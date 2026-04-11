Ben Affleck lemondott a vagyonáról: meghökkentő döntést hozott Jennifer Lopez miatt

Bennfentes információk szerint Ben Affleck és Jennifer Lopez csendben módosította vagyonmegosztási megállapodását, és ezzel gyakorlatilag az énekesnő kezébe került a Beverly Hills-i kastély sorsa. Az ingatlan körüli huzavona már hónapok óta tartott, most azonban végleg eldőlt, kié lesz az egykori álomotthon.
A TMZ értesülései szerint Ben Affleck lemondott minden tulajdonrészéről abban a Beverly Hills-i luxusvillában, amelyet még Jennifer Lopezzel közösen vásároltak házasságuk idején. A dokumentumokban ez áll: vagyonátruházás a házastársak között. Egyéb részleteket nem hoztak nyilvánosságra. A portálhoz közel álló források azonban azt állítják, hogy a színész ellenszolgáltatás nélkül adta át a teljes részesedését volt feleségének. Egyelőre sem Affleck sem Lopez képviselői nem kommentálták a hírt.
Ben Affleck és Jennifer Lopez álomotthona nem sokáig volt szerelmi fészek
Ben Affleck és Jennifer Lopez 2023 júniusában vásárolta meg az akkor 60,85 millió dollárt – vagyis közel 22 milliárd forintot – érő ingatlant, amelybe akkor még közösen akartak beköltözni. A hatalmas, mintegy 38 ezer négyzetméteres birtokon 12 hálószoba, 24 fürdőszoba és egy teljes méretű kosárlabdapálya is helyet kapott. A beszámolók szerint az összeget készpénzben fizették ki. A fényűző villa azonban nem sokáig szolgált szerelmi fészekként. Alig egy évvel később már arról szóltak a hírek, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolata megromlott, és az ingatlant is eladásra kínálják. Jennifer Lopez két hónappal később beadta a válókeresetet, amelyet 2025 januárjában véglegesítettek.
A Beverly Hills-i villa sorsa sokáig bizonytalan volt. Bár korábban árulták, végül visszavonták a piacról. Egy bennfentes akkor úgy nyilatkozott, hogy nem akartak jelentős veszteséggel túladni rajta.
„Lejjebb vitték az árat, hogy nagyobb legyen az érdeklődés, de amikor ez nem történt meg, azt tanácsolták nekik, hogy vegyék le a piacról. Ez egy közös üzleti döntés volt” – mondta a forrás.
Az ingatlanpiaci helyzet sem kedvezett az eladásnak. „Ebben az árkategóriában most nehéz dolga van az eladóknak” – fogalmazott egy szakértő, aki szerint ésszerű lépés, hogy az énekesnő kivár egy kedvezőbb időszakot.
Ben Affleck 2024 nyarán, a szakítás után 20,5 millió dollárért – vagyis több mint 7 milliárd forintért – vásárolt magának egy új otthont Pacific Palisades városrészben, hogy közelebb lehessen három gyermekéhez, Violethez, Seraphinához és Samuelhez, akiket Jennifer Garnerrel közösen nevel. Jennifer Lopez sem maradt sokáig új otthon nélkül: 2025 márciusában 18 millió dollárért – mintegy 6,5 milliárd forintért – vett házat Los Angelesben, ahol 18 éves ikreivel, Maxszel és Emme-el él.
