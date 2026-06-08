Ez a 4 dolog tiltólistás a focistáknak a vb előtt − Kész elmebaj, amit a szövetségi kapitányok kitaláltak

A FIFA és a szabályalkotó testület (IFAB) megelégelte a trükközéseket – a napokban hozták nyilvánosságra a legújabb, elképesztően szigorú tiltásokat a június 11-én kezdődő, 2026-os foci-vb-re vonatkozóan.
- A méregdrága sportautók, a dizájner cuccok és a mesés fizetések mögött a világbajnokság idején kőkemény lemondás és katonás fegyelem rejlik.
- Elsőre talán kegyetlennek tűnnek a szabályok, de a játékosok is pontosan tudják, hogy mindez az ő érdekükben történik.
- Már nem kell sokat aludni: 2026. június 11-én kezdődik a foci vb! Nézzük, mik szerepelnek a játékosok tiltólistáján.
A foci-vb 2026 könyörtelen szabályai
Számos szigorú szabály van a meccsek alatt: megtiltják többek között, hogy a játékosok és a bírók a szájuk elé tartott mezzel vagy kézzel kommunikáljanak egymással a viták közben. Miért? Hát, hogy a kamerák és a VAR mindent láthassanak. Megunták a látványos időhúzásokat is, többek között azt, amikor a lecserélt játékosok percekig sétálnak le a pályáról. Mostantól a játékosoknak pontosan 10 másodpercük lesz elhagyni a játékteret. Ha ezt a 10 másodpercet túllépik, büntetésből a csapattársuk 1 percig nem léphet a pályára, vagyis a csapat emberhátrányban marad.
A szövetségi kapitányok és a FIFA a világbajnokságok előtt már korábban is bevezettek olyan szigorításokat, amelyek hallatán még a legkeményebb topligás sztárok is csak nyeltek egyet. Nézzük, melyek ezek!
Tiltólistás dolgok, amit a foci-vb idején még Ronaldónak is be kell tartania
A szex és a feleségek jelenléte: Az örök klasszikus tiltás, amivel kapcsolatban minden vb előtt megy a dráma. Egyes edzők szerint a barátnők és feleségek jelenléte eltereli a fókuszt és elszívja a játékosok energiáját. Ilyenkor jön a teljes megvonás, vagy a szigorúan szabályozott, heti egy órás „látogatási idő”. Christiano Ronaldónak sem kivétel, aki egyébként a vb utánra tervezi esküvőjét Georgina Rodriguezzel.
Nutella, kóla és nassolnivalók: Fabio Capello konkrétan kitiltotta a Nutellát és a ketchupot a csapat menzájáról, amikor az angol válogatott szövetségi kapitánya lett, mert szerinte a legkisebb súlyfelesleg vagy cukorsokk is ronthatja a sprintidőt. Úgy vélte, a brit fiúk túl lazák, ezért a 2010-es vb-re készülve teljesen letiltotta őket a vajról is.
Közösségi média és a szelfik: A játékosok semmilyen Insta-sztorit nem tehetnek közzé a hotelszobából. Sok menedzser a torna teljes idejére megtiltja a posztolást, sőt, a telefonokat is begyűjtik a közös étkezések és a taktikai értekezletek előtt.
Kötelező mikropihenések: Minden szövetségi kapitány egyetért abban, hogy a mikroalvások és a délutáni pihenés a regeneráció szent gráljai, épp ezért kötelező programként írják be a játékosok napirendjébe. Ja, és a tökéletes relaxáltság érdekében a videójátékozást is megtiltják.
- Giovanni Trapattoni olasz edzőlegenda az ír válogatottat sokkolta évekkel ezelőtt. Amikor meglátta, hogy a fiúk gombát esznek a meccs előtti reggelinél, azonnal kitiltotta a zöldséget, mert szerinte az emésztési zavarokat okoz.
- Juande Ramos ugyan klubedzőként tette ezt a Tottenhamnél, de a történet bevonult a futballtörténelembe. Első napján lefotózta a klub büféjét, mert az úgy nézett ki, mint egy esküvői cukrászda. Azonnal eltüntetett minden tortát, mártást és édességet.
- A mexikóiak korábbi kapitánya, Miguel Herrera volt a legrettegettebb a 2014-es vb-n. Kerek perec kijelentette: ha egy játékos nem bír ki húsz napot szex nélkül, az nem profi futballista.
Elsőre talán kegyetlennek tűnnek a fenti szabályok, de a játékosok is pontosan tudják, hogy mindez az ő érdekükben történik, hogy mentális és fizikai teljesítőképességük csúcsán léphessenek pályára. A világbajnoki trófeáért cserébe néhány hét szigorúság igazán csekély ár, nemde?
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: