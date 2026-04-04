Ez a húsvéti nyuszi frászt hoz rád, nem hímestojást – A nyusziember legendája

Virginia egy eldugott szegletében, Fairfax megyében létezik egy elátkozott vasúti híd, melynek nevét rettegve veszik szájukra a környékbeliek. Ugyanis a helyi városi legendák úgy tartják, hogy itt kísért a félelmetes Bunnyman, magyarul a nyusziember, melynek nem csak a húsvéthoz, de a halloweenhez is köze van. A horrorból szabadult húsvéti nyuszi történetében mégis az a leghátborzongatóbb, hogy valós alapja van.
A nyusziember legendája
- 1970-ből származik az első beszámoló egy nyúljelmezes őrültről.
- A bunnymen, vagyis nyusziember halloween éjjelén kísért.
- A városi legenda egyik verziója szerint a gyilkosságok húsvétkor kezdődtek.
Nyusziember, avagy a húsvéti nyuszi vérszomjas rokona
Nem ajánlatos október végén a virginiai Fairfax megye félreeső felüljárója közelében lófrálni, már ha ép bőrrel akarjuk megúszni. Ugyanis a helyiek között él egy urban legend, miszerint ebben az időszakban kísért a félelmetes Nyusziember, mely a nevével ellentétben egyáltalán nem simogatni való. A bunnyman minden évben halloween környékén jön elő, baltával vadászik a helyiekre, jellegzetes fehér nyuszijelmezt visel.
A Clifton városa mellett található Colchester felüljáró a legveszélyesebb környék, a történetet pedig a szomszédos Maryland államban is ismerik.
Számos verziója létezik a történetnek, melyek közül az a legnépszerűbb, egyszersmind legfélelmetesebb, mely szerint 1904-ben egy elmegyógyintézet pácienseit szállító busz felborult és kiszabadultak a rabok. Az egyik túlélő, Douglas Griffon bevetette magát a rengetegbe, ahol nyulakra vadászva maradt életben, ám hamarosan a helyi lakosok is a prédáját képezték. A nyúlbőrökbe öltözött férfit a folklór szerint azért zárták elmegyógyintézetbe, mert nem sokkal azelőtt húsvét vasárnap irtotta ki családját.
Az egyes településeken eltérő változatok keringenek a húsvétinyuszi-jelmezes gyilkosról, például az egyikben szellem kísért, de abban sincs egyetértés, hogy csonkolták-e az áldozatokat.
A Colchester felüljáró réme: jelentések a helyi rendőrségről
Ugyan a fenti történetet eleddig semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá, az 1970-es évekből több olyan észlelés is volt, amit rendőrségi dokumentumok igazolnak. Az első 1970. október 19-én történt, amikor a légierő egy pilótája egy focimeccsről hazafele tartva beugrott egy rokonához. Ahogy leparkolta az autót, egy fehér öltönyös, nyuszimaszkos férfi rontott ki a bokrok között, aki megfenyegette őt, azt állítva, hogy magánterületen van, majd egy baltát dobott az autó felé. A veszélyes tárgy szerencsére nem okozott sérülést, az autó padlóján landolt, azonban bizonyítékok hiányában a rendőrség ejtette az ügyet.
A következő bunnyman-észlelés 1970. október 31-én esett meg, amikor egy építési terület éjjeli őre egy szürke nyuszijelmezt viselő, baltát fogó, gyanús alakot vett észre az egyik félkész ház verandáján. Elkezdett beszélni a férfihoz, aki erre elkezdett üvöltözni és baltájával többször beleütött az egyik oszlopba. Erre a biztonsági őr azonnal kapcsolt és fegyveréhez sietett az autójához, ám mire visszaért, a bizarr idegennek nyoma veszett az erdőben. Miután rendőrségi feljelentést tett, több tucat bejelentés érkezett helyiektől, hogy ők is látták a nyusziembert, amik közül az egyik szintén az említett építkezésen volt.
Érdekesség, hogy nyuszijelmezes gyilkosról Angliában is él egy történet, az eredeti városi legendáról pedig egy azóta több részt is megélt zs-kategóriás horrorfilm is készült 2011-ben.
Igaz lehet a nyusziember legendája?
A két fenti eset kétségkívül hátborzongató, azonban valószínű, hogy a nyuszijelmez, valamint a gyilkosságok inkább a helyi folklórból alakultak ki, mint valami modern népmese. Ugyanakkor, a 2016-os amerikai bohócinvázió alapján nem elképzelhetetlen, hogy egy meredek humorú helyi szándékosan nyuszijelmezben riogatta a népet.
