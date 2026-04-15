Egy influenszer segített teljesíteni egy 82 éves özvegy utolsó fogadalmát – Szívfacsaró videó

Egy véletlen találkozás örökre megváltoztatta két ember sorsát. Egy 82 éves özvegy éppen úton volt Amerikába, hogy teljesítse a feleségének tett utolsó ígéretét, amikor egy influenszer ült mellé a repülőn. A kettejük történetéből később egy virálissá váló, könnyfakasztó videó készült.

Bár kevesen szeretik, ha a tömegközlekedési eszközökön idegenek mellett kell ülniük, két ember már biztos, hogy máshogy gondolja ezt. Ők nem mások, mint a skót Jim Moir és az amerikai Jena Goldsack, akik néhány évvel ezelőtt egymás mellé keveredtek egy utasszállítógépen. A páros tagjai a köztük lévő korkülönbség ellenére gyorsan jóban lettek, majd az út végére érve eldöntötték, hogy soha többet nem engedik el egymás kezét. A fiatal influenszer ráadásul segített valóra váltani az utastársa fogadalmát, amelyet a nem sokkal korábban elhunyt feleségének tett.

Egymás mellé ültették a gépen az influenszert és a nyugdíjas férfit, ez a váratlan találkozás pedig mindent megváltoztatott
Az influenszer minden követ megmozgatott, hogy megvalósulhasson az özvegy fogadalma

A skót férfi története virálissá vált az influenszer TikTok-oldalán, miután Jena megosztotta a köztük lezajló beszélgetést a saját oldalán. Ebből a felvételből kiderült, hogy Jim korábban azt az ígéretet tette az elhunyt feleségének, hogy a halála után ellátogat Hollywoodba és a Capital Recordshoz. A férfi 9 napos amerikai körutat tervezett, amely során meglátogatta volna azokat az ikonikus helyeket, ahol a kedvenc énekesük, Frank Sinatra élt és alkotott. Arra azonban a legmerészebb álmában sem gondolt, hogy Jena segítségével olyan ajtók nyílnak meg neki, amelyeket korábban elképzelni sem bírt volna.

Az influenszer ugyanis megosztotta az özvegy történetét, majd felkereste Frank Sinatra családját, hogy esetleg fogadnák-e személyesen Jimet a Capital Recordsnál. A páros első közös videója 6 milliós megtekintést ért el a TikTok-on, ráadásul eljutott a hír a céghez is, amely VIP-státuszt adott Jimnek, aki így beleshetett a kulisszák mögé.

@capitolrecords Replying to @Capitol Records ♬ My Way - 2008 Remastered - Frank Sinatra

A szívfacsaró videóban láthattuk, ahogy az elérzékenyült özvegy a kezébe foghatta Frank Sinatra mikrofonját, valamint ellátogathatott a csillagjához is. Ezzel pedig teljesítette a feleségének tett utolsó fogadalmát. Jim egy későbbi videóban így emlékezett meg a Jenával való találkozásáról és annak következményeire:

„Én nagyon keveset tudok a közösségi médiáról. A családom azonban nagyon örült a történteknek. Azt mondták, hogy virálissá váltam a neten, bármit is jelentsen ez. A sors ültetett egymás mellé minket Jenával? Valószínűleg igen" – árulta el egy interjúban a férfi.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
