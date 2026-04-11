Ben Affleck lemondott a vagyonáról: meghökkentő döntést hozott Jennifer Lopez miatt

Virág Emília
2026.04.11.
Meglepő fordulatot vett Ben Affleck és Jennifer Lopez válása: a színész állítólag térítés nélkül átadta részesedését a közös, több tízmillió dollárt érő luxusvillából az énekesnőnek.

Bennfentes információk szerint Ben Affleck és Jennifer Lopez csendben módosította vagyonmegosztási megállapodását, és ezzel gyakorlatilag az énekesnő kezébe került a Beverly Hills-i kastély sorsa. Az ingatlan körüli huzavona már hónapok óta tartott, most azonban végleg eldőlt, kié lesz az egykori álomotthon.

Ben Affleck gave his entire interest in the $60 million Beverly Hills mansion he bought with then-wife Jennifer Lopez to her for free, according to a modified property settlement agreement. The couple purchased the property for $60,850,000 cash in May 2023 and spent millions more on improvements, but have been trying to sell it since July 2024 with no takers. They initially asked for $68 million, lowered the price to $52 million in September, and now that Jen has received the gift, she will likely make money when it finally sells.
Ben Affleck egy módosított vagyonmegosztási megállapodás értelmében ingyen átadta  volt feleségének, Jennifer Lopeznek a saját részesedését abban a 60 millió dollár értékű Beverly Hills-i villában, amelyet együtt vásároltak. A pár 2023 májusában 60 850 000 dollárért vásárolta meg az ingatlant készpénzben, és további milliókat költött felújításokra. 2024 júliusa óta próbálják eladni, de nem találtak rá vevőt.
A TMZ értesülései szerint Ben Affleck lemondott minden tulajdonrészéről abban a Beverly Hills-i luxusvillában, amelyet még Jennifer Lopezzel közösen vásároltak házasságuk idején. A dokumentumokban ez áll: vagyonátruházás a házastársak között. Egyéb részleteket nem hoztak nyilvánosságra. A portálhoz közel álló források azonban azt állítják, hogy a színész ellenszolgáltatás nélkül adta át a teljes részesedését volt feleségének. Egyelőre sem Affleck sem Lopez képviselői nem kommentálták a hírt.

Ben Affleck és Jennifer Lopez álomotthona nem sokáig volt szerelmi fészek

Ben Affleck és Jennifer Lopez 2023 júniusában vásárolta meg az akkor 60,85 millió dollárt – vagyis közel 22 milliárd forintot – érő ingatlant, amelybe akkor még közösen akartak beköltözni. A hatalmas, mintegy 38 ezer négyzetméteres birtokon 12 hálószoba, 24 fürdőszoba és egy teljes méretű kosárlabdapálya is helyet kapott. A beszámolók szerint az összeget készpénzben fizették ki. A fényűző villa azonban nem sokáig szolgált szerelmi fészekként. Alig egy évvel később már arról szóltak a hírek, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolata megromlott, és az ingatlant is eladásra kínálják. Jennifer Lopez két hónappal később beadta a válókeresetet, amelyet 2025 januárjában véglegesítettek.

A Beverly Hills-i villa sorsa sokáig bizonytalan volt. Bár korábban árulták, végül visszavonták a piacról. Egy bennfentes akkor úgy nyilatkozott, hogy nem akartak jelentős veszteséggel túladni rajta.

„Lejjebb vitték az árat, hogy nagyobb legyen az érdeklődés, de amikor ez nem történt meg, azt tanácsolták nekik, hogy vegyék le a piacról. Ez egy közös üzleti döntés volt” – mondta a forrás.

Az ingatlanpiaci helyzet sem kedvezett az eladásnak. „Ebben az árkategóriában most nehéz dolga van az eladóknak” – fogalmazott egy szakértő, aki szerint ésszerű lépés, hogy az énekesnő kivár egy kedvezőbb időszakot.

Ben Affleck 2024 nyarán, a szakítás után 20,5 millió dollárért – vagyis több mint 7 milliárd forintért – vásárolt magának egy új otthont Pacific Palisades városrészben, hogy közelebb lehessen három gyermekéhez, Violethez, Seraphinához és Samuelhez, akiket Jennifer Garnerrel közösen nevel. Jennifer Lopez sem maradt sokáig új otthon nélkül: 2025 márciusában 18 millió dollárért – mintegy 6,5 milliárd forintért – vett házat Los Angelesben, ahol 18 éves ikreivel, Maxszel és Emme-el él.

