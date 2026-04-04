Így ünnepel húsvétkor a brit királyi család: ezek az ételek kerülnek az asztalra

A brit királyi család húsvéti ünnepeinek eleganciája és hagyománytisztelete legalább annyira figyelemre méltó, mint a karácsonyi szokásaik. Bár kívülről talán visszafogottnak tűnik az esemény, valójában egy gondosan felépített, generációkon átívelő tradícióról van szó, amelynek középpontjában a közös időtöltés, és természetesen az ünnepi menü áll.

Milyen ételek kerülnek a brit királyi család húsvéti asztalára?

Hogyan ünneplik a húsvétot?

Milyen italokat fogyasztanak húsvétkor?

A nagy étkezések mellett a közös időtöltésé a főszerep

Hagyományos ízek és kifinomult fogások: ezt eszi a brit királyi család húsvétkor

A család általában a windsori kastélyban tölti a húsvétot. A nap a hagyományos húsvétvasárnapi istentisztelettel kezdődik a Szent György-kápolnában, ahol a brit királyi család tagjai együtt vesznek részt a szertartáson. Ezután visszatérnek a kastélyba, ahol egy klasszikus, többfogásos ebéd vár rájuk.

Az ünnepi menü egyik központi eleme a sült bárány, amely évtizedek óta elmaradhatatlan fogás az asztalon. Darren McGrady, a királyi család egykori séfje korábban elárulta, hogy a főételt általában szezonális zöldségekkel tálalják, és a hús elkészítésénél is fontos a hagyomány: II. Erzsébet királynő például kifejezetten a jól átsütött bárányt kedvelte. Az étkezést gyakran egy egyszerű, mégis frissítő saláta egészíti ki, amely uborkából, mentából vagy éppen reszelt sárgarépából készül.

A főfogás után a család egy különleges sajtválogatást is megkóstol, amelyet a windsori birtokon készítenek. A fogást gyümölcsökkel tálalják, és nem ritkán a kastély kertjében termett alapanyagok is az asztalra kerülnek. A legendás windsori őszibarack például igazi különlegességnek számított – olyannyira, hogy a konyhában külön őrizni kellett, nehogy idő előtt eltűnjön.

A brit gasztronómia egyik legfontosabb eleme a desszert: a királyi család is szívesen zárja az ünnepi ebédet csokoládéval. A kastély konyháján kézzel készített húsvéti tojások kerülnek az asztalra, amelyeket gondosan díszítenek. A felnőttek elegáns, cukrozott virágokkal díszített édességeket kapnak, míg a gyerekek vidám, játékos mintákkal dekorált változatokat.

II. Erzsébet királynő köztudottan rajongott a csokoládéért, különösen az étcsokoládéból készült édességekért.

Mit isznak húsvétkor? Ezek Károly király és Kamilla kedvencei

Az italválasztás sem kevésbé kifinomult. Károly király állítólag szívesen fogyaszt klasszikus gin-tonikot, különösen utazások alkalmával, de a skót whisky is közel áll hozzá. Kamilla királyné inkább a borokat részesíti előnyben, amit egy korábbi nyilatkozatában is megerősített. A néhai királynő kedvence pedig a gin és Dubonnet keveréke volt, egy igazi klasszikus, amely generációról generációra öröklődött a családban.