Negatív emberek a közeledben – hogyan ismerd fel őket, és mit tehetsz, hogy ne húzzanak le?

Ismerős az az érzés, amikor elmész egy barátnőddel moziba és érzed, valami nem stimmel, de nem tudod megfogalmazni, hogy mi az? Vagy reggel még jó kedvvel indulsz, aztán a nap végén, hazafele tartva végigtelefonálod a közvetlen rokonságot, majd az otthonodba lépve teljesen üresnek érzed magad? Szimplán fáradt vagy, pedig semmi különlegeset nem csináltál? Ez a negatív emberek hatása.

Negatív emberek a közeledben – hogyan ismerd fel és mit tehetsz?

Amit ebből a cikkből megtudsz: Miért nem vesszük észre a negatív emberek hatását a közvetlen körünkben?

Hogyan nézz körül – tudatosan?

Mik a negatív emberek egyértelmű tulajdonságai?

Mit tehetsz, ha felismerted – lépéstippek dráma nélkül.

Mi a helyzet, ha a negatív ember a családban van?

Negatív emberek a közeledben – Miért nem látjuk?

A Harvard Egyetem pszichológusa, Dr. David McClelland 25 éven át vizsgálta, mi különbözteti meg a sikereseket a kevésbé sikeresektől – a legmeghatározóbb tényező nem a tehetség vagy a szerencse volt, hanem az úgynevezett "referenciakör": azok az emberek, akikkel a legtöbb időt töltjük. Ez a kör formál minket – észrevétlenül, lassan, de biztosan. És ha ebben a körben negatív emberek is vannak, az éppúgy hat ránk, mint bármi más. A válasz egyértelmű: mert megszoktuk őket. Ha negatív emberek vesznek minket körül – olyanok akik a korlátokra, a félelemre és a hiányra fókuszálnak – előbb utóbb mi is elkezdjük átvenni ezeket a mintákat, anélkül, hogy észrevennénk.

James H. Fowler és Nicholas A. Christakis harvardi kutatók 20 éven át követtek közel 5000 embert, és kimutatták: a boldogtalanság és a negativitás személyes kapcsolatokon keresztül terjed – egy boldogtalan barát jelenléte átlagosan 7 százalékkal növeli annak esélyét, hogy mi magunk is negatív állapotba kerüljünk. A pesszimizmus és a rossz hangulat valóban „ragályos” a társas kapcsolatokban, és az akár a másik egészségére is mehet.

A probléma ott kezdődik, hogy ezeket az embereket nem az ellenségeink, hanem a mellettünk állók között találjuk, a legbizalmasabb körünkben. A régi barátnő, akinek semmi sem tetszik. A főnököd, aki minden ötleted azonnal megsemmisíti. A rokon, aki sosem örül őszintén a sikereidnek.