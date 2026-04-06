A női párbajhős, aki sorra győzte le a férfiakat, és felforgatta Versailles-t: Julie D'Aubigny botrányos élete

Telis-tele van a történelem botrányos nőkkel, ám még közülük is kiemelkedik La Maupin, aki férfiruhában, párbajtőrrel indult hadba a szabályok ellen. Julie D'Aubigny lázadó életmódját számos botrány övezte, a történészek pedig a mai napig nem tudják eldönteni, hogy hiteles információk vagy fantazmák csupán. Ismerd meg a történelem egyik leghíresebb párbajhősét!

Julie d'Aubigny volt az egyik leghírhedtebb párbajhős.

Forrás: wikipédia

Julie D'Aubigny pályafutása 1673-ban született, apja XIV. Lajos lovászmesterének a titkára.

Fiatal korában vívóleckéket vett, később ismert párbajhőssé vált.

Felnőtt korában elismert operaénekesnő lett, élete utolsó éveit mégis egy kolostorban élte le.

Egy botrányos kardvívó születése

Gaston d'Aubigny 1673-ban egy életerős kislányt köszöntött a családban, akit Julie névre keresztelt. A férfi Louise de Lorraine-Guise d’Ardmanac gróf, a francia király, XIV. Lajos lovászmesterének titkára volt. Verailles falai között az volt a feladata, hogy a fiatal fiúkat tanította kardvívásra, de lányának is vívóleckéket adott, emellett a lovaglás rejtelmeibe is bevezette. Mivel ezek a viselkedésformák tilttottak voltak egy úri hölgy számára, férfi ruhák viselését javasolta neki.

Arra talán még édesapja sem számított, hogy Julie D'Aubigny minden társát lekörözi vívótudásával és talán ez az önbizalom adta meg a kezdőlökést kicsapongó életmódjához. Gaston, az apák gyöngye mintha adta is volna a lovat lánya alá: éjjelente magával vitte kaszinózni, bárokba, bordélyházakba.

Louis de Loraine, Julie d'Aubigny szeretője

Forrás: wikipédia

Ilyen előzmények után talán nem is olyan meglepő, hogy egészen fiatalon Louise de Lorraine szeretője lett a szertelen lány. D’Armagnac gróf előnyös házasságot intézett számára, Saint-Germain-en-Laye-i Sieur de Maupin felesége lett, akit azonban hamarosan Dél-Franciaországba küldött. La Maupin azonban maradt Versailles-ban és folytatta vívóleckéit.

Féktelen természetét azonban nem sokáig viselte a gróf, így a lány kiesett kegyeiből. Őt sem kellett azonban félteni, hisz összeismerkedett egy Séranne nevű vívómester-segéddel, és az igazi őrület csak itt vette kezdetét.

Julie D'Aubigny a párbajosok fenegyereke

Amikor a vívósegéd egy párbaj során végzett ellenfelével, körözést adtak ki ellene, így a balhés pár vidékre szökött. Párbaj-előadásokkal, kocsmai énekléssel szórakoztatták a francia vidék népét, melyeket alkalmi rablásokkal egészítettek ki. Julie D'Aubigny rendre férfiruhában jelent meg, és olyan profi vívótudást mutatott be, hogy senki meg nem mondta, nő bújik meg a gúnya alatt. Amikor az előadás végén aztán teátrálisan letépte magáról az inget, az volt ám az igazi meglepetés.