Legnépszerűbb témáink

Ez a húsvéti nyuszi frászt hoz rád, nem hímestojást – A nyusziember legendája

Bába Dorottya
2026.04.04.
A világ egyik leghátborzongatóbb városi legendája egy eldugott virginiai vasúti hídhoz köthető. A helyi folklór szerint ugyanis ezen a helyen kísért a húsvéti nyuszi horrorfilmes unokatestvére, a félelmetes Bunnyman.

Virginia egy eldugott szegletében, Fairfax megyében létezik egy elátkozott vasúti híd, melynek nevét rettegve veszik szájukra a környékbeliek. Ugyanis a helyi városi legendák úgy tartják, hogy itt kísért a félelmetes Bunnyman, magyarul a nyusziember, melynek nem csak a húsvéthoz, de a halloweenhez is köze van. A horrorból szabadult húsvéti nyuszi történetében mégis az a leghátborzongatóbb, hogy valós alapja van.

A horror húsvéti nyuszi hídja
A nyusziember legendája

  • 1970-ből származik az első beszámoló egy nyúljelmezes őrültről.
  • A bunnymen, vagyis nyusziember halloween éjjelén kísért.
  • A városi legenda egyik verziója szerint a gyilkosságok húsvétkor kezdődtek.

Nyusziember, avagy a húsvéti nyuszi vérszomjas rokona

Nem ajánlatos október végén a virginiai Fairfax megye félreeső felüljárója közelében lófrálni, már ha ép bőrrel akarjuk megúszni. Ugyanis a helyiek között él egy urban legend, miszerint ebben az időszakban kísért a félelmetes Nyusziember, mely a nevével ellentétben egyáltalán nem simogatni való. A bunnyman minden évben halloween környékén jön elő, baltával vadászik a helyiekre, jellegzetes fehér nyuszijelmezt visel.

A Clifton városa mellett található Colchester felüljáró a legveszélyesebb környék, a történetet pedig a szomszédos Maryland államban is ismerik.

Számos verziója létezik a történetnek, melyek közül az a legnépszerűbb, egyszersmind legfélelmetesebb, mely szerint 1904-ben egy elmegyógyintézet pácienseit szállító busz felborult és kiszabadultak a rabok. Az egyik túlélő, Douglas Griffon bevetette magát a rengetegbe, ahol nyulakra vadászva maradt életben, ám hamarosan a helyi lakosok is a prédáját képezték. A nyúlbőrökbe öltözött férfit a folklór szerint azért zárták elmegyógyintézetbe, mert nem sokkal azelőtt húsvét vasárnap irtotta ki családját.

Az egyes településeken eltérő változatok keringenek a húsvétinyuszi-jelmezes gyilkosról, például az egyikben szellem kísért, de abban sincs egyetértés, hogy csonkolták-e az áldozatokat.

A Colchester felüljáró réme: jelentések a helyi rendőrségről

Ugyan a fenti történetet eleddig semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá, az 1970-es évekből több olyan észlelés is volt, amit rendőrségi dokumentumok igazolnak. Az első 1970. október 19-én történt, amikor a légierő egy pilótája egy focimeccsről hazafele tartva beugrott egy rokonához. Ahogy leparkolta az autót, egy fehér öltönyös, nyuszimaszkos férfi rontott ki a bokrok között, aki megfenyegette őt, azt állítva, hogy magánterületen van, majd egy baltát dobott az autó felé. A veszélyes tárgy szerencsére nem okozott sérülést, az autó padlóján landolt, azonban bizonyítékok hiányában a rendőrség ejtette az ügyet.

A következő bunnyman-észlelés 1970. október 31-én esett meg, amikor egy építési terület éjjeli őre egy szürke nyuszijelmezt viselő, baltát fogó, gyanús alakot vett észre az egyik félkész ház verandáján. Elkezdett beszélni a férfihoz, aki erre elkezdett üvöltözni és baltájával többször beleütött az egyik oszlopba. Erre a biztonsági őr azonnal kapcsolt és fegyveréhez sietett az autójához, ám mire visszaért, a bizarr idegennek nyoma veszett az erdőben. Miután rendőrségi feljelentést tett, több tucat bejelentés érkezett helyiektől, hogy ők is látták a nyusziembert, amik közül az egyik szintén az említett építkezésen volt.

Érdekesség, hogy nyuszijelmezes gyilkosról Angliában is él egy történet, az eredeti városi legendáról pedig egy azóta több részt is megélt zs-kategóriás horrorfilm is készült 2011-ben.

Igaz lehet a nyusziember legendája?

A két fenti eset kétségkívül hátborzongató, azonban valószínű, hogy a nyuszijelmez, valamint a gyilkosságok inkább a helyi folklórból alakultak ki, mint valami modern népmese. Ugyanakkor, a 2016-os amerikai bohócinvázió alapján nem elképzelhetetlen, hogy egy meredek humorú helyi szándékosan nyuszijelmezben riogatta a népet.

Olvass további rejtélyes városi legendákról:

Alvajárás, kék vér? 5 városi legenda, ami az orvostudomány szerint is butaság

Döbbenetes magyar városi legendák, amiktől meghűl benned a vér

Modern társadalmakban urban legendek tartják rettegésben az embert népmesék helyett. Magyar városi legendákból is akad szép számmal, amiktől mindenkiben megáll az ütő.

Ezért lett péntek 13 egy szerencsétlen nap!

Városi legendák és történelmi háttér

 

