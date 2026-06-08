Ez a 4 dolog tiltólistás a focistáknak a vb előtt − Kész elmebaj, amit a szövetségi kapitányok kitaláltak

A FIFA és a szabályalkotó testület (IFAB) megelégelte a trükközéseket – a napokban hozták nyilvánosságra a legújabb, elképesztően szigorú tiltásokat a június 11-én kezdődő, 2026-os foci-vb-re vonatkozóan.

Foci-vb: ahol a futballisták élete nem csak játék és mese.

Forrás: Northfoto

A méregdrága sportautók, a dizájner cuccok és a mesés fizetések mögött a világbajnokság idején kőkemény lemondás és katonás fegyelem rejlik.

Elsőre talán kegyetlennek tűnnek a szabályok, de a játékosok is pontosan tudják, hogy mindez az ő érdekükben történik.

Már nem kell sokat aludni: 2026. június 11-én kezdődik a foci vb! Nézzük, mik szerepelnek a játékosok tiltólistáján.

A foci-vb 2026 könyörtelen szabályai

Számos szigorú szabály van a meccsek alatt: megtiltják többek között, hogy a játékosok és a bírók a szájuk elé tartott mezzel vagy kézzel kommunikáljanak egymással a viták közben. Miért? Hát, hogy a kamerák és a VAR mindent láthassanak. Megunták a látványos időhúzásokat is, többek között azt, amikor a lecserélt játékosok percekig sétálnak le a pályáról. Mostantól a játékosoknak pontosan 10 másodpercük lesz elhagyni a játékteret. Ha ezt a 10 másodpercet túllépik, büntetésből a csapattársuk 1 percig nem léphet a pályára, vagyis a csapat emberhátrányban marad.

A szövetségi kapitányok és a FIFA a világbajnokságok előtt már korábban is bevezettek olyan szigorításokat, amelyek hallatán még a legkeményebb topligás sztárok is csak nyeltek egyet. Nézzük, melyek ezek!

Tiltólistás dolgok, amit a foci-vb idején még Ronaldónak is be kell tartania

A szex és a feleségek jelenléte: Az örök klasszikus tiltás, amivel kapcsolatban minden vb előtt megy a dráma. Egyes edzők szerint a barátnők és feleségek jelenléte eltereli a fókuszt és elszívja a játékosok energiáját. Ilyenkor jön a teljes megvonás, vagy a szigorúan szabályozott, heti egy órás „látogatási idő”. Christiano Ronaldónak sem kivétel, aki egyébként a vb utánra tervezi esküvőjét Georgina Rodriguezzel.

Nutella, kóla és nassolnivalók: Fabio Capello konkrétan kitiltotta a Nutellát és a ketchupot a csapat menzájáról, amikor az angol válogatott szövetségi kapitánya lett, mert szerinte a legkisebb súlyfelesleg vagy cukorsokk is ronthatja a sprintidőt. Úgy vélte, a brit fiúk túl lazák, ezért a 2010-es vb-re készülve teljesen letiltotta őket a vajról is.