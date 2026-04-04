Ez a húsvéti nyuszi frászt hoz rád, nem hímestojást – A nyusziember legendája

Virginia egy eldugott szegletében, Fairfax megyében létezik egy elátkozott vasúti híd, melynek nevét rettegve veszik szájukra a környékbeliek. Ugyanis a helyi városi legendák úgy tartják, hogy itt kísért a félelmetes Bunnyman, magyarul a nyusziember, melynek nem csak a húsvéthoz, de a halloweenhez is köze van. A horrorból szabadult húsvéti nyuszi történetében mégis az a leghátborzongatóbb, hogy valós alapja van.

Forrás: Getty Images

Nyusziember, avagy a húsvéti nyuszi vérszomjas rokona

Nem ajánlatos október végén a virginiai Fairfax megye félreeső felüljárója közelében lófrálni, már ha ép bőrrel akarjuk megúszni. Ugyanis a helyiek között él egy urban legend, miszerint ebben az időszakban kísért a félelmetes Nyusziember, mely a nevével ellentétben egyáltalán nem simogatni való. A bunnyman minden évben halloween környékén jön elő, baltával vadászik a helyiekre, jellegzetes fehér nyuszijelmezt visel.

A Clifton városa mellett található Colchester felüljáró a legveszélyesebb környék, a történetet pedig a szomszédos Maryland államban is ismerik.

Számos verziója létezik a történetnek, melyek közül az a legnépszerűbb, egyszersmind legfélelmetesebb, mely szerint 1904-ben egy elmegyógyintézet pácienseit szállító busz felborult és kiszabadultak a rabok. Az egyik túlélő, Douglas Griffon bevetette magát a rengetegbe, ahol nyulakra vadászva maradt életben, ám hamarosan a helyi lakosok is a prédáját képezték. A nyúlbőrökbe öltözött férfit a folklór szerint azért zárták elmegyógyintézetbe, mert nem sokkal azelőtt húsvét vasárnap irtotta ki családját.

Az egyes településeken eltérő változatok keringenek a húsvétinyuszi-jelmezes gyilkosról, például az egyikben szellem kísért, de abban sincs egyetértés, hogy csonkolták-e az áldozatokat.

A Colchester felüljáró réme: jelentések a helyi rendőrségről

Ugyan a fenti történetet eleddig semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá, az 1970-es évekből több olyan észlelés is volt, amit rendőrségi dokumentumok igazolnak. Az első 1970. október 19-én történt, amikor a légierő egy pilótája egy focimeccsről hazafele tartva beugrott egy rokonához. Ahogy leparkolta az autót, egy fehér öltönyös, nyuszimaszkos férfi rontott ki a bokrok között, aki megfenyegette őt, azt állítva, hogy magánterületen van, majd egy baltát dobott az autó felé. A veszélyes tárgy szerencsére nem okozott sérülést, az autó padlóján landolt, azonban bizonyítékok hiányában a rendőrség ejtette az ügyet.