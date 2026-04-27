Negatív emberek a közeledben – hogyan ismerd fel őket, és mit tehetsz, hogy ne húzzanak le?

energiavámpír Párkapcsolatok mérgező kapcsolat
Krenyiczky Liza
2026.04.27.
Gondolj bele: kik azok az emberek, akikkel a legtöbb időt töltöd? A barátnőd, a kollégád, a párod, a testvéred – akik nap mint nap ott vannak az életedben. Negatív emberek sokszor nem az ismeretlenek közül kerülnek ki, hanem pont azok közül, akiket a legközelebb engedtél magadhoz.

Ismerős az az érzés, amikor elmész egy barátnőddel moziba és érzed, valami nem stimmel, de nem tudod megfogalmazni, hogy mi az? Vagy reggel még jó kedvvel indulsz, aztán a nap végén, hazafele tartva végigtelefonálod a közvetlen rokonságot, majd az otthonodba lépve teljesen üresnek érzed magad? Szimplán fáradt vagy, pedig semmi különlegeset nem csináltál? Ez a negatív emberek hatása.

Negatív emberek a közeledben – hogyan ismerd fel és mit tehetsz?
Forrás:  123rf

Amit ebből a cikkből megtudsz:

  • Miért nem vesszük észre a negatív emberek hatását a közvetlen körünkben?
  • Hogyan nézz körül – tudatosan?
  • Mik a negatív emberek egyértelmű tulajdonságai?
  • Mit tehetsz, ha felismerted – lépéstippek dráma nélkül.
  • Mi a helyzet, ha a negatív ember a családban van?

Negatív emberek a közeledben – Miért nem látjuk?

A Harvard Egyetem pszichológusa, Dr. David McClelland 25 éven át vizsgálta, mi különbözteti meg a sikereseket a kevésbé sikeresektől – a legmeghatározóbb tényező nem a tehetség vagy a szerencse volt, hanem az úgynevezett "referenciakör": azok az emberek, akikkel a legtöbb időt töltjük. Ez a kör formál minket – észrevétlenül, lassan, de biztosan. És ha ebben a körben negatív emberek is vannak, az éppúgy hat ránk, mint bármi más. A válasz egyértelmű: mert megszoktuk őket. Ha negatív emberek vesznek minket körül – olyanok akik a korlátokra, a félelemre és a hiányra fókuszálnak – előbb utóbb mi is elkezdjük átvenni ezeket a mintákat, anélkül, hogy észrevennénk. 

James H. Fowler és Nicholas A. Christakis harvardi kutatók 20 éven át követtek közel 5000 embert, és kimutatták: a boldogtalanság és a negativitás személyes kapcsolatokon keresztül terjed – egy boldogtalan barát jelenléte átlagosan 7 százalékkal növeli annak esélyét, hogy mi magunk is negatív állapotba kerüljünk. A pesszimizmus és a rossz hangulat valóban „ragályos” a társas kapcsolatokban, és az akár a másik egészségére is mehet.

A probléma ott kezdődik, hogy ezeket az embereket nem az ellenségeink, hanem a mellettünk állók között találjuk, a legbizalmasabb körünkben. A régi barátnő, akinek semmi sem tetszik. A főnököd, aki minden ötleted azonnal megsemmisíti. A rokon, aki sosem örül őszintén a sikereidnek.

Nézz körül! – Egy egyszerű gyakorlat, ami mindent megmutat

Jim Rohn motivációs előadó azt javasolta: írj le öt embert, akikkel a legtöbb időt töltöd. Nem azokat, akikkel szeretnél – hanem akikkel valóban töltöd. 

Ha megvan a lista, tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket minden egyes névnél:

  • Hogyan érzem magam, miután találkoztam vele – feltöltődve vagy üresen?
  • Örül-e a sikereimnek úgy, mint a sajátjainak?
  • Bátorít-e, amikor bizonytalankodom – vagy inkább megerősíti a félelmeimet?
  • Jobbnak érzem-e magam a közelében vagy inkább úgy érzem eltörpülök mellette?

Talán az egyik legbiztosabb mérce az, hogyan reagál valaki a jó híreidre. Ha egy közeli barátod vagy a partnered nem tud őszintén örülni a sikerednek, az már sokat elárul a kapcsolat minőségéről.

Melyek a negatív emberek leggyakoribb jellemzői?

Ha a lista alapján valakin megakadt a szemed, érdemes megnézni a viselkedését. A leggyakoribb negatív embertípusok, akikkel talán már találkoztál:

  • A krónikus panaszkodó: minden rossz, semmi sem működik, és a véleménye szerint az világ biztosan összeesküdött ellene. Egy-két találkozó után te is elkezdesz rossz dolgokra fókuszálni.
  • Az állandó versenyző: a sikeredet nem ünnepli, hanem azonnal felülírja a sajátjával – vagy ellenkezőleg, feltűnően hallgat mikor beszámolsz neki.
  • A felelősségáthárító: soha semmi nem az ő hibája – és előbb-utóbb a te válladon landol ennek a terhe is.
  • A rejtett kritikus: „jó tanács” formájában folyamatosan azt sugallta, hogy valamit rosszul csinálsz. A megjegyzései után valahogy kevésbé bízol magadban, és a „tanácsai” csengenek vissza a füledben.
  • A drámakirálynő: minden kisebb történésből valóságos válságot csinál – és folyamatosan a te jó energiáidra utazik azért, hogy fenn tudja tartani a drámáját.

Dr. Judith Orloff pszichológus „érzelmi vámpíroknak” nevezi ezeket az embereket: folyamatos negativitásukkal, rászorultságukkal vagy drámáikkal lemerítenek.

Felismerted – És most hogyan tovább?

A felismerés az első és legnehezebb lépés. Utána jön a cselekvés – de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkitől búcsút kell venni.

  • Csökkentsd a kapcsolat erejét. Nem kell hidakat égetni – elég ha tudatosan hátrébb tolod a negatív embereket a közvetlen, belső körödből. Ritkábban hívd, lassabban válaszolj és könnyedebb témákat ossz meg vele.
  • Állíts fel határokat, mondd ki: „erről most nem szeretnék beszélni” vagy akár „nem tudok most hosszasan telefonálni" – ezek nem durva mondatok, hanem egészséges határok.
  • Töltsd fel magad tudatosan. Minden negatív kapcsolathoz keress egy ellentéteset: valakit, akitől valóban energikusabbnak érzed magad. A közvetlen körünk összetétele formálja a gondolkodásmódunkat, a szokásainkat és az önmagunkról alkotott képünket – ezért érdemes azt tudatosan alakítani.
  • Ne érezz bűntudatot. Az, hogy vigyázol a mentális energiádra, nem önzőség – önvédelem.

Amiről nem beszél senki: mi történik, ha a negatív ember a saját családodban van?

Ez a legnehezebb eset – és talán a leggyakoribb. Egy szülő, egy testvér, egy nagyszülő vagy egy unokatestvér, akitől nem lehet egyszerűen eltávolodni. Ilyenkor nem az a cél, hogy elszakadjunk tőlük, hanem egy egészséges és nem sértő távolságtartás. Ha felismertük a családban, hogy valaki negatív hatással van ránk, érdemes átgondolni a találkozások hosszát, a beszédtémák mélységét és persze önmagunkban is tegyünk rendet: állíts fel erős belső határokat – az ő pesszimizmusa nem kell, hogy a te valóságod legyen.

Nem kell senkit sem kitörölnöd az életedből ahhoz, hogy jobban érezd magad. Elég, ha egyszer igazán körülnézel – tudatosan, őszintén. Mert a negatív emberek hatása nem hirtelen csap le, hanem csendesen szivárog be a mindennapjaidba.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
