Így ünnepel húsvétkor a brit királyi család: ezek az ételek kerülnek az asztalra

hagyomány húsvéti ünnepek brit királyi család húsvét
Rideg Léna
2026.04.04.
Mit kerül az asztalra húsvétkor a világ egyik legismertebb családjánál? A brit királyi család ünnepi menüje egyszerre őrzi a hagyományokat és képviseli a kifinomult eleganciát.

A brit királyi család húsvéti ünnepeinek eleganciája és hagyománytisztelete legalább annyira figyelemre méltó, mint a karácsonyi szokásaik. Bár kívülről talán visszafogottnak tűnik az esemény, valójában egy gondosan felépített, generációkon átívelő tradícióról van szó, amelynek középpontjában a közös időtöltés, és természetesen az ünnepi menü áll.

Húsvéti menü és hagyományőrzés: így húsvétol a brit királyi család.
Húsvéti menü és hagyományőrzés: így ünnepel a brit királyi család.
  • Milyen ételek kerülnek a brit királyi család húsvéti asztalára?
  • Hogyan ünneplik a húsvétot?
  • Milyen italokat fogyasztanak húsvétkor?
  • A nagy étkezések mellett a közös időtöltésé a főszerep

Hagyományos ízek és kifinomult fogások: ezt eszi a brit királyi család húsvétkor

A család általában a windsori kastélyban tölti a húsvétot. A nap a hagyományos húsvétvasárnapi istentisztelettel kezdődik a Szent György-kápolnában, ahol a brit királyi család tagjai együtt vesznek részt a szertartáson. Ezután visszatérnek a kastélyba, ahol egy klasszikus, többfogásos ebéd vár rájuk.

Az ünnepi menü egyik központi eleme a sült bárány, amely évtizedek óta elmaradhatatlan fogás az asztalon. Darren McGrady, a királyi család egykori séfje korábban elárulta, hogy a főételt általában szezonális zöldségekkel tálalják, és a hús elkészítésénél is fontos a hagyomány: II. Erzsébet királynő például kifejezetten a jól átsütött bárányt kedvelte. Az étkezést gyakran egy egyszerű, mégis frissítő saláta egészíti ki, amely uborkából, mentából vagy éppen reszelt sárgarépából készül.

A húsvéti menü egyik fő eleme a bárányhús.
A főfogás után a család egy különleges sajtválogatást is megkóstol, amelyet a windsori birtokon készítenek. A fogást gyümölcsökkel tálalják, és nem ritkán a kastély kertjében termett alapanyagok is az asztalra kerülnek. A legendás windsori őszibarack például igazi különlegességnek számított – olyannyira, hogy a konyhában külön őrizni kellett, nehogy idő előtt eltűnjön.

A brit gasztronómia egyik legfontosabb eleme a desszert: a királyi család is szívesen zárja az ünnepi ebédet csokoládéval. A kastély konyháján kézzel készített húsvéti tojások kerülnek az asztalra, amelyeket gondosan díszítenek. A felnőttek elegáns, cukrozott virágokkal díszített édességeket kapnak, míg a gyerekek vidám, játékos mintákkal dekorált változatokat. 

II. Erzsébet királynő köztudottan rajongott a csokoládéért, különösen az étcsokoládéból készült édességekért.

Mit isznak húsvétkor? Ezek Károly király és Kamilla kedvencei

Az italválasztás sem kevésbé kifinomult. Károly király állítólag szívesen fogyaszt klasszikus gin-tonikot, különösen utazások alkalmával, de a skót whisky is közel áll hozzá. Kamilla királyné inkább a borokat részesíti előnyben, amit egy korábbi nyilatkozatában is megerősített. A néhai királynő kedvence pedig a gin és Dubonnet keveréke volt, egy igazi klasszikus, amely generációról generációra öröklődött a családban.

Károly király és Kamilla királyné kedvenc italaikkal ünnepelnek
A húsvét nem csak a menüről, a közös időtöltésről is szól

A húsvéti ünnep azonban nem csupán az étkezésről szól. Az angol királyi család számára ez az egyik olyan alkalom, amikor a nyilvános szereplések mellett a hangsúly a közös, nyugodt pillanatokon van. 

A családtagok ilyenkor együtt töltik a napot, beszélgetnek, sétálnak a birtokon, és – a hagyományokhoz híven – időt szánnak a pihenésre is.

Bár a menü elegáns és kifinomult, mégis meglepően közel áll ahhoz, amit sok brit család is az asztalra tesz húsvétkor. Talán éppen ez adja a királyi ünnep varázsát: a tradíciók tisztelete, egy csipet luxus, és az a felismerés, hogy az ünnep valódi lényege mindenhol ugyanaz – együtt lenni azokkal, akik a legfontosabbak számunkra.

Ezek a húsvéti témák is érdekelhetnek:

Húsvét 2026: eláruljuk, milyen időjárásra számíthatsz az ünnepi hosszú hétvégén

Locsolkodással egybekötött rokonlátogatás, kirándulás vagy egy kis wellness? Lássuk, mit hozhat az áprilisi időjárás!

Furcsa választás: ez III. Károly király egyik kedvenc nassolnivalója

III. Károly király étkezési szokásai régóta beszédtémát jelentenek: a válogatott ízek és különleges falatok mellett most az édesgyökér került a reflektorfénybe.

Mennyire ismered más nemzetek hagyományos húsvéti ételeit? – Kvíz

Teszteld a tudásodat!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu