról, ahogy az egyik forgatási nap reggelén kapták meg a hírt, hogy Kidman influenzás, és nem tud dolgozni aznap. A színésznő azonban később mégiscsak megjelent, noha látszott rajta, hogy valóban nagyon beteg.

Azonnal kórházba vitték

„Annyira sápadt volt és reszketett. Nagyon súlyos influenzával küzdött. De ott volt, és mindent megtett, hogy a tervezett jeleneteket leforgathassuk és ne is látszódjon rajta semmi abból, hogy mennyire rosszul van” − nyilatkozta Nick Offerman és elmondta, a felvételek után azonnal kórházba vitték Kidmant, aki infúziót kapott.

Nicole Kidman's co-star recalls 'astonishing' moment actress was taken to HOSPITAL after filming scenes for new show https://t.co/WZTGv4CVrh — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 23, 2026

