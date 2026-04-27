2026. ápr. 27., hétfő Zita

Így alakul a boltok nyitvatartása a május 1-jei hosszú hétvégén

2026.04.27.
Május 1-je munkaszüneti nap, ezért pénteken a legtöbb üzlet nem nyit ki, de mi a helyzet szombaton és vasárnap?

Idén május elseje péntekre esik, így a normál munkarendben dolgozókra háromnapos pihenő vár: pénteken, szombaton és vasárnap sem kell munkába menniük. Az ünnepnapon ugyanakkor a kereskedelmi szabályok változnak, vagyis május 1-jén a nagyobb boltláncok és az üzletek többsége zárva tart.

A május 1-jei hosszú hétvégén a boltok nyitvatartása is változik
Forrás: Getty Images

Mi lesz nyitva a május 1-jei hosszú hétvégén?

  • A bevásárlóközpontokban működő boltok nem nyitnak ki, de ez nem jelenti azt, hogy az egész pláza leáll. Egyes szolgáltatók, például éttermek, kávézók, mozik vagy fitnesztermek működhetnek, ám előfordulhat, hogy nem a megszokott nyitvatartási rend szerint. Éppen ezért érdemes indulás előtt ellenőrizni az adott hely honlapját, közösségi oldalát, vagy közvetlenül érdeklődni, hogy május 1-jén fogadnak-e vendégeket.
  • Aki az ünnepnapon mégis vásárolni kényszerül, az próbálkozhat a benzinkutakon működő shopokban, de egyes éjjel-nappali üzletek és kisebb boltok is nyitva lehetnek, amennyiben a tulajdonos maga áll a pult mögé.
  • Május 1-jén nyitva tarthatnak a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a egyes virágboltok, az újságosok, az édességboltok, valamint a vendéglátó- és szórakozóhelyek. Az ügyeletes patikákról az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.
  • A hulladékszállításban az ünnepnap nem okoz változást: a szemetet május 1-jén is a megszokott rend szerint viszik el.
  • A hosszú hétvége előtti napon, április 30-án, csütörtökön, illetve az ünnep utáni szombaton, május 2-án a boltok nyitvatartása nem változik, vagyis ezeken a napokon a megszokott rend szerint lehet vásárolni.
  • A háromnapos pihenő másik fontos dátuma május 3., vasárnap, ekkor lesz ugyanis anyák napja. Emiatt várható, hogy több virágüzlet hosszabb nyitvatartással készül.

Hol lesznek majálisok?

Budapesten május elsején nem a Városligetben tartják a szakszervezeti programokat. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a Városligeti fasorban, a szervezet székháza előtt várja az ünneplőket. A Maszsz ráadásul már nem a „munka ünnepeként” emlegeti május 1-jét, hanem a „dolgozók ünnepeként” hivatkozik rá. 

A szakszervezetek a korábbi évekhez hasonlóan most is programokkal készülnek, a Városligeti fasorba meghirdetett ünnepi rendezvény részleteiről előzetesen lehet tájékozódni. Május elsején emellett az ország több pontján is lesznek majálisok, családi események, szakszervezeti és más jellegű rendezvények, ezért aki programot keres a hosszú hétvégére, annak érdemes előre tájékozódni.

Már azt is lehet tudni, milyen lesz időjárás a május elsejeu hosszú hétvégén, erről ebben a cikkünkben írtunk.

