Kiderült, hány éves valójában a kutyád emberi években: egy új képlet teljesen átírja, amit eddig hittünk

Sokan még ma is úgy számolnak, hogy egy kutya egy éve hét emberi évnek felel meg. Ez az egyszerű szabály azonban egy friss tudományos kutatás szerint korántsem pontos. Sőt, kiderült: a kutyák életkora sokkal összetettebb módon viszonyul az emberéhez, mint azt eddig gondoltuk. Mutatjuk a képletet, amivel újraszámolhatod a kutyaéveket.

Egy új tanulmány szerint egy kutyaév nem hét évnek felel meg.

Kiderült, valójában hány emberi évnek felel meg egy kutyaév

Egy képlettel te is kiszámolhatod a kutyád életkorát

Hét év után lelassul az öregedés a kutyáknál

A San Diegó-i Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészen új megközelítést alkalmaztak arra, hogy kiszámolják, emberi években mérve hány évesek a négylábúak. Az úgynevezett metilációs folyamatot vizsgálták, amely a DNS-hez kapcsolódik, és az öregedés során változik. Ezek a változások nem a géneket módosítják, hanem azt befolyásolják, hogyan öregszik a szervezet az idővel. A vizsgálatok meglepő eredményt hoztak: a kölyökkutyák jóval gyorsabban öregszenek, mint hittük.

Egy egyéves kutya például nem egy hétéves gyereknek felel meg, hanem inkább egy harmincéves felnőttnek. Vagyis mire a kutyánk épp kinő a kölyökkorból, emberi értelemben már bőven felnőttkorba lépett.

A kutatás vezetője, Trey Ideker genetikus professzor szerint utólag nézve ez logikus. „Nem volt életszerű, hogy egy hétévesnek megfelelő állat már kölyköket hozhat világra” – fogalmazott. Az új eredmények így jobban illeszkednek ahhoz, amit a kutyák fejlődéséről a mindennapokban is látunk.

A jó hír, hogy a gyors kezdeti öregedés később lelassul, vagyis a kutyák nem öregszenek meg egyik pillanatról a másikra. Bár az első években gyorsan haladnak előre az emberi életkorskálán, idősebb korban a folyamat jelentősen mérséklődik.

Íme, a képlet, amivel te is kiszámolhatod a kutyád életkorát!

Ez azonban azt is jelenti, hogy a legtöbb kutya valójában idősebb, mint gondolnánk. Egy ötéves eb például nem 35 éves emberként, hanem inkább a hatvanas évei elején jár. Vagyis már bőven az érett korba lépett, még ha kívülről tele is van energiával.

A kutatók egy új képletet is megalkottak a kutyák életkorának átszámítására. Ez azonban már nem olyan egyszerű, mint a hetes szorzó. Az egyenlet így hangzik: 16 × ln(kutya életkora) + 31. Az „ln” a természetes logaritmust jelöli, amely a legtöbb számológépen külön gombként szerepel.

Bár elsőre bonyolultnak tűnhet, a lényeg az, hogy ez a módszer pontosabban követi a kutyák biológiai öregedését. Az új számítás alapján egy ötéves kutya nagyjából egy 57–60 éves embernek felel meg, ami jól jelzi, hogy eddig jelentősen alábecsültük a valódi életkorukat.