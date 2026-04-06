A női párbajhős, aki sorra győzte le a férfiakat, és felforgatta Versailles-t: Julie D'Aubigny botrányos élete

Telis-tele van a történelem botrányos nőkkel, ám még közülük is kiemelkedik La Maupin, aki férfiruhában, párbajtőrrel indult hadba a szabályok ellen. Julie D'Aubigny lázadó életmódját számos botrány övezte, a történészek pedig a mai napig nem tudják eldönteni, hogy hiteles információk vagy fantazmák csupán. Ismerd meg a történelem egyik leghíresebb párbajhősét!
Julie D'Aubigny pályafutása
- 1673-ban született, apja XIV. Lajos lovászmesterének a titkára.
- Fiatal korában vívóleckéket vett, később ismert párbajhőssé vált.
- Felnőtt korában elismert operaénekesnő lett, élete utolsó éveit mégis egy kolostorban élte le.
Egy botrányos kardvívó születése
Gaston d'Aubigny 1673-ban egy életerős kislányt köszöntött a családban, akit Julie névre keresztelt. A férfi Louise de Lorraine-Guise d’Ardmanac gróf, a francia király, XIV. Lajos lovászmesterének titkára volt. Verailles falai között az volt a feladata, hogy a fiatal fiúkat tanította kardvívásra, de lányának is vívóleckéket adott, emellett a lovaglás rejtelmeibe is bevezette. Mivel ezek a viselkedésformák tilttottak voltak egy úri hölgy számára, férfi ruhák viselését javasolta neki.
Arra talán még édesapja sem számított, hogy Julie D'Aubigny minden társát lekörözi vívótudásával és talán ez az önbizalom adta meg a kezdőlökést kicsapongó életmódjához. Gaston, az apák gyöngye mintha adta is volna a lovat lánya alá: éjjelente magával vitte kaszinózni, bárokba, bordélyházakba.
Ilyen előzmények után talán nem is olyan meglepő, hogy egészen fiatalon Louise de Lorraine szeretője lett a szertelen lány. D’Armagnac gróf előnyös házasságot intézett számára, Saint-Germain-en-Laye-i Sieur de Maupin felesége lett, akit azonban hamarosan Dél-Franciaországba küldött. La Maupin azonban maradt Versailles-ban és folytatta vívóleckéit.
Féktelen természetét azonban nem sokáig viselte a gróf, így a lány kiesett kegyeiből. Őt sem kellett azonban félteni, hisz összeismerkedett egy Séranne nevű vívómester-segéddel, és az igazi őrület csak itt vette kezdetét.
Julie D'Aubigny a párbajosok fenegyereke
Amikor a vívósegéd egy párbaj során végzett ellenfelével, körözést adtak ki ellene, így a balhés pár vidékre szökött. Párbaj-előadásokkal, kocsmai énekléssel szórakoztatták a francia vidék népét, melyeket alkalmi rablásokkal egészítettek ki. Julie D'Aubigny rendre férfiruhában jelent meg, és olyan profi vívótudást mutatott be, hogy senki meg nem mondta, nő bújik meg a gúnya alatt. Amikor az előadás végén aztán teátrálisan letépte magáról az inget, az volt ám az igazi meglepetés.
Ekkortájt csatlakozott egy operatársulathoz, ahol leánykori nevén lépett fel. Tehetséges operaénekesnőnek bizonyult, következő útja a párizsi operába vezetett, ahol széles körű rajongótáborra tett szert.
Mielőtt azonban a francia fővárosba vezetett volna útja, meggyűlt a baja a törvénnyel, ugyanis egy kolostor felgyújtása miatt szökésében halálra ítélték. A bitófától egykori szeretője d’Armagac gróf mentette meg.
Európaszerte odavoltak hangjáért, kezdetben szoprán, később alt dalokat énekelt, ám a színpadon játszott légies szerepei éles ellentétben álltak valós természetével. Mi sem példázza ezt jobban, minthogy amikor színésztársa, Louis Gaulard Dumesny megsértette, párbajra hívta. Miután a férfi visszautasította a megmérettetést, a La Maupin nemes egyszerűséggel megverte.
Ha hihetünk a korabeli beszámolóknak, akkor több mint tíz párbajon vett részt élete során, egy éjszaka három férfit is legyőzött karddal. Utóbbi estély történetesen XIV. Lajos bálján történt, ahol el is ítélhették volna, de mivel a király jót szórakozott lázadó természetén, kegyelmet kapott.
1705-ben lépett fel utoljára, és még ebben az évben visszavonult egy kolostorba, ahol csöndes elmélkedéssel töltötte napjait. Ez az épület ép kövekkel úszta meg, hisz Madame Maupint itt érte utol a halál 1707-ben.
A botrányos bajvívó végzete
Nem nehéz megtalálni az összefüggést Julie D'Aubigny lázadó életmódja és zavaros fiatal évei között. A fiatal lány csak a helyét kereste a világban, botrányai egyfajta segélykiáltásként is felfoghatók. Noha róla szóló történetek jelentős része valószínűleg kitaláció, ha csak a fele is igaz, már az is elég ahhoz, hogy bekerüljön a legnagyobb botrányhősök közé.
