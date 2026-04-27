Színpompás gyilkos: a népszerű növény egyetlen levele életveszélyes lehet a gyereked számára

A leander, bár a mediterrán térségben érzi igazán otthon magát, sok magyar kert és terasz kedvenc növénye. Hatalmasra nő, nyáron folyamatosan virágzik, gondozása pedig viszonylag egyszerű. Azonban kevesen tudják, hogy ez a csoda szép virág nemcsak szép, de kifejezetten veszélyes is, különösen a kisgyerekek számára.

A leander veszélyei valósak: a mérgezésnek ijesztő tünetei, és életveszélyes kimenetelei lehetnek.

Forrás: 123rf.com

Minden, amit tudnod kell a leander veszélyeiről A növény minden egyes része mérgező.

Már egy-két levél elrágcsálása is életveszélyes lehet.

A leandermérgezés sürgős orvosi ellátást igényel.

Kisgyerekeknél és háziállatoknál a legnagyobb a kockázat.

A leanderek az átteleltetésüket követően már kint díszelegnek a kertekben és a teraszokon. Ezzel egy időben pedig megnő a mérgezés kockázata is. Természetesen van más növény is, ami mérgező lehet, a leander azonban azért ennyire veszélyes, mert szívglikozidokat tartalmaz. Ezek az anyagok már kis mennyiségben is megzavarják a szív normál működését, és akár súlyos, életveszélyes állapotot is előidézhetnek. Ráadásul nemcsak a levelek vagy a virágok jelentenek kockázatot, hiszen a szárában található tejnedv, sőt még az égésekor keletkező füst is mérgező lehet.

A leandermérgezés tünetei

A tünetek gyorsan jelentkeznek: hányinger, hányás, hasi fájdalom, szédülés és gyengeség, súlyosabb esetben pedig szívritmuszavar, ájulás vagy akár szívleállás is bekövetkezhet. A szakértők szerint már kis mennyiség elfogyasztása is elég lehet ahhoz, hogy komoly baj történjen, főleg gyerekeknél vagy kistestű háziállatoknál.

Épp ezért különösen fontos a megelőzés. Ha kisgyerek van a családban, érdemes a leandert olyan helyre tenni, ahol nem férhet hozzá, de semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni a virág közelében. Ha felmerül a növénymérgezés gyanúja, azonnal orvoshoz kell fordulni, mert ilyenkor minden perc számít.

