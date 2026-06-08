Epres Panni és Benedek Tibor lánya: a 16 éves Barka csodaszép balerina - Fotó

Az ismert édesanya nagyon óvja gyermekei magánéletét, épp ezért sosem posztol róluk olyan képet a közösségi média oldalain, amin arcuk is látszódik. Epres Panni most sem tett másként, azonban ez a fotó annyira gyönyörű és kifejező, hogy nem lehet elmenni mellette.

Epres Panni és Benedek Tibor lánya a tánc világában találta meg önmagát.

Forrás: Instagram/Epres Panni

Epres Panni és Benedek Tibor lánya épp olyan kecses, mint az anyukája Barka 2009-ben született, a sztárpár második gyermekeként.

Édesapja tragikus halála óta, Epres Panni egyedül neveli bátyjával együtt.

A kislány már 16 éves, és egyértelmű, hogy édesanyjára ütött.

A 49 éves Epres Panni tavaly a 200. Anna-bálon is tündökölt. Modell múltjának és életmódjának is köszönhető, hogy még mindig csodásan fest. Bár magáról szívesen oszt meg képeket a social oldalain, Benedek Tiborral közös gyermekeiről ugyanez már nem mondható el. Most azonban egyik többképes posztját lapozgatva Barkáról is láthatunk egy fotót. Ezen Epres Panni és Benedek Tibor lánya balerinaként pózol. Spicc cipőben, kontyban és balett dresszben láthatjuk a 16 éves fiatalt.

A Benedek Barkáról készült képet ide kattintva tudod megnézni.

Epres Panni a több képből álló összefoglalóhoz csak annyit írt, hogy „Szia nyár!”, utalva arra, hogy beléptünk az új évszakba. Közel 6 éve, hogy Benedek Tibor elhunyt, de fentről egészen biztosan büszkén tekint feleségére és gyermekeire. Fia, Mór hozzá hasonlóan vízilabdázik, míg Barkát a tánc világa varázsolta el, ő balett-táncosnak készül.

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